Amnesty International сделала "аморальную избирательность", которая помогает государству-террористу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад международной правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны, переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
В первую очередь глава государства подчеркнул, что сегодняшний обстрел российскими оккупантами г. Торецка Донецкой области, в результате которого погибли восемь человек, а также разрушена инфраструктура, является очередным циничным и рассудительным актом российского террора.
"Они знали, куда бьют, и, очевидно, хотели, чтобы люди пострадали. В этом и тысячи других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных докладов от некоторых международных организаций. Но мы увидели сегодня совсем другой доклад от Amnesty International, который , к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", - заявил Зеленский.
Он отметил, что нет и не может быть даже гипотетического условия, согласно которому российские удары по Украине становятся оправданными. "Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая", - сказал президент.
"И, если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируют какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируют, то с этим нельзя мириться", - добавил Зеленский.
Он напомнил, что в результате российских обстрелов по Украине повреждены или полностью уничтожены около 200 религиозных сооружений разных конфессий, около 900 медицинских учреждений, более 2 200 образовательных учреждений, десятки университетов, сотни школ и детских садов.
"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, эвакуационных автобусах, неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Российская армия не останавливалась даже перед ударами по мемориалам Холокоста и кладбищам, по лагерю с военнопленными в Оленовке. И докладов об этом почему-то нет", - подчеркнул Зеленский.
Учитывая это, глава государства назвал доклад Amnesty International "аморальной избирательностью", которая помогает государству-террористу.
"Каждый, кто амнистирует Россию, и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не понимать, что этим помогает террористу. А если такие манипулятивные доклады делаете, то и ответственность за уничтожение людей разделяйте с ними", - резюмировал он.
Загальна репутація Amnesty International вкрай не блискуча. За нею тягнеться хвіст скандалів: надмірна оплата праці менеджерів, недостатній захист закордонних співробітників, зв'язки зі спецслужбами та організаціями з сумнівною репутацією, замовчування тем, незручних для афілійованих з нею організацій та структур, расизм, знущання із співробітників, включаючи кілька випадків доведення їх до самогубства. Серед системних претензій - односторонній підхід та пряма фальсифікація даних. Всі ці неприємні плями в кожному випадку тлумачаться незадоволеною діями Amnesty International стороною як доказ її приналежності до структур іншої сторони. Але оскільки гріхи Amnesty International розподілені відносно рівномірно, це дозволяє їй підтримувати репутацію "нейтральної" та "об'єктивної", змішуючи ці два поняття.
Тим часом "нейтральність" не передбачає "об'єктивності" в обов'язковому порядку. Нейтральність добре поєднується і з необ'єктивністю, що має на меті отримати вигоди для себе, але без постійної прив'язки до будь-якої зі сторін. Вміння в потрібний момент "включити дурня", втрутитися в ситуацію, поза межами компетенції організації, і зрівняти агресора й жертву "в ім'я всього доброго і аби не було війни" чудово вкладається в таку схему дій. Те, що українська філія організації намагалася відмежуватися від прес-релізу головного офісу, явно вказує на розуміння цього.
Amnesty International фінансується за рахунок внесків її членів (які також є НУО) та пожертв з усього світу, але не приймає коштів від урядів чи урядових організацій. Звучить гарно - але що це означає на практиці?
НУО - чудовий інструмент впливу на урядові організації. Чи могли гравці, зацікавлені в тому, щоб надавати такі впливи у своїх інтересах, не спробувати їх використати?
Зрозуміло, не могли. Серед цих гравців неминуче виявляються спецслужби, які працюють на інші уряди, що конкурують, а також неурядові структури, наприклад, ТНК. Через підставні НУО, благодійні фонди та контрольованих ними цивільних активістів вони роблять внески - і купують трохи розкрученої франшизи. У цьому разі, франшизи Amnesty International, яка давно стала бюрократичною структурою, стурбованою насамперед своїм виживанням. І не просто виживанням, а безбідним існуванням міжнародної номенклатури. Така сама ситуація склалася і в інших міжнародних організаціях першого-другого, а, в більшості випадків, і наступних рядів, починаючи з ООН. Всі вони стоять на міцних позиціях морального релятивізму, зліпленого з безмежної, і, як наслідок, безплідної об'єктивності; хибної, по-лівацьки тлумаченої, рівності та вічних гасел боротьби "за все добре, проти всього поганого, але так, щоб у будь-якому випадку не було війни".
Як із цим боротися? У рамках старих організацій, очевидно, вже аж ніяк. Всі вони безнадійні, і найчорніше в цьому сузір'ї безнадійних дір зяє ООН, яка включила Росію до Ради Безпеки з грубими порушеннями власного Статуту. Втім, нацистська РФ у Раді безпеки ООН - лише тухла вишенька на такому ж тухлому торті. Будь-яка організація, у статуті якої записано рівність всіх країн і народів, незалежно від їх розвитку та соціального устрою, вже безнадійна. Тому що це становище миттєво зрівнює Добро та Зло.
Так от, Добро не дорівнює Злу. Добро, що бореться зі Злом, завжди має право і вправі застосувати проти Зла будь-які методи. Включаючи фосфорні снаряди та міни "Лепесток", за застосування яких ООН встигла засудити Україну, хоча ні тих, ні інших на озброєнні Україна не має. Але навіть якби вони й були, і Україна застосувала б їх проти російських агресорів, хай навіть із жертвами серед мирного населення - то що? Що в цьому неправомірного? Це саме той випадок, коли мета повністю виправдовує засоби.
