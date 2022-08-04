РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5084 посетителя онлайн
Новости
4 651 22

Зеленский сменил персональный состав СНБО - вместо Венедиктовой и Баканова в совет вошли Костин и Малюк

рнбо

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В часности, в персональный состав вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.

Также Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего главу СБУ Ивана Баканова и экс-генпрокурора Ирину Венедиктову.

Читайте также: Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, - указ Зеленского

Автор: 

СНБО (4462) Баканов Иван (303) Венедиктова Ирина (726) Костин Андрей (181) Малюк Василий (102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Пересуває ліжка в зеленому борделі.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:25 Ответить
+13
Кругообіг гівна в "країні зелених клоунів"
показать весь комментарий
04.08.2022 22:29 Ответить
+6
Одна радість, поки лєбєдь, рак та щука *буть лісічку, ЗСУ роблять свою справу!)))
показать весь комментарий
04.08.2022 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересуває ліжка в зеленому борделі.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:25 Ответить
Тенденція така, що врешті в РНБО опиняться "катлєта"(тищенко) з іванісовим.
показать весь комментарий
04.08.2022 23:00 Ответить
однажди лєбєдь рака щупал...
однажди лєбедь лапал щуку...

однажди лєбєдь, рак да щука
задумалі сиграть квартет:
поставілі лісічку раком -
*бут, *бут - а сира нєт!
показать весь комментарий
04.08.2022 22:26 Ответить
Одна радість, поки лєбєдь, рак та щука *буть лісічку, ЗСУ роблять свою справу!)))
показать весь комментарий
04.08.2022 22:32 Ответить
Кругообіг гівна в "країні зелених клоунів"
показать весь комментарий
04.08.2022 22:29 Ответить
Який потужний хід🤔🧐😁 Стратег, не менше, а ви що собі думаєте 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
04.08.2022 22:31 Ответить
лайностратег,тут воно без конкуренції.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:36 Ответить
...й не кажить
показать весь комментарий
04.08.2022 22:54 Ответить
От тепер вже РНБО як запрацює!
Ага, чекайте…
показать весь комментарий
04.08.2022 22:39 Ответить
Новых будущих послов готовят?
показать весь комментарий
04.08.2022 22:41 Ответить
Василя Малюка раніше https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/18/7358722/ фіксували на скандальному святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Джерела УП називали Малюка близькою людиною до Татарова та голови ОПУ Андрія Єрмака. Як писала УП ще на початку червня, у Баканова та Єрмака був давній конфлікт за вплив на президента.

21 липня 2021 року президентhttps://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

16 лютого 2022 року Кабінет міністрів призначив Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.

А вже указом №77 від 28 лютого президент Володимир Зеленський знову призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:48 Ответить
Ой, людоньки! Знову зрада!
показать весь комментарий
04.08.2022 22:49 Ответить
Венідіктова, бездарь, яка провалила все, що можно...І ніякого розслідування. Оце власть клоунів від влади..
показать весь комментарий
04.08.2022 22:56 Ответить
Вова, може одразу вже какашенкова з шойгой запросиш? Чому соромитись?
показать весь комментарий
04.08.2022 22:57 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 23:04 Ответить
БеняДіктова і Бокалов не справились - не посадили Порошенка. Тому їх і замінили. Зверну увагу на фейк від СБУ про ботоферму Порошенка. Відробляють завдання.
показать весь комментарий
04.08.2022 23:09 Ответить
ну теперь дерьма&ко получит мощное влияние на ЗСУ. Несмотря на то, что Залужный не горит желанием слушать советы опу, пропетлять ему полностью не удается. "Гениальные" операции, такие как Северодонецк - Лисичанск, говорят о том , что нет в зеленой части нашего Отечества своих Наполеонов.
Но сами слуги об этом не догадываются
показать весь комментарий
04.08.2022 23:11 Ответить
Теперь это чисто сходняк ермаковско-татаровских друзей.
показать весь комментарий
04.08.2022 23:28 Ответить
А як щодо того щоб РНБО нарешті оприлюднило звіт про свою діяльність та виконання державного оборонного замовлення? Скільки підприємств побудували, патронних заводів. Скільки ракетних комплексів Сапсан та Нептун стали на бойове чергування? Чому перемагає американський Хімарс а не Українська Вільха? Чому Харківській бронетанковий завод працював два дні на тиждень? І ще багато чому- навчання та укомплектування самооборони на місцях , Чонгар, Азов, Коломойський ....
показать весь комментарий
04.08.2022 23:36 Ответить
Власник стада перед вівцями не звітує
показать весь комментарий
04.08.2022 23:54 Ответить
Де там шило, де там мило?
показать весь комментарий
05.08.2022 00:39 Ответить
кругообіг лайна в природі
показать весь комментарий
05.08.2022 09:26 Ответить
 
 