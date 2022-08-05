Российская армия обстреляла из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Армия РФ накрыла огнем Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Били из разного оружия

Об этом сообщил в телеграме председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь постоянных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Криворожский. Били из разного оружия.

По Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело.

Смотрите также: Оккупанты выпустили 60 снарядов из "Градов" по Никополю, "Ураганами" накрыли две громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

На Мировскую громаду враг направил ракету X-59. Есть разрушение жилья. Выведен из строя газопровод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

















