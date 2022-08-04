Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали 2 вертолета и 11 бронемашин россиян
По состоянию на 4 августа из рек Днепр и Ирпень вблизи Киева были извлечены 2 подбитых российских вертолета и 11 единиц потопленной бронетехники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT
"Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали два российских блохолета, а также 11 боевых машин русни", - отмечается в сообщении.
+20 Вася Шевченко #371210
+15 Alexey Prus #505938
+11 Гюльчатай Рабинович
Ну - їм "пояси затягувать" не звикать ""ходзим вось у шапках, бруках!" Та й з їжею теж вони неперебірливі: "Бульба - йость.... Вада - радам! Дров нарубим - и парадак!"
- Она утонула (с)