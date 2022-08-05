РУС
Если Путин победит в войне против Украины – это начало третьей мировой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в случае победы России в войне против Украины, начнется третья мировая.

Об этом он сказал во время общения с представителями африканских СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Если Путин победит в этой войне – это начало третьей мировой, я в этом уверен. Большие автократии мира начнут делать то же самое. В мире будет хаос. Спровоцированная продуктовая опасность, энергетический кризис, спровоцированный РФ в прошлом году, спровоцированная РФ война – это начало. Это, как говорится, извините, цветочки. По сравнению с тем, что будет", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет стоять до конца, а сроки окончания войны зависят от объединения мира вокруг Украины. По словам Зеленского, сейчас "горячо" в Украине, но каждое государство, которое объединяется вокруг Украины, представляет на ее месте себя, поскольку завтра то же самое может произойти и в этой стране.

"Сколько еще нужно войн президенту РФ, который не видит в своей орбите? Может, достаточно? Уже и возраст у него взрослый. Может, уже надо думать, что он будет говорить Богу? Может, об этих вещах надо думать? Что он оставляет на своей земле, что он оставляет после себя, кроме ада? Что будет с нацией России? Мне кажется, есть вещи, о которых нужно трезво думать. Не диктаторски, а трезво", – заявил Зеленский.

Украинский воин из "Карпатской Сичи" Антон Никулин погиб на Харьковщине. ФОТО

"Но он – один человек, 70 лет. Представьте себе – один человек может остановить кровопролитие. Почему мир позволяет одному человеку это делать? 70 лет. Хочу напомнить, Советский Союз сделал со многими людьми то же самое. Но он продержался 70 лет. Что-то символическое" в этом есть", – добавил президент.

05.08.2022 00:20 Ответить
У нас на лето 2019 были разработаны и готовы к производству свои. Но населению это было не нужно.

ему надо просто подать в отставку - без него быстрее победим
І до речі.

Чому в президента знайшлися сили і час на книжечки, статті, фотосесії про себе і свою леді,
а на захисників Маріуполя не вистачило?

Чому не було дорогих фотосесій і статей, присвячених нашим військовим, щоб максимально привернути увагу всього світу до них?
Чому його цікавлять тільки гроші , які поступлять в Нашу краіну?
Бо він ворог,та кайфує від смертей та приниження українців
українофоб як і арестович, пиха до неба, зневажає тих кого обманув, і ненавидить тих кого обманути не вдалося.
Бо звик красти безкарно і сподівався, що гроши від ЄС та від США буде ковтати без кінця, а тут раптово відчув, що все його "золоте" життя за рахунок України може скінчитись 😉, ось і заскавучав 😁
Народ , довіряємо тільки ЗСУ і допомагаємо хто чим може 👊🏼✊💪
бо це єдине наше спасіння ‼️‼️
Наше спасіння - США, Великобританія та інші союзники.
да но воюют то простые украинцы - так что ЗСУ наше все!
Невже Зе дійсно думає що хтось чекає на його "нічні відосики"?
Дурню, знову тільки хло винне у війні? А все населення рашки біле і пухнасте?
І кого це зараз Боневтік лякає, німців, США, поляків, щоб негайно надали йому зброї і спасли його репутацію, втративши свою в своїх країнах, бо там купа незадоволених про допомогу Україні? Бо володя бюджетні гроші України закатав в асфальт, а американці і німці мають йому віддати зі свого бюджету? А хто про@бав виготовлення своєї зброї? Кого постійно попереджали, а він кричав, що брешуть і всіх кликав, то в Буковелі, то в Трускавці, а потім і на шашлики?
У Єрмака пишуть інше, ви що не домовились))

