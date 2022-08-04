РУС
29 646 19

Рашисты о ситуации на фронте: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты недовольны командованием, приказы которого ведут к новым потерям и ранениям.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает Цензор.НЕТ.

Двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.

Второй объясняет несуразность отдающихся на линии фронта приказов: "Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашло, 100 человек зашло. Восточных. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас шли, разминировали. Что не разминировали, выкидывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР".

Собеседник подытоживает: "Да, х… (вздор) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается".

+21
Кацапські свині дохнуть в Україні як мухи...
04.08.2022 21:52 Ответить
+18
Тікайте , кацапи , з украінськоі землі , поки є нагода , бо повбиваємо всіх 😠
04.08.2022 21:54 Ответить
+17
Кіно і німці кацапи.

04.08.2022 21:59 Ответить
Кацапські свині дохнуть в Україні як мухи...
04.08.2022 21:52 Ответить
Напевно клімат не той.
04.08.2022 22:10 Ответить
04.08.2022 23:29 Ответить
ети все перехвати фейк от сбу
руские номера в сети не работают как он мог позвонить
купил гдето украинскую карточку
04.08.2022 22:18 Ответить
Забрав у когось телефон.
04.08.2022 22:27 Ответить
Лапоть, а ты не допускаешь того, что русня может отжимать телефоны или выменивать на что-то?
05.08.2022 04:28 Ответить
Да и вообще, это ГУР а не СБУ.
05.08.2022 05:23 Ответить
Тікайте , кацапи , з украінськоі землі , поки є нагода , бо повбиваємо всіх 😠
04.08.2022 21:54 Ответить
И сколько бы еще вас ни зашло, бл#ть, всех до одного, бл#ть, зах#ячим нах#й
04.08.2022 21:57 Ответить
Кіно і німці кацапи.

04.08.2022 21:59 Ответить
Це не кацапи , це "неруські" і них половина армії такі !!
04.08.2022 22:19 Ответить
Акцент то данєцкій
04.08.2022 22:03 Ответить
Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
04.08.2022 22:05 Ответить
04.08.2022 22:06 Ответить
Россияне вербуют белорусских военных?

С военнослужащими, у которых заканчивается контракт с Вооружёнными силами РБ, начали проводить собеседование неизвестные. Они представляются сотрудниками частных охранных компаний, сообщает наш читатель, который служит в ВС Беларуси.

С его слов, военнослужащим раздали опросники, после заполнения которых, нужно еще лично побеседовать с данными представителями и ответить на уточняющие вопросы.

На собеседовании мужчины представились сотрудниками одной из частной охранной компании РБ и предложили после окончания контракта в армии подписать контракт с их организацией (обещали большое денежное довольствие и полный соцпакет).

«Также много вопросов задавали о спецоперации РФ в Украине. После 15 минут общения стало понятно, что это были россияне, но что за фирма или подразделение, неизвестно. Сказали, что рассмотрят всех кто прошел собеседования и в ближайшее время свяжутся с подходящей им кандидатурой», - рассказал наш источник. https://t.me/charter97_org/79996 https://t.me/charter97_org/79996

04.08.2022 22:11 Ответить
Для снаряда неважлива національність окупанта Для черв"яків на українській землі - теж! А де будуть плакать потім - в "дярьовне", чи у "вёскє" - нам абсолютно "НАСРАТЬ"!!!
05.08.2022 05:59 Ответить
Я воевал дєд, ну я рад за тєбя, нужно било нє воєвать©
04.08.2022 22:45 Ответить
Він спить, а гогінашвілі працює...
04.08.2022 23:08 Ответить
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!"
04.08.2022 23:49 Ответить
 
 