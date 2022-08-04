Три судна с кукурузой выйдут завтра в море из портов Одессы и Черноморска, - министр инфраструктуры Кубраков
Второй зерновой караван отправится завтра утром из морпорта "Черноморск" и Одесского морского торгового порта.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - написал министр в фейсбуке.
По словам министра, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тысяч тонн украинской кукурузы, предназначенной на экспорт.
Топ комментарии
+4 Valter Valter
показать весь комментарий04.08.2022 23:07 Ответить Ссылка
+2 Verbytskyj Rostyslaw
показать весь комментарий04.08.2022 23:05 Ответить Ссылка
+1 Pavlik Morozov #432325
показать весь комментарий04.08.2022 23:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один человек погиб, более 20 пострадали.
Сообщается https://t.me/ressentiment_channel/28352 , что Камаз перевозил краденное украинское зерно.
- Воду в Крим дав;
- 20%+ території про#обано;
- загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйнована економіка;
Евросоюз - 48%
Китай - 30%
Египет - 13%
Остальные - 9%
П.С.: многие даже не догадываются, на сколько широкий спектр применения у кукурузы.