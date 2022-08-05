РУС
Amnesty International сделала "аморальную избирательность", которая помогает государству-террористу, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доклад международной правозащитной организации Amnesty International о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны, переводит ответственность с агрессора (России) на жертву (Украину).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

В первую очередь глава государства подчеркнул, что сегодняшний обстрел российскими оккупантами г. Торецка Донецкой области, в результате которого погибли восемь человек, а также разрушена инфраструктура, является очередным циничным и рассудительным актом российского террора.

"Они знали, куда бьют, и, очевидно, хотели, чтобы люди пострадали. В этом и тысячи других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных докладов от некоторых международных организаций. Но мы увидели сегодня совсем другой доклад от Amnesty International, который , к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", - заявил Зеленский.

Он отметил, что нет и не может быть даже гипотетического условия, согласно которому российские удары по Украине становятся оправданными. "Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая", - сказал президент.

Смотрите также: Украинцы разоблачили ложь Amnesty International на примере кадров из Бучи. ФОТО

"И, если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируют какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время игнорируют, то с этим нельзя мириться", - добавил Зеленский.

Он напомнил, что в результате российских обстрелов по Украине повреждены или полностью уничтожены около 200 религиозных сооружений разных конфессий, около 900 медицинских учреждений, более 2 200 образовательных учреждений, десятки университетов, сотни школ и детских садов.

"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, эвакуационных автобусах, неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Российская армия не останавливалась даже перед ударами по мемориалам Холокоста и кладбищам, по лагерю с военнопленными в Оленовке. И докладов об этом почему-то нет", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Украинский офис Amnesty International не принимал участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергает гражданских опасности, - спикер

Учитывая это, глава государства назвал доклад Amnesty International "аморальной избирательностью", которая помогает государству-террористу.

"Каждый, кто амнистирует Россию, и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не понимать, что этим помогает террористу. А если такие манипулятивные доклады делаете, то и ответственность за уничтожение людей разделяйте с ними", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International обвинила ВСУ в нарушении правил войны: В МИДе заявили, что организация создает "фальшивый баланс между преступником и жертвой"

+20
Amnesty International була заснована одним з трьох нерозкритих (на той момент) агентів КДБ СРСР,
які відомі як "Кембріджська мережа".

І чого ви від них хочете ?

Це просто агенти російського впливу, які тримаються на газпромівському фінансуванні 😠
05.08.2022 00:56 Ответить
+19
Інтереси Amnesty International до тактики ЗСУ у війні Росії проти України, з урахуванням її спеціалізації, проглядаються слабко, і не зовсім зрозуміло, з чого це вона раптом вхопилася за цю тему. Хіба що підтягла її до прав біженців, які справді входять у сферу її інтересів і але й у цьому випадку все виглядає досить нарочито. Вуха замовлення стирчать із цієї історії дуже вже відверто.

Загальна репутація Amnesty International вкрай не блискуча. За нею тягнеться хвіст скандалів: надмірна оплата праці менеджерів, недостатній захист закордонних співробітників, зв'язки зі спецслужбами та організаціями з сумнівною репутацією, замовчування тем, незручних для афілійованих з нею організацій та структур, расизм, знущання із співробітників, включаючи кілька випадків доведення їх до самогубства. Серед системних претензій - односторонній підхід та пряма фальсифікація даних. Всі ці неприємні плями в кожному випадку тлумачаться незадоволеною діями Amnesty International стороною як доказ її приналежності до структур іншої сторони. Але оскільки гріхи Amnesty International розподілені відносно рівномірно, це дозволяє їй підтримувати репутацію "нейтральної" та "об'єктивної", змішуючи ці два поняття.

Тим часом "нейтральність" не передбачає "об'єктивності" в обов'язковому порядку. Нейтральність добре поєднується і з необ'єктивністю, що має на меті отримати вигоди для себе, але без постійної прив'язки до будь-якої зі сторін. Вміння в потрібний момент "включити дурня", втрутитися в ситуацію, поза межами компетенції організації, і зрівняти агресора й жертву "в ім'я всього доброго і аби не було війни" чудово вкладається в таку схему дій. Те, що українська філія організації намагалася відмежуватися від прес-релізу головного офісу, явно вказує на розуміння цього.

