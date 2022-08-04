Зеленский сменил персональный состав СНБО - вместо Венедиктовой и Баканова в совет вошли Костин и Малюк

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. В часности, в персональный состав вошли генпрокурор Андрей Костин и исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента.

Также Зеленский вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего главу СБУ Ивана Баканова и экс-генпрокурора Ирину Венедиктову.

Читайте также: Демченко уволили с должности первого заместителя секретаря СНБО, - указ Зеленского