Япония передаст Украине дроны-разведчики и несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия

Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами слежения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Japan Today.

Помощь в Украину будет отправлена уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонительное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.

