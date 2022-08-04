РУС
Три судна с кукурузой выйдут завтра в море из портов Одессы и Черноморска, - министр инфраструктуры Кубраков

Второй зерновой караван отправится завтра утром из морпорта "Черноморск" и Одесского морского торгового порта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - написал министр в фейсбуке.

По словам министра, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной на экспорт.

Читайте также: Турецкий балкер плывет в Черноморск за экспортным зерном, это первое судно с начала войны, - Одесская ОВА

зерно (1076) Одесская область (3786) порт (745) Черное море (1499) Кубраков Александр (225)
+4
Как говорится, до п***ды двери все ето. Знакомые фермеры рассказывают что зерно принимают по бросовым ценам, логистика и транспорт по бешенным ценам. Если в 0 выйдешь то уже считай повезло. На следующий год никто не собирается засеивать поля до конца войны тоесть полной деокупации Украины и понятной ситуации в портах. На етом договорняке заработает только Турция и рашка
04.08.2022 23:07 Ответить
+2
ви суки зелені, зерно вивозите, а людей в україні за худобу чи рабів тримаєте. Розробіть механізм, щоб люди могли виїзджати на роботу за кордон
04.08.2022 23:05 Ответить
+1
І шо, ти довго думало, щоб цю ***** булькнути🤔 Яка нам з того радість, що десь на трасі буцнулось декілька кацапів... Так булькнуло, аби булькнути,- всеодно, що в калюжу пернуло,- ефект той самий 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 23:14 Ответить
Параша что-то "давно" порты не обстреливала. Ждём ночью или утром воздушную тревогу по всей Одесской области.
04.08.2022 23:03 Ответить
ви суки зелені, зерно вивозите, а людей в україні за худобу чи рабів тримаєте. Розробіть механізм, щоб люди могли виїзджати на роботу за кордон
04.08.2022 23:05 Ответить
Как говорится, до п***ды двери все ето. Знакомые фермеры рассказывают что зерно принимают по бросовым ценам, логистика и транспорт по бешенным ценам. Если в 0 выйдешь то уже считай повезло. На следующий год никто не собирается засеивать поля до конца войны тоесть полной деокупации Украины и понятной ситуации в портах. На етом договорняке заработает только Турция и рашка
04.08.2022 23:07 Ответить
и хорошо, что не будут сеять.
04.08.2022 23:12 Ответить
Добре, що вийдуть. А чи дійдуть?
04.08.2022 23:08 Ответить
В оккупированном Крыму произошло массовое ДТП с участием 12 машин.

Один человек погиб, более 20 пострадали.
Сообщается https://t.me/ressentiment_channel/28352 , что Камаз перевозил краденное украинское зерно.
04.08.2022 23:08 Ответить
І шо, ти довго думало, щоб цю ***** булькнути🤔 Яка нам з того радість, що десь на трасі буцнулось декілька кацапів... Так булькнуло, аби булькнути,- всеодно, що в калюжу пернуло,- ефект той самий 😝😝😝😝😝😜🤪
04.08.2022 23:14 Ответить
05.08.2022 00:23 Ответить
Нам тут впарювали "Світ без нашої пшениці з голоду помирає! З Кацапією потрібно домовлятись!", а вивозять кукурудзу олігархів.
04.08.2022 23:15 Ответить
А вы что правда поверили ООН? Да срать они хотели на голодающих. Им важно было усадить Украину за стол переговоров и снять с Рашки санкции
04.08.2022 23:43 Ответить
ох уж этот Ливан!
04.08.2022 23:21 Ответить
- Азовське та Чорне моря заблоковані;
- Воду в Крим дав;
- 20%+ території про#обано;
- загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка;

04.08.2022 23:23 Ответить
Сотні тисяч українців убив, міста спалив, та економіку зруйнував теж Зеленський? Моря заблокував? Воду в Крим дав? Що це взагалі за аргументи такі? Може таки Зеленського покритикуєте а не кацапів?
04.08.2022 23:54 Ответить
А як кацапи вийшли з Криму? Там же 8 років все заміноване. Ах да, нелох заглянув в очі Путіну і побачив там мир. І падаль зелена з радістю взялась йому допомагати
05.08.2022 00:22 Ответить
Ага, коли це гетьманами були Голобородько та Голохвастов.
05.08.2022 00:57 Ответить
Наверное можно в Африке, луки, копья, бумеранги, стрелы и наконечники к ним за кукурузу приобрести?
04.08.2022 23:25 Ответить
Зачем же свою необразованность так выпячивать ?
05.08.2022 06:59 Ответить
Я человек тёмный конечно, но стараюсь учиться у умных людей. Так подскажите мне пожалуйста, в чём сейчас остро нуждаентя Украина? Какое такое насущное оружие произведённое в Африке можно купить за кукурузу? Каменный топор?
05.08.2022 16:27 Ответить
Цензор - ведущий сайт о логистике и с/х ... как не зайдешь, в топе новости о кукурузе, пшенице и кораблях ...
04.08.2022 23:30 Ответить
Украина разминировала порты и Россия начала прикидывать море эшелонов техники, через Крымский мост, и у России в черном море 80 кораблей и катеров, а теперь сложите пазл. Украина разблокировала порты и в Кремле достали папочку на случай разминирования портов и началась подготовка к наступлению и по суше и по морю на Одессу. Нужно заминировать порты, потому что потом опять скажут, как с Херсоном, что предатели и просто ********.
05.08.2022 00:03 Ответить
враги уже знают где безопасный коридор для военных кораблей и активно готовят атаки сухопутные, морские и воздушные.
05.08.2022 00:05 Ответить
В Африці кукурудзу жруть?
05.08.2022 04:29 Ответить
Покупатели украинской кукурузы
Евросоюз - 48%
Китай - 30%
Египет - 13%
Остальные - 9%

П.С.: многие даже не догадываются, на сколько широкий спектр применения у кукурузы.
05.08.2022 07:09 Ответить
 
 