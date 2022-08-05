РУС
Если Украина нажмет на Изюм, россиянам придется либо отказаться от своих западных позиций вокруг города, либо выделить больше личного состава и техники, - ISW

Если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то россияне предстанут перед тяжелым выбором им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института исследования войны (ISW)

"Серьезность дилеммы, стоящей перед российским высшим командованием, вероятно, зависит от способности Украины проводить масштабные контрследующие операции одновременно на нескольких направлениях. Если Украина сможет сильно нажать на Изюм, продолжая переход в контрнаступление в Херсоне, то российские войска предстанут перед трудным выбором Им, вероятно, придется решить либо отказаться от своих западных позиций вокруг Изюма в пользу защиты своих наземных коммуникаций (GLOC) дальше на север и восток, либо выделить больше личного состава и техники, чтобы попытаться удержать нынешнюю линию фронта", - сказано в сообщении.

Некоторые ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма и продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Так они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.
  • ВСУ провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.
  • Российские войска продолжали переброску техники и личного состава к северо-востоку Херсонской и западу Запорожской областей.
  • Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступательные операции.

Читайте также: ВСУ в ближайшее время смогут перейти в контрнаступление на Изюмском направлении, - ISW

армия РФ (20374) Харьковщина (5577) Изюм (283)
+8
Та вже. В яку новину не зайди на цензорі - одні військові-експерти геополітики) а спитаєш, чим вони особисто перемогу наближають, то відразу станеш кацапським зєлє-порохоботом, провокатором і ще бозна-ким
05.08.2022 07:43 Ответить
+4
Можно подумать орки об этом не знают… А те, что на диванах - пусть газы поджигают.
05.08.2022 07:22 Ответить
+3
Да мы подбираемся к Изюму день за днем ... Он уже перед глазами ... Только что это за шарага ISW и зачем об этом трубить раньше времени
05.08.2022 07:06 Ответить
а ты что ли приближаешь победу трепло диванное?
05.08.2022 10:16 Ответить
Не кізділа б, чого не знаєш. 93-я під Ізюмом вже тиждень русаков знищує.
05.08.2022 09:26 Ответить
Согласно докладу американской разведки крысы Труплера потеряли в Украине до 80 000 тысч убитыми и ранеными...
Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул...Украина получит все необходимое для защиты свой страны в полном объеме...
05.08.2022 09:58 Ответить
Ми вже повинні десь тиснути реально а не звітувати про села.
05.08.2022 22:07 Ответить
 
 