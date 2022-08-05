Amnesty International сделала "аморальную избирательность", которая помогает государству-террористу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад международной правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны, переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

В первую очередь глава государства подчеркнул, что сегодняшний обстрел российскими оккупантами г. Торецка Донецкой области, в результате которого погибли восемь человек, а также разрушена инфраструктура, является очередным циничным и рассудительным актом российского террора.

"Они знали, куда бьют, и, очевидно, хотели, чтобы люди пострадали. В этом и тысячи других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных докладов от некоторых международных организаций. Но мы увидели сегодня совсем другой доклад от Amnesty International, который , к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", - заявил Зеленский.

Он отметил, что нет и не может быть даже гипотетического условия, согласно которому российские удары по Украине становятся оправданными. "Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая", - сказал президент.

"И, если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируют какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируют, то с этим нельзя мириться", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что в результате российских обстрелов по Украине повреждены или полностью уничтожены около 200 религиозных сооружений разных конфессий, около 900 медицинских учреждений, более 2 200 образовательных учреждений, десятки университетов, сотни школ и детских садов.

"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, эвакуационных автобусах, неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Российская армия не останавливалась даже перед ударами по мемориалам Холокоста и кладбищам, по лагерю с военнопленными в Оленовке. И докладов об этом почему-то нет", - подчеркнул Зеленский.

Учитывая это, глава государства назвал доклад Amnesty International "аморальной избирательностью", которая помогает государству-террористу.

"Каждый, кто амнистирует Россию, и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не понимать, что этим помогает террористу. А если такие манипулятивные доклады делаете, то и ответственность за уничтожение людей разделяйте с ними", - резюмировал он.

