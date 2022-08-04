Российские войска нанесли удары по двум районам Харькова, есть пострадавшие среди мирных жителей, - Синегубов
В четверг вечером российские оккупационные войска нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова, есть раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Олег Синегубов.
"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - написал Синегубов.
Он призвал горожан не покидать укрытий.
"Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", – написал Синегубов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
22:39 Харьков. Мэр города Игорь Терехов
Про демілітаризацію та денацифікацію - вже ні слова
Україна зараз мілітиризована у десятки разів більше , ніж до 24 лютого !
А на рахунок іншого - ней поговорять з тими самими харківчанами (тай інших міст сходу України) ...
Почують таке , про що націоналісти зі заходу - просто би промовчали (з простої чемності та вихованості)