Российская армия обстреляла из "Градов" и "Ураганов" Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Армия РФ накрыла огнем Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Били из разного оружия

Об этом сообщил в телеграме председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь постоянных обстрелов... Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Криворожский. Били из разного оружия.

По Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетели 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии – уничтожен автобус и несколько автомобилей. Людей, к счастью, не задело.

Смотрите также: Оккупанты выпустили 60 снарядов из "Градов" по Никополю, "Ураганами" накрыли две громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

На Мировскую громаду враг направил ракету X-59. Есть разрушение жилья. Выведен из строя газопровод. Предварительно, без пострадавших.

По Криворожскому району ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Российская армия обстреляла из Градов и Ураганов Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко 01

Российская армия обстреляла из Градов и Ураганов Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко 02

Российская армия обстреляла из Градов и Ураганов Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко 03

Российская армия обстреляла из Градов и Ураганов Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко 04

Российская армия обстреляла из Градов и Ураганов Днепропетровщину, по Никополю выпущено 40 снарядов, - Резниченко 05

+7
фашисты-рашисты... нелюди !!!
05.08.2022 07:55 Ответить
+6
Знищують заради знищення. Типова кацапня. "Рюзькіймір" блєать.
05.08.2022 07:57 Ответить
+4
То чем мы могли обстреливать Рашку, Кучма уже давно обменял на скидку на газ
05.08.2022 08:06 Ответить
фашисты-рашисты... нелюди !!!
05.08.2022 07:55 Ответить
Де повідомлення про те скільки снарядів випущено по кацапських селах в білгородській, боярській чи курській областях🤔 Ілі ето другою, ась, не чую вас, семидесятитрьохвідсоткові придурки
05.08.2022 07:56 Ответить
То чем мы могли обстреливать Рашку, Кучма уже давно обменял на скидку на газ
05.08.2022 08:06 Ответить
Ми ж не терористи, ми, горда жертва в кайданах моралі
05.08.2022 08:31 Ответить
Знищують заради знищення. Типова кацапня. "Рюзькіймір" блєать.
05.08.2022 07:57 Ответить
Миколаїв. В мене в АГК, позавчора вночі...





05.08.2022 08:08 Ответить
Це жах.
05.08.2022 09:04 Ответить
Вчора пiсля вчорашнього нiчного обстрiлу Нiкополя допомагав з волонтерами розгрiбати завали одного з приватних будинкiв: прилетiли 2 ракети "Градiв" - в город i в хату. Люди зробили непоганий ремонт не пiзнiше року-двох тому. Дах вигорiв повнiстю, пожежники вилили 9 тон води - весь дах i стеля в кiмнатах на пiдлозi, вологi, частково зi стiнами, склом, *******, технiкою, одягом тощо... Вивезли всього цього 4 прицепи трактора, з гiркою. Родина доволi велика як другий раз народилася на свiт - нiхто не постраждав: усi перебували в пiдвалi. Бiдний дворовий собака в досить сильному шоцi: в нього згорiла будка, сам дивом вижив. Мешканцi будинку трималися оптимiстично, радiли кожнiй врятованiй речi, нiхто не скиглив, не плакав - такий народ не зламати жоднiй ордi! Особливо здивували i надихнули всiх 2 вцiлiлих прапора України(маленький прапорець i особливо дивом не згорiвший серед куп обгорiлого одягу - великий прапор з гербом) - якщо це не добрий знак, то що?
05.08.2022 11:26 Ответить
Це те що потрібно вже від оборони переходити вконтрнаступ і звільняти країну.
05.08.2022 22:06 Ответить
 
 