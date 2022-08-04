Российские войска нанесли удары по двум районам Харькова, есть пострадавшие среди мирных жителей, - Синегубов

В четверг вечером российские оккупационные войска нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова, есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Олег Синегубов.

"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - написал Синегубов.

Он призвал горожан не покидать укрытий.

"Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", – написал Синегубов.

