Зеленский сменил персональный состав СНБО - вместо Венедиктовой и Баканова в совет вошли Костин и Малюк
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В часности, в персональный состав вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.
Также Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего главу СБУ Ивана Баканова и экс-генпрокурора Ирину Венедиктову.
21 липня 2021 року президентhttps://www.president.gov.ua/documents/3152021-39489 Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
16 лютого 2022 року Кабінет міністрів призначив Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.
А вже указом №77 від 28 лютого президент Володимир Зеленський знову призначив Василя Малюка на посаду заступника голови Служби безпеки України.
