Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали 2 вертолета и 11 бронемашин россиян

По состоянию на 4 августа из рек Днепр и Ирпень вблизи Киева были извлечены 2 подбитых российских вертолета и 11 единиц потопленной бронетехники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT

"Из рек Ирпень и Днепр в Киевской области достали два российских блохолета, а также 11 боевых машин русни", - отмечается в сообщении.

