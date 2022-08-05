В течение 4 августа на южном направлении ликвидировано 39 оккупантов, 4 системы С-300, 9 единиц бронетехники, 3 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную информацию на юге Украины 4 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командования.

В сообщении говорится: "Обстановка в зоне нашей ответственности остается напряженной, но силы обороны контролируют ее развитие".

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений ни в составе, ни в положении. В направлении Сухой Ставок - Лозовое состоялась попытка ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода. Удачи не имел. С потерями отошел.

Скованный нашими действиями, без возможности продвижения по суше, враг активизировал артиллерийские и авиационные атаки.

16 авиаударов нанесено вражеской штурмовой авиацией вдоль линии столкновения по нашим позициям и недавно освобожденным населенным пунктам. Без потерь.

Тогда враг тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелял Ивановку. Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются.

Нашими штурмовиками атаковано 2 скопления вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт на оккупированной Николаевщине.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач плотно атакована вражеская система противовоздушной обороны и логистические пункты, в том числе и с боеприпасами в Херсонском районе.

Достоверно установлено, что из вражеских рядов вычеркнуто 39 рашистов, 4 зенитно-ракетные системы С-300, радиолокационную станцию ​​"Имбирь", автоматический миномет 82-го калибра "Василёк", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Уничтожены 3 склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаревке. Окончательные потери врага – доразведываются.

В Черном море в ракетно-безопасном районе маневрируют 9 боевых кораблей и катеров.

2 надводных и 1 подводных носителя ракет типа "Калибр" наготове к применению двух десятков снарядов высокоточной направленности. 2 бдк продолжают держать тонус угрозы высадки морского десанта".

