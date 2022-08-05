РУС
В течение 4 августа на южном направлении ликвидировано 39 оккупантов, 4 системы С-300, 9 единиц бронетехники, 3 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную информацию на юге Украины 4 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении говорится: "Обстановка в зоне нашей ответственности остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие".

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений ни в составе, ни в положении. В направлении Сухой Ставок - Лозовое состоялась попытка ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода. Удачи не имел. С потерями отошел.

Скованный нашими действиями, без возможности продвижения по суше, враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки.

16 авиаударов нанесено вражеской штурмовой авиацией вдоль линии столкновения по нашим позициям и недавно освобожденным населенным пунктам. Без потерь.

Тогда враг тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелял Ивановку. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.

Нашими штурмовиками атаковано 2 скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач плотно атакована вражеская система противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.

Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуто 39 рашистов, 4 зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационную станцию ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василёк", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Уничтожены 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке. Окончательные потери врага – доразведываются.

В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров.

2 надводных и 1 подводных носителя ракет типа "Калибр" наготове к применению двух десятков снарядов высокоточной направленности. 2 бдк продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта".

4 c-300 это нихера себе если так, спасибо ЗСУ
05.08.2022 02:01 Ответить
Чотири знищених с-300 це дуже непогано! Мабуть залізницею підвезли... Слава ЗСУ!
05.08.2022 02:06 Ответить
Ого , як гарно попрацювали наші хлопці сьогодні ,
молодці !,
Шана Вам , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
05.08.2022 02:05 Ответить
Так хочеться прочитати у новинах, що путін здох!
05.08.2022 02:01 Ответить
тільки толку з того 0
05.08.2022 02:03 Ответить
Путін це симптом, і ні як не хвороба
05.08.2022 02:15 Ответить
Чувак если ты не понял то ***** самый позитивный из всех, там в пидросии все гораздо хуже( это не шутка).
05.08.2022 02:23 Ответить
Прикол в том, что у путлера там над остальными авторитет, а все остальные - одинаковые писюны, которые просто будут обезглавлены и начнут грызню между собой.
05.08.2022 03:15 Ответить
Главная цель теперь - это любыми средствами надо развалить Империю ибо пока она будет существовать, то до тех пор она будет пытаться расширяться и нападать на нас и на других вокруг себя. Нужно, чтобы все республики отделились - Татарстаны, Дагестаны, Чечня, Якутия, там только национальных штук 35 республик, а всего там регионов штук 85. Россия должна в итоге стать национальным государством, и численность 50 миллионов. Тогда никому угрозы не будет больше! Из империи стран образуется еще больше, чем в Европе. Они начнут свою идентичность восстанавливать, традиции и культуры, ресурсы Москва не сможет больше забирать, как с вассалов. И эти страны начнут развиваться и мир станет разнообразнее и лучше! Какого хера вообще русские указывают им как жить и еще и как рэкет их ресурсы забирает.
05.08.2022 05:53 Ответить
Оно вроде и да, но их у них 1500 🥴
05.08.2022 02:40 Ответить
копієчка до копієчки
05.08.2022 02:56 Ответить
Но и наворованные территории им надо охранять. А наворовали они не мало.
05.08.2022 03:14 Ответить
Оно вроде и ВСУ не первую пятёрку гасит.
05.08.2022 03:19 Ответить
Надіюсь, Ви не припускаєте, що ***** зніме з периметру засраші все ПВО?
показать весь комментарий
Так до того йде
показать весь комментарий
Хамелеон медленно, но уверенно взбирается на вершину баобаба
показать весь комментарий
Якщо судити по інших видах військової техніки рашкостану (літаки, танки), то пропорція між кількістю, зазначеною у вікіпедії і кількістю "у строю" - 1/3-1/7.
Наприклад, у них теоретично близько 30 тис.танків різних модифікацій, від т62 і вище. Але в робочому стані - 3,5-4,5 тис. (західні розвідки оцінюють, що в Україні рф втратила до 50% танків). Інші - на різних рівнях "консервації".
Тобто, реально с-300 в них "в строю" скоріше 300-500 шт., а ні 1500, як вказано у вікіпедії.
05.08.2022 07:33 Ответить
Понятное дело. И 300-500 не просто на складах валяются, а где то зад покрывают рашистам. Сотню две комплексов им снять это было бы критично для кацапья
показать весь комментарий
Мильйон мільярдів! Аж 90 штук Комплексы ПВО[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&veaction=edit&section=13 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&section=13 править код ]ТипИзображениеПроизводствоНазначениеКоличествоПримечанияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400 С-400 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:606th_GAARR_02.jpg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 Зенитный ракетный комплекс дальнего действия96https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300ПМ1/ПМ2 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASFExercise2016-15.jpg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия Зенитный ракетный комплекс дальнего действия90https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-17 [17] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8C-%D0%A11 Панцирь-С1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AirDefenseExercise2017-01.jpg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия36https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-17 [17]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B_%D0%9F%D0%A0%D0%9E
05.08.2022 09:20 Ответить
і волошка з імбирьом на десерт. Просто свято
показать весь комментарий
05.08.2022 02:41 Ответить
Чотири c-300 !?! У кацапів надлишок ЗРК? Як так піде і далі, то нашим Ф-16 взагалі буде чисте небо.
показать весь комментарий
Мабуть отримали протирадарні подарунки для москалів...
показать весь комментарий
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
Молодци!
показать весь комментарий
Останні дні добре читати гарні новини с фронту.Маю на увазі саме ліквідацію техніки яка дуже шкодить нам це не танки чи бтр ні це системи с-300 це Гради це ствольна це Сау і інша ракетна техніка.Чим меньше цього лайна тим скоріше ми сможимо перемогти.Бо танки і все інші наші хлопці спалюють на раз два.
05.08.2022 03:18 Ответить
Вся техніка шкодить у комплексі. Як тільки прибираєш с-300, з'являється простір для знищення байрактарами градів та арти. Все це працює комплексно і саме завдання генштабу: прорахувати саме цей ланцюжок, що і в яку чергу треба знищувати, щоб нанести максимум втрат супротивнику із мінімумом шкоди бійцям ЗСУ.
05.08.2022 03:24 Ответить
Наприклад, склади із ************ нам взагалі не шкодять.
показать весь комментарий
Браво! давайте на бис!
показать весь комментарий
Це я так догадуюсь випробування тих нових ракет для хімарсів які хоч маленькі, слабенькі, але здатні полювати автоматично за ппо. Ну або зсу вчиться. Що так що так це добре.
05.08.2022 03:36 Ответить
за сутки четыре ПУ С-300 - это как-то сразу аномально дофига. Единственная более-менее реальная гипотеза остается - новый боеприпас для HIMARS. Но публичная номенклатура боеприпасов для этой системы не содержит ни одного упоминания о варианте ракеты GMLRS с противорадарной головкой самонаведения.
В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.

Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.
В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена ​​спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь ******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".
Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.

То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
05.08.2022 03:46 Ответить
Не варто видумувати лишню фігню, gmrls вже знищувало й C 400(там різниці не багато з с300, але...)
05.08.2022 04:26 Ответить
Може й рашистські радари й бачать(але це не точно), та все одно нічого не можуть зробити з gmrls, ракети з 90 кг, вважаються маленькими для ЗРК, але одна така ракетка розмазує це саме ЗРК. А якщо пару хімарсів одночасно, то випаровується рашистський поїзд 1 серпня під Херсоном. Все в порядку.
05.08.2022 04:29 Ответить
*90 кг саме вибухівки, а не загалом.
05.08.2022 04:31 Ответить
Плюс є один нюанс...американці що служили в Афганістані кажуть що запускали M31 GMLRS на відстань в 103 км. А в нас казали що 70 км, потім що 84 км, але якщо глянути карту запусків то наші накидали з відстані навіть 84 км(лінія фронту). А до самої лінії фронту ніхто не їде, це очевидно, американці занижчують харакетристики своїх ракет.
05.08.2022 04:38 Ответить
ну, ті американці, які вам розповідали про те, як М31 у них летіли на відстань 103 кілометра просто не розповіли вам про різницю між ракетою М31 дальністю 70+км, і ракетою М31А2 (XM404) - розвиток М31 з дальністю до 150км. Може вони і самі не знали, бо не були операторами Хаймарса, а може ви їх не зрозуміли... )
05.08.2022 14:47 Ответить
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1556334462480392193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1556334462480392193%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fstrana-kontrastov-chast-2%2F https://twitter.com/Osinttechnical/status/1556334462480392193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1556334462480392193%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fstrana-kontrastov-chast-2%2F

08.08.2022 00:41 Ответить
Скоріше ці с-300 на паровозі їхали, який під Брилівкою "бавовнувся". Бо на позиція 4 комплекси с-300 ніхто поруч один до одного ставити не буде.
05.08.2022 07:35 Ответить
не путайте комплексы с ПУ, а то выглядите, как филолог. Как их ставят - видно на этом относительно свежем видео, снятом на правобережной Херсонщине - https://twitter.com/i/status/1551201289111048193
как видите, ПУ стоят кучненько.
Это снято в 24 июля, когда но сводкам ГШ потери ППО кацапов составляли еще 113 единиц. На сегодняшний день - 123 единицы.

Что там ехало в эшелоне в Брылевке - мы уже не узнаем, это только гш рф ведомо, поэтому тот металлолом в сводки ГШ никак включаться не может, а отдельно строки "эшелон" пока в сводках нет ))
05.08.2022 14:26 Ответить
Якщо це правда, то де Єнот, а ще краще виводок на 4 особини, - не менше 🤔🧐😝😝😝😝😝😜🤪
05.08.2022 06:40 Ответить
Швидше за все знищили 4 пускові машини і радар а не 4 комплекси. С300 це не Тор і Панцер де 1 одиниця це весь комплекс.
05.08.2022 08:00 Ответить
В звіті так і сказано - системи, а не комплекси. Тобто скоріш за все накрили один дивізіон. Але в будь-якому разі це гарна новина і для пілотів і для миколаївців.
05.08.2022 08:19 Ответить
 
 