Іншими словами, нам - тій частині світу, яка прагне жити в демократичному та розвиненому суспільстві, потрібні нові міжнародні організації. Побудовані на розумних засадах. Без огляду на марення зрівняльного лівацтва, що багаторазово довело свою нікчемність, і незмінно стає поживним грунтом для чергового варіанту нацизму. Саме такі організації нам і потрібно створювати заново, відходячи від старих, які стали непридатними, та позбавляючи їх підтримки.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/anacephaly-international-kak-mezhdunarodnye-organizacii-maskiruyut-prodazhnost-populizmom-i-nekompetentnostyu-04082022-463843
на те сподобатися це комусь чи ні.
Можливо данна стаття й була замовлена але це треба довести. А ось те що ЗСУ розміщуюють техніку у межах міста це правда й притягнути їх до відповідальності через суд буде важко , усе іньше порожні балачки.
Якщо Зєлька такий вумний то хай подають у суд на Amnesty!
Щось він тут чую (Amnesty й іньше) там "нечую" (Спарц й з/п депутатам, Єрмак). Й точно не йому про мораль говорити!
Досить мити кістки на хайпі просттитуційним організаціям типу Амнестезі . Якщо вже радіо НВ та УП оліграха Фіали заговорили ТАК!!! НВ, котре останнім часом Єрмак клав під себе , обливаючбрудом ту ж Спартц . А ТЕПЕР ВЖЕ Й НВ ЗАГОВОРИЛО З ВЛАДОЮ ( ПРО ВЛАДУ-оточення Єрмака) )- по-дорослому .
не знаю як при такий владі Можна виграти війну. Можна,але якою ціною???
вони вбивають Україну.
які відомі як "Кембріджська мережа".
І чого ви від них хочете ?
Це просто агенти російського впливу, які тримаються на газпромівському фінансуванні 😠
Кирилл Хенкин: эмигрант, репатриант и снова эмигрант. Участник Гражданской войны в Испании, знакомый Сергея Эфрона, сотрудник КГБ. https://www.svoboda.org/a/31952755.html
Є гарний вислів, який належить знаменитому Фріцу Карлу Вателю - "Якщо ти знаєш коріння, то ти знаєш всю рослину"
Книги потрібно читати , Володимире Олександровичу , а не зачитувати готові , чужі відосики
Тепер маємо, те що маємо і це погано для суспільної підтримки на Заході.
Росія змінює громадянство українських дітей-сиріт і передає їх в російські сім'ї. Офіційні органи РФ повідомляють, що на сьогодні вже понад 100 дітей віддали у прийомні сім'ї, і цей процес триває.
Мова йде і про вивезених дітей з так званих "ДНР" та "ЛНР", і з територій, які Росія захопила після 24 лютого.
Українська влада називає такі дії викраденням, а правозахисники переконані, що діти, яким змінюють громадянство на російське, надалі можуть бути усиновлені. І їх не можна буде повернути.
Однак українські чиновники визнають, що Україна позбавлена можливості займатися поверненням дітей самостійно через розрив дипломатичних відносин з Росією і може покладатися лише міжнародні організації та волонтерів.
Українська влада каже, що серед більш як 230 тисяч дітей, переміщених через російський кордон за час війни, близько двох тисяч - це діти-сироти та діти, розлучені з батьками.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62391181
.
і я щось не пригадую.... Це раз.
А два: українська армія НЕ підставляє народ України під удар, а захищає його від удару!
Во вторых - войска РФ вообще не заморачиваются тем где стоят ВСУ и есть ли они вообще в местах предполагаемых ударов. Более того - наносят удары по гражданским даже просто ради забавы.
Їх треба силою доставити на суд, судити та винести вирок в точності як ті вироки що були винесені пособникам третього рейху.
ЗСУ не наражають на небезпеку, а не дають знищити.
Там где даже боевых действий нет
Чи ти говориш лиш те, що дєрьмак напише і коли напише?
Не сдюжит Украина - кто следующий ? В каких городах Amnesty... будет "нарушения" наблюдать ? В Нарве ? В Даугавпилсе ? В Алитусе ? В Белостоке ? Спроси у него , то же самое скажт "Мы и впредь будем беспристрастно фиксировать... Извините , сейчас не могу вдаваться в предположения - факты нужно изучить , Эй, обер ! Ещё парочку тёмного дортмундского ! "
Этой конторе нужно задать один простой вопрос - если вы претендуете на непредвзятость, то почему вы пишете про нарушения ТОЛЬКО на территориях, контролируемых Украиной? Где для баланса доклад о нарушениях на территориях, контролируемях Россией?
" Afin d'éviter toute bavure, les forces armées ukrainiennes devront
_ s'éloigner de toute zone civile,
_ s'installer en rase campagne et signaler clairement ses positions aux forces russes
_ ne pas se déguiser en enfants, en vieillards, en civils,
_ ne pas répliquer aux bombardements et attaques russes
_ subir les exactions russes et les documenter scrupuleusement
_ si c'est possible transmettre ces documents à la section russe d'Amnesty International "
з лайном перед всією країною, а зараз навіть за малу критику проти себе закриває всі ЗМІ.