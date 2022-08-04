Рашисты о ситуации на фронте: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехват ГУР. АУДИО
Российские оккупанты недовольны командованием, приказы которого ведут к новым потерям и ранениям.
Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает Цензор.НЕТ.
Двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут уже выданные.
Второй объясняет несуразность отдающихся на линии фронта приказов: "Они сидят там, посылают 20-200 человек насмерть и все. 30 человек зашло, 100 человек зашло. Восточных. Зах… (убили) всех. До этого мы заходили. У нас шесть 200-х, шесть 300-х. Одному кости перебило, другому кости перебило. Так у многих одна нога висела. Мы сейчас шли, разминировали. Что не разминировали, выкидывали в кусты с дороги. Здесь металлолом собирают – танки, БТР".
Собеседник подытоживает: "Да, х… (вздор) они придумали с этим: спецоперация, спецоперация… Х… (не) поймешь, кто от кого защищается".
руские номера в сети не работают как он мог позвонить
купил гдето украинскую карточку
німцікацапи.
С военнослужащими, у которых заканчивается контракт с Вооружёнными силами РБ, начали проводить собеседование неизвестные. Они представляются сотрудниками частных охранных компаний, сообщает наш читатель, который служит в ВС Беларуси.
С его слов, военнослужащим раздали опросники, после заполнения которых, нужно еще лично побеседовать с данными представителями и ответить на уточняющие вопросы.
На собеседовании мужчины представились сотрудниками одной из частной охранной компании РБ и предложили после окончания контракта в армии подписать контракт с их организацией (обещали большое денежное довольствие и полный соцпакет).
«Также много вопросов задавали о спецоперации РФ в Украине. После 15 минут общения стало понятно, что это были россияне, но что за фирма или подразделение, неизвестно. Сказали, что рассмотрят всех кто прошел собеседования и в ближайшее время свяжутся с подходящей им кандидатурой», - рассказал наш источник. https://t.me/charter97_org/79996 https://t.me/charter97_org/79996
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
пьяная ругань и запах сортира
внешние признаки "русского мира"
Тленом и кровью, плешивой мессией…
Чуете вонь? Это запах России!"