Amnesty International фінансується за рахунок внесків її членів (які також є НУО) та пожертв з усього світу, але не приймає коштів від урядів чи урядових організацій. Звучить гарно - але що це означає на практиці?

НУО - чудовий інструмент впливу на урядові організації. Чи могли гравці, зацікавлені в тому, щоб надавати такі впливи у своїх інтересах, не спробувати їх використати?

Зрозуміло, не могли. Серед цих гравців неминуче виявляються спецслужби, які працюють на інші уряди, що конкурують, а також неурядові структури, наприклад, ТНК. Через підставні НУО, благодійні фонди та контрольованих ними цивільних активістів вони роблять внески - і купують трохи розкрученої франшизи. У цьому разі, франшизи Amnesty International, яка давно стала бюрократичною структурою, стурбованою насамперед своїм виживанням. І не просто виживанням, а безбідним існуванням міжнародної номенклатури. Така сама ситуація склалася і в інших міжнародних організаціях першого-другого, а, в більшості випадків, і наступних рядів, починаючи з ООН. Всі вони стоять на міцних позиціях морального релятивізму, зліпленого з безмежної, і, як наслідок, безплідної об'єктивності; хибної, по-лівацьки тлумаченої, рівності та вічних гасел боротьби "за все добре, проти всього поганого, але так, щоб у будь-якому випадку не було війни".

Як із цим боротися? У рамках старих організацій, очевидно, вже аж ніяк. Всі вони безнадійні, і найчорніше в цьому сузір'ї безнадійних дір зяє ООН, яка включила Росію до Ради Безпеки з грубими порушеннями власного Статуту. Втім, нацистська РФ у Раді безпеки ООН - лише тухла вишенька на такому ж тухлому торті. Будь-яка організація, у статуті якої записано рівність всіх країн і народів, незалежно від їх розвитку та соціального устрою, вже безнадійна. Тому що це становище миттєво зрівнює Добро та Зло.

Так от, Добро не дорівнює Злу. Добро, що бореться зі Злом, завжди має право і вправі застосувати проти Зла будь-які методи. Включаючи фосфорні снаряди та міни "Лепесток", за застосування яких ООН встигла засудити Україну, хоча ні тих, ні інших на озброєнні Україна не має. Але навіть якби вони й були, і Україна застосувала б їх проти російських агресорів, хай навіть із жертвами серед мирного населення - то що? Що в цьому неправомірного? Це саме той випадок, коли мета повністю виправдовує засоби.

Іншими словами, нам - тій частині світу, яка прагне жити в демократичному та розвиненому суспільстві, потрібні нові міжнародні організації. Побудовані на розумних засадах. Без огляду на марення зрівняльного лівацтва, що багаторазово довело свою нікчемність, і незмінно стає поживним грунтом для чергового варіанту нацизму. Саме такі організації нам і потрібно створювати заново, відходячи від старих, які стали непридатними, та позбавляючи їх підтримки.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/anacephaly-international-kak-mezhdunarodnye-organizacii-maskiruyut-prodazhnost-populizmom-i-nekompetentnostyu-04082022-463843
05.08.2022 00:49 Ответить
+19
Радіо НВ "Залужный не может делать некоторые вещи, окружение президента руководит его процессами "- Кривонос

