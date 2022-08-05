Япония передаст Украине дроны-разведчики и несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия
Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами слежения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Japan Today.
Помощь в Украину будет отправлена уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.
С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонительное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.
Кацапські тролі воду каламутять під статтею. Хто володіє англійською накидайте їм.
https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=ru&text=%20erratic&op=translate
Це ж цивільні тачанки, а зробити їх махновськими то вже наші проблеми, точніше, без проблем 😂