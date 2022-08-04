Три судна с кукурузой выйдут завтра в море из портов Одессы и Черноморска, - министр инфраструктуры Кубраков

Второй зерновой караван отправится завтра утром из морпорта "Черноморск" и Одесского морского торгового порта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - написал министр в фейсбуке.

По словам министра, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной на экспорт.

Читайте также: Турецкий балкер плывет в Черноморск за экспортным зерном, это первое судно с начала войны, - Одесская ОВА