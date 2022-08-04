Рашисты о ситуации на фронте: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты недовольны командованием, приказы которого ведут к новым потерям и ранениям.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает Цензор.НЕТ.

Двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

Второй объясняет несуразность отдающихся на линии фронта приказов: "Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашло, 100 человек зашло. Восточных. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас шли, разминировали. Что не разминировали, выкидывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР".

Собеседник подытоживает: "Да, х… (вздор) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается".

Читайте также: Разговор рашиста с матерью "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ. АУДИО