⚡️Смотрите, от начала Третьей мировой Украина точно не слишком проиграет. Как минимум, мы больше не будем воевать одни. Вместе с Польшей и ЕС ликвидируем лукашенко, решим вопрос россии, пока США будут разбираться с Китаем. Поможем Германии вернуть Калининград и наконец убрать Орбана в Венгрии, сменив также режим в Сербии. Давайте, ребята, давно пора уже.
ты кто кацап? так ты не за нейтралитет ты за бутылку в жопе
Фантазії міських чи офісних божевільних.
Скажи ти це Єрмаку **** піськограй злочинець довбо...й..б, гинуть хлопці на донецькому напрямку,ви підлі дерьмаки не змогли хоч щось налагодити якось виробництво свого озброєння в Україні або ща її кордонами за 5 місяців війни ,Вороги при владі ,тільки на хлопцях та дівчатах ЗСУ ще тримається Україна. Україні треба своє озброєння постійно виробляти. Воюючи країни завжди хоч щось виробляли та покращували, вся країна повинна працювати на перемогу, а для цього повинні бути прийняті відповідни рішення та почати ЩОСЬ РОБИТИ всією країною для перемоги. Рашка це робить ,в неї промисловість про уб'є на війну!!! В Україні НІ !!!
Мы уничтожим кровожадных свинособак !!! Да тяжело да на характере но будем их убивать всех до единого кто пришел на нашу землю !!! Это уже давно личное -- все сдохнут
Так ти сам ЗРАДНИК номер1.
Операцію по вагнеровцям - здав!
"А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?"(с). Шоу переходит на следующий уровень. Растем!
Не дай Бог таке станеться , то Уераїнців не буде , а зе втече в Лондон або Йерусалим .
Ні, він ту залишиться гауляйтером. Оман понад усім !
Ізраїль ближче, враховуючи, що там домівка батьків нашого героїчного клоуна, яка була придбана за(приблизно) 8 мільйонів доларів 😉 Да і як єврей, він мав тікати в Ізраїль (в разі чого), адже з Ізраїлю нема видачі власних громадян.
Уявіть собі, за нього ще багато хто хоче голосувати на наступних виборах.
раз так стоит вопрос, то Ермаку и Агрохимии уже нужно ставить тавро поджигателей ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ.
ну навищо тепер гризтися . невже ви не розумиете 73 видсотка в 19 р. це ваши побратими в окопах . це волонтери . це люди в тилу . це УКРАИНА --- и тепер нехай кожен задасть соби питання та задумаеться чи правильний був вибир в 19р. чи законно вова розпустив ВР и чи ми взагали готувалися до вийни з ****** . или на шашлычки 9 мая 22года и когда каждый все проанализирует тогда и грызни в коментах не будет --- всегда есть причинно-следственная связь
Всему миру абсолютно пох.
Та просто пєрєстать стрєлять та наживаться на крові, заглянуть в глаза. Вже ж наче просто було. Просто Зеленський не хоче закінчувати війну.
Вовка ты об этой ***** и думать забудь ***.........................................................................................
Леонид Данилыч вчера заявил внезапно...
РабZeя ядренное оружие может применить сама себе...,ответочка от Пентагона последует немедленно...
Розумна Людина розумні слова каже
Парашники не способны уже никого победить, спасибо за это картоному маршалу тувину, победить, это ещё не все, это даже не главное, главное удержать, а это, не реально, потому что контролировать захваченное, надо контроль установить, но разве украинцы дадут оккупанту спать спокойно, убивать будут день и ночь, каждый куст,будет стрелять, для парашников все закончилось даже не начинаясь, поубивали только людей по чем зря, смыла в этой войне, не было никого для параши, личная обида опущеного ***** и вся причина.
придурошный зэШка,3 мировая началась в 2013-2014. Работай и думай что чирикаешь...Теперь продолжение 3 мировой войны в Ukraine. Тя высушить надо за Курта В.
"Якщо путін переможе..", "якщо ми не звільнемо...", "якщо нам не вистачить зброї..." і т.д. і т.п. - це психологічні установки на поразку. Цього категорично не можна робити. Наші установки, тим більше психологічні установки значимих людей, мають бути тільки на перемогу. Хтось поясніть це нашим недолугим глашатаям.
ЗЕ КАК ТЫ МОЖЕШЬ ПРОИГРАТЬ С ТАКИМ МУЖЕСТВЕННЫМ НАРОДОМ , НЕ СТЫДНО ТЕБЕ ГОВОРИТЬ О ПОРАЖЕНИИ. ТЫ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ГОВОРИТЬ . ДУМАЙ ПОЖАЛУЙСТА. БЕЗ ТЕБЯ ПОБЕДЯТ. ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН В СЕБЕ ОТОЙДИ В СТОРОНУ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ. УКРАИНА ПОБЕДИТ! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ! ДРУГОГО НЕ ДАНО! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
Читая эту куйню начинаешь сомневаться , что значит если ***** победит ?
