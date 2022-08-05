РУС
Япония передаст Украине дроны-разведчики и несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия

японія

Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами слежения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Japan Today.

Помощь в Украину будет отправлена уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонительное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.

Читайте также: Необходимо объединиться с союзниками, чтобы справиться с вторжением РФ в Украину, – глава МИД Японии Хаяси

+6
Vielen Dank, Samurai!
05.08.2022 07:04 Ответить
+4
Виэлен аригато, самурай! Вчера по телеку пошла зеересь о дружбе с китайцами... А запусти япошек к нам . в Украину: и в агро сектор, и в электронику, и в тяжмаш, дык, буратино-карабасы вмиг переведутся и нам не нужно будет репу чесать, мол, как бы соблюсти нейтралитет между Тайванем и Китаем...Да, земерзопакость?
05.08.2022 08:42 Ответить
+3
Самое время Курилы в родную гавань возвращать
05.08.2022 07:29 Ответить
Япония большая, хотелось бы подробней,какие беспилотники, модель, название компании.
05.08.2022 07:35 Ответить
стесняюсь спросить, типо, а на кой лях вы интересуетесь(ДАРЕНЫЙ КОНЬ-ЗУБЫ)
05.08.2022 08:44 Ответить
По вашому посиланню на https://japantoday.com/category/politics/japan-to-extend-additional-surveillance-drones-to-ukraine Japan Today

Кацапські тролі воду каламутять під статтею. Хто володіє англійською накидайте їм.
05.08.2022 07:40 Ответить
Да можно и без особого знания, есть хороший и быстрый переводчик:
https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=ru&text=%20erratic&op=translate
05.08.2022 09:49 Ответить
дякуємо звичайно,але так і хочеться відповісти фразою з радянського мультика-маловато будет.
05.08.2022 08:41 Ответить
Вы с дуба грохнулся... Для трвердолобых, прошу распространить: Япония не имеет сырья, но при этом еще и жертвует нам... Мы купаемся в сырье, шо вареник в масле, не имея ниуя, но при этом еще и поливаем Японию лайном - так может тока кацаперд.
05.08.2022 08:48 Ответить
Японія має гарні джипи - легендарна по Афгану Тойота та й Міцубіші нівроку.
Це ж цивільні тачанки, а зробити їх махновськими то вже наші проблеми, точніше, без проблем 😂
05.08.2022 17:19 Ответить
Японія мабуть готується відбивати атаку Китайців??? Береже зброю для себе???? що це за така мегапотужна допомога від такого економічеого гіганта як пару безпілотників для комерції??
05.08.2022 08:46 Ответить
разве япония тебе что-то должна гнида кацапская?
05.08.2022 10:25 Ответить
А мы думали что Япония подарит Zeкодломойским чувакам 4 миллиарда которые Зе простил братану Бенямойскому...? ждите карман щире...
05.08.2022 09:31 Ответить
То что получает Украина от западных партнёров реально...не всегда рекламируется в СМИ...а некоторые вооружения ваше запрещено рекламировать...🤪💙💪💛
05.08.2022 09:44 Ответить
Японцы, как и немцы, после поражения во второй мировой поведены на миролюбии. У них даже вместо армии - силы самообороны. Дохрена запретов и ограничений.
05.08.2022 09:57 Ответить
Страна с населением 125 млн, третья в мире по автопроизводству отправила несколько фургонов.
05.08.2022 18:58 Ответить
 
 