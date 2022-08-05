Если Путин победит в войне против Украины – это начало третьей мировой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае победы России в войне против Украины, начнется третья мировая.

Об этом он сказал во время общения с представителями африканских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой, я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированная продуктовая опасность, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году, спровоцированная РФ война – это начало. Это, как говорится, извините, цветочки. По сравнению с тем, что будет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет стоять до конца, а сроки окончания войны зависят от объединения мира вокруг Украины. По словам Зеленского, сейчас "горячо" в Украине, но каждое государство, которое объединяется вокруг Украины, представляет на ее месте себя, поскольку завтра то же самое может произойти и в этой стране.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит в своей орбите? Может, достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, уже надо думать, что он будет говорить Богу? Может, об этих вещах надо думать? Что он оставляет на своей земле, что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с нацией России? Мне кажется, есть вещи, о которых нужно трезво думать. Не диктаторски, а трезво", – заявил Зеленский.

Также смотрите: Украинский воин из "Карпатской Сичи" Антон Никулин погиб на Харьковщине. ФОТО

"Но он – один человек, 70 лет. Представьте себе – один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку это делать? 70 лет. Хочу напомнить, Советский Союз сделал со многими людьми то же самое. Но он продержался 70 лет. Что-то символическое" в этом есть", – добавил президент.