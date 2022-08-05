359 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 700 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 5 августа 2022 более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 359 детей погибли и более 700 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 371, Харьковской - 195, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 57, Херсонской - 54, Запорожской - 40, - говорится в сообщении.

В частности, 4 августа в результате обстрела врагом остановок общественного транспорта в центре Торецка Донецкой области ранения получили трое детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Стало известно о гибели 14-летнего мальчика в результате обстрелов г. Мариуполя Донецкой области в начале вооруженной агрессии.

Также в ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории Донецкой области, стало известно о ранениях в результате обстрелов еще четырех детей. Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2211 учебных заведений. Из них 230 разрушены полностью.