Досить мити кістки на хайпі просттитуційним організаціям типу Амнестезі . Якщо вже радіо НВ та УП оліграха Фіали заговорили ТАК!!! НВ, котре останнім часом Єрмак клав під себе , обливаючбрудом ту ж Спартц . А ТЕПЕР ВЖЕ Й НВ ЗАГОВОРИЛО З ВЛАДОЮ ( ПРО ВЛАДУ-оточення Єрмака) )- по-дорослому .
05.08.2022 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума
05.08.2022 00:46 Ответить
ну так за Оленівку кацапи не проплатили, ось Prastitutki International і мовчать
05.08.2022 00:49 Ответить
05.08.2022 00:47 Ответить
05.08.2022 00:49 Ответить
Амнесті висвітлює те як є, незважаючи
на те сподобатися це комусь чи ні.
Можливо данна стаття й була замовлена але це треба довести. А ось те що ЗСУ розміщуюють техніку у межах міста це правда й притягнути їх до відповідальності через суд буде важко , усе іньше порожні балачки.
Якщо Зєлька такий вумний то хай подають у суд на Amnesty!
Щось він тут чую (Amnesty й іньше) там "нечую" (Спарц й з/п депутатам, Єрмак). Й точно не йому про мораль говорити!
05.08.2022 10:10 Ответить
Кривоніс на НВ цитата - "ВЛАДА ПРОСРАЛА ХЕРСОН "й багаьо ще чого дуже правдивого
05.08.2022 01:04 Ответить
Сейчас наша не в меру мудрая власть окончательно разозлит руководство этой AI и они выкатят ещё что-то в этом роде. Хотя можно было бы спустить всё на тормозах, заявив, что есть неточности нюансы и т.п., как это обычно делается в странах с адекватным руководством.
показать весь комментарий
05.08.2022 00:50 Ответить
05.08.2022 00:53 Ответить
Може ти **** розповіси яку аморальну вибірковість ти зробив????? В Омані??? Або коли поголився на авантюру стати президентом ??????
не знаю як при такий владі Можна виграти війну. Можна,але якою ціною???
вони вбивають Україну.
05.08.2022 00:53 Ответить
У даному випадку із Зєлєнскім важко не погодитись. Але і сама зелень піьіграла цим чмнестунам, колизяільнила Денисову в незаконний спосіб з поста омбудсмена за буцімто брехню стосовно звірств і ґвалтувань кацапів проти українських громадян. Зелень заявила, що Денисова про зґвалтування бреше.
показать весь комментарий
05.08.2022 00:56 Ответить
А наразі , після Денисовоі , в нашій краіні тихо , як на цвинтарі 😠
05.08.2022 00:58 Ответить
Влада зі звільненням Денисової капітально підіграла рашці,а тепер ще ця ху*ня. На сайтах рашки вже розганяють цей наклеп повним ходом, бо рашисти і їх методи там якось не особливо згадуються.
показать весь комментарий
05.08.2022 01:20 Ответить
Amnesty International була заснована одним з трьох нерозкритих (на той момент) агентів КДБ СРСР,
які відомі як "Кембріджська мережа".

І чого ви від них хочете ?

Це просто агенти російського впливу, які тримаються на газпромівському фінансуванні 😠
05.08.2022 00:56 Ответить
влада хоче на них хзайпувати аби не діяти а може й саботувати - слухайте Кривоноса на НВ
05.08.2022 01:05 Ответить
осьо один із таких

Кирилл Хенкин: эмигрант, репатриант и снова эмигрант. Участник Гражданской войны в Испании, знакомый Сергея Эфрона, сотрудник КГБ. https://www.svoboda.org/a/31952755.html
05.08.2022 14:43 Ответить
З приводу Amnesty International і його позиції по Україні.

Є гарний вислів, який належить знаменитому Фріцу Карлу Вателю - "Якщо ти знаєш коріння, то ти знаєш всю рослину"
Книги потрібно читати , Володимире Олександровичу , а не зачитувати готові , чужі відосики
05.08.2022 01:07 Ответить
Явні агенти кремля, як і д'єрмак.
05.08.2022 01:10 Ответить
ОПа платила модним журналам і фотографам за фото Лєнки, а треба було грантовій Amnesty International щоб розганяли по світу правду про злочини рашистів.
Тепер маємо, те що маємо і це погано для суспільної підтримки на Заході.
05.08.2022 01:17 Ответить
Цікаво, а чи ці грантові курви це помічають, бо в нашої влади на це дій ніяких не спостерігається.

