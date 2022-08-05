В течение 4 августа на южном направлении ликвидировано 39 оккупантов, 4 системы С-300, 9 единиц бронетехники, 3 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную информацию на юге Украины 4 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.
В сообщении говорится: "Обстановка в зоне нашей ответственности остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие".
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений ни в составе, ни в положении. В направлении Сухой Ставок - Лозовое состоялась попытка ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода. Удачи не имел. С потерями отошел.
Скованный нашими действиями, без возможности продвижения по суше, враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки.
16 авиаударов нанесено вражеской штурмовой авиацией вдоль линии столкновения по нашим позициям и недавно освобожденным населенным пунктам. Без потерь.
Тогда враг тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелял Ивановку. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.
Нашими штурмовиками атаковано 2 скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач плотно атакована вражеская система противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.
Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуто 39 рашистов, 4 зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационную станцию "Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василёк", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.
Уничтожены 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке. Окончательные потери врага – доразведываются.
В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров.
2 надводных и 1 подводных носителя ракет типа "Калибр" наготове к применению двух десятков снарядов высокоточной направленности. 2 бдк продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта".
Наприклад, у них теоретично близько 30 тис.танків різних модифікацій, від т62 і вище. Але в робочому стані - 3,5-4,5 тис. (західні розвідки оцінюють, що в Україні рф втратила до 50% танків). Інші - на різних рівнях "консервації".
Тобто, реально с-300 в них "в строю" скоріше 300-500 шт., а ні 1500, як вказано у вікіпедії.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D0%A0%D0%9E
молодці !,
Шана Вам , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.
Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.
В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь
******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".
Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.
То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
как видите, ПУ стоят кучненько.
Это снято в 24 июля, когда но сводкам ГШ потери ППО кацапов составляли еще 113 единиц. На сегодняшний день - 123 единицы.
Что там ехало в эшелоне в Брылевке - мы уже не узнаем, это только гш рф ведомо, поэтому тот металлолом в сводки ГШ никак включаться не может, а отдельно строки "эшелон" пока в сводках нет ))