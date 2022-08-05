Если Украина нажмет на Изюм, россиянам придется либо отказаться от своих западных позиций вокруг города, либо выделить больше личного состава и техники, - ISW

Если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то россияне предстанут перед тяжелым выбором им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института исследования войны (ISW)

"Серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрследующие операции одновременно на нескольких направлениях. Если Украина сможет сильно нажать на Изюм, продолжая переход в контрнаступление в Херсоне, то российские войска предстанут перед трудным выбором Им, вероятно, придется решить либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты своих наземных коммуникаций (GLOC) дальше на север и восток, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта", - сказано в сообщении.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

Россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма и продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Так они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

ВСУ провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.

Российские войска продолжали переброску техники и личного состава к северо-востоку Херсонской и западу Запорожской областей.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции.

Читайте также: ВСУ в ближайшее время смогут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении, - ISW