Росія змінює громадянство українських дітей-сиріт і передає їх в російські сім'ї. Офіційні органи РФ повідомляють, що на сьогодні вже понад 100 дітей віддали у прийомні сім'ї, і цей процес триває.

Мова йде і про вивезених дітей з так званих "ДНР" та "ЛНР", і з територій, які Росія захопила після 24 лютого.

Українська влада називає такі дії викраденням, а правозахисники переконані, що діти, яким змінюють громадянство на російське, надалі можуть бути усиновлені. І їх не можна буде повернути.

Однак українські чиновники визнають, що Україна позбавлена можливості займатися поверненням дітей самостійно через розрив дипломатичних відносин з Росією і може покладатися лише міжнародні організації та волонтерів.

Українська влада каже, що серед більш як 230 тисяч дітей, переміщених через російський кордон за час війни, близько двох тисяч - це діти-сироти та діти, розлучені з батьками.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62391181
05.08.2022 01:27 Ответить
Ліберальна, а тим більше неоліберальна ідеології є аморальними за своєю суттю! То ж нічого дивуватися новим інтернаціоналістам
.
05.08.2022 01:28 Ответить
а пам'ятаєте, як 'ріа новасті' чи 'раша єстедей' опублікували розслідування 'амністії' про критику тактики війни москалів в Україні?

і я щось не пригадую.... Це раз.

А два: українська армія НЕ підставляє народ України під удар, а захищає його від удару!
05.08.2022 01:30 Ответить
А не пора ли Bellingcat и другим расследователям взяться за саму Amnesty International? Мировому сообществу было бы полезно узнать об источникахь финансирования, стандартах сбора информации, гарантиях беспристрастности и незаангажированности, всех нарушениях закона, которые были сделаны сотрудниками AI за всю ситорию его существования и прочих нюансах работы этой организации.
05.08.2022 01:40 Ответить
Во первых - пусть гражданские побеспокоятся чтобы не мешать военным. Например покинут место боевых действий а не сидят дожидаясь захвата и создавая дополнительную нагрузку.

Во вторых - войска РФ вообще не заморачиваются тем где стоят ВСУ и есть ли они вообще в местах предполагаемых ударов. Более того - наносят удары по гражданским даже просто ради забавы.
05.08.2022 03:24 Ответить
Як її члени і сама організація за це буде покарана? Ніяк? Значить вони будуть займатись тим чим і раніше, будуть пособниками терористичного утворення російська федерація.

Їх треба силою доставити на суд, судити та винести вирок в точності як ті вироки що були винесені пособникам третього рейху.
05.08.2022 03:39 Ответить
Да Amnesty International имеют офис в Москве. Amnesty International - это Кремлевская пропагандистская помойка!
05.08.2022 05:37 Ответить
Маєчня.
05.08.2022 09:59 Ответить
Amnesty International повторяет кремлевскую пропаганду льет! Их нужно привлекать к ответственности!
05.08.2022 05:44 Ответить
АІ бреше.
ЗСУ не наражають на небезпеку, а не дають знищити.
05.08.2022 06:20 Ответить
Кацапы бьют по мирным и без всякого повода

