Российские войска нанесли удары по двум районам Харькова, есть пострадавшие среди мирных жителей, - Синегубов

В четверг вечером российские оккупационные войска нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам Харькова, есть раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Олег Синегубов.

"На места выехали бригады экстренной медицинской помощи. Есть предварительная информация о трех пострадавших", - написал Синегубов.

Он призвал горожан не покидать укрытий.

"Максимально будьте в укрытиях! Угроза остается", – написал Синегубов.

Читайте также: Россияне обстреляли Харьков, попали в админздание, - Терехов

обстрел (29119) Харьков (7730) Синегубов Олег (562)
Ето уже ескалация или еще нет? Когда Украине дадут ракеты и беспилотники способные уничтожать в ответ базы и аеродромы на территории врага? Сколько нас будут держать как боксерскую грушу которая только принимает удары
04.08.2022 23:11 Ответить
А ви до кого звертаєтесь?
04.08.2022 23:32 Ответить
Тихо сам із собою
04.08.2022 23:40 Ответить
❗️Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал - забрала скорая. Повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

22:39 Харьков. Мэр города Игорь Терехов
05.08.2022 01:04 Ответить
Російське інформаційне агентство «Інтерфакс» 30 червня оприлюднило коментар російського президента, в якому він говорить, що метою «спецоперації» (так в Росії називають війну) є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Путін зазначив, що «нічого не змінилося, кінцева мета - це звільнення Донбасу, і створення умов, які б гарантували безпеку самої Росії. І робота йде спокійно, ритмічно. Війська рухаються і досягають тих рубежів, які ставляться як завдання на певному етапі цієї бойової роботи. Все йде за планом». За його словами, окупація військами Росії Київщини у березні була «відволікаючими діями».

Про демілітаризацію та денацифікацію - вже ні слова

Україна зараз мілітиризована у десятки разів більше , ніж до 24 лютого !
А на рахунок іншого - ней поговорять з тими самими харківчанами (тай інших міст сходу України) ...
Почують таке , про що націоналісти зі заходу - просто би промовчали (з простої чемності та вихованості)
05.08.2022 03:30 Ответить
 
 