Там где даже боевых действий нет
05.08.2022 08:00 Ответить
А Спартс відповісти вже майже місяць духу не вистачає.
Чи ти говориш лиш те, що дєрьмак напише і коли напише?
05.08.2022 08:45 Ответить
Красіво ж кацапи назвали свою консерву --- "Амністія". Про УДО шось уже придумали?
05.08.2022 09:17 Ответить
Ніякого відношення до кацапів організація немає.
05.08.2022 09:58 Ответить
АІ - ПІДЛІ БРЕХЛИВІ цинічні тварини, нехай вже пробачать справжні тварини.
05.08.2022 09:51 Ответить
...кремлестерва лягушатская там,нечего обсуждать бред кобылы со связями на болотах мацковии. Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
05.08.2022 09:51 Ответить
А що аморалтнійше , те що зробили Амнесті чи розповідати усім "війни не буде, готуємось до шашличку" а самому тихенько вивезти родину з України?!
05.08.2022 09:57 Ответить
Amnesty... заявила , что и впредь будет "беспристрастна " . Ну да . Сотрудник этой организации утром встаёт , разминается на велотренажёре , принимает тёплый душ , кушает диетический завтрак , отправляется в офис . Просматривает информацию . "Ах , да тут украинцы пушку в двухстах метрах от жилого дома поставили ! Нарушение ! Отметим , учтём" . " Ах , российские войска обстреляли Николаев ракетами . Сколько там людей погибло ? Нарушение ! Отметим , учтём" Такая беспристрастность . А то , что точный выстрел из украинской пушки не позволит так Николаев обстреливать и людей там убивать , для этого деятеля - теория , не более. После напряжённой работы он заедет в ресторацию , вкусно поужинает и отправится домой . А жители Николаева , Харькова и далее по сводкам с войны , куда отправятся ? На кладбище ? В больницу ? Развалины разбирать ? Трупы оттуда вытаскивать ? В очередь за водой ? В очередь на эвакуацию ?
Не сдюжит Украина - кто следующий ? В каких городах Amnesty... будет "нарушения" наблюдать ? В Нарве ? В Даугавпилсе ? В Алитусе ? В Белостоке ? Спроси у него , то же самое скажт "Мы и впредь будем беспристрастно фиксировать... Извините , сейчас не могу вдаваться в предположения - факты нужно изучить , Эй, обер ! Ещё парочку тёмного дортмундского ! "
05.08.2022 10:01 Ответить
Вы всё не про то!
Этой конторе нужно задать один простой вопрос - если вы претендуете на непредвзятость, то почему вы пишете про нарушения ТОЛЬКО на территориях, контролируемых Украиной? Где для баланса доклад о нарушениях на территориях, контролируемях Россией?
показать весь комментарий
05.08.2022 10:19 Ответить
Володимир Звернится ДО СУДУ, та хай вони Вибачаються. Бо це вдарило по репутації Краіни. Ваше чергове ниття нідочого.
05.08.2022 10:34 Ответить
Я считаю, что нет смысла возмущаться, они свое мнение не изменят, и выставят Украину еще в худшем свете. На войне святых не бывает, тем более когда война полномаштабная. Снаряды ВСУ не всегда летят исключительно в военные обьееты орков, Я допускаю что бывают прилеты и по мирным районам ОРДЛО и в Мариуполе по гражданским прилетало...... Другой вопрос, что кацапы стреляют по гражданским обьектам специально, а наши только когда имеются неккоректные данные разведки или просто промажут........
05.08.2022 10:44 Ответить
Les recommandations imaginaires d'Amnesty
" Afin d'éviter toute bavure, les forces armées ukrainiennes devront
_ s'éloigner de toute zone civile,
_ s'installer en rase campagne et signaler clairement ses positions aux forces russes
_ ne pas se déguiser en enfants, en vieillards, en civils,
_ ne pas répliquer aux bombardements et attaques russes
_ subir les exactions russes et les documenter scrupuleusement
_ si c'est possible transmettre ces documents à la section russe d'Amnesty International "
05.08.2022 10:49 Ответить
Це інформ бл.дство після Оленівки та показних знущань і страти наших захисників!!! Позор цій АІ!!!
05.08.2022 11:18 Ответить
Amorally International..
05.08.2022 11:27 Ответить
"Зробити аморальну вибірковість" - так навіть по-білоруському не скажеш. Редакторів треба відправити шаурмою торгувати.
05.08.2022 13:32 Ответить
Аморальна вибірковість це ти, зе
05.08.2022 13:35 Ответить
А Зе не робе моральну вибірковість коли у 2019 му діючого президента Україна мішав
з лайном перед всією країною, а зараз навіть за малу критику проти себе закриває всі ЗМІ.

05.08.2022 13:38 Ответить
05.08.2022 13:40 Ответить
 
 