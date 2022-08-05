РУС
Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня утром из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.

Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

"Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - отмечает украинский министр.

Он также акцентирует внимание на том, что для этого Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", – добавляет Кубраков.

Он убежден, что такие шаги необходимы не только украинской экономике, но и миру.

Смотрите также: Разоблачены причастные к краже 650 тысяч тонн зерна с оккупированных районов трех областей. ФОТОрепортаж

"Чем быстрее мы сумеем вывезти 20 млн тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире", - резюмирует Кубраков.

Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков 01
Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков 02

Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 13 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.

+19
А ми потім купимо у десятки разів дорожче у вигляді муки, макарон та інших виробах..

Ну і схаваємо відмазку зелених, що діти в Африці голодують..

Ну і дехто нехило збагатиться..

Не просто ж так діда - власника Нібулона вбили..чотко перед цими угодами..
05.08.2022 09:08 Ответить
+18
Прям как при сталинских временах. На голову сыпятся бомбы, украинцы умирают тысячами, а из Украины вывозят караванами хлеб
05.08.2022 08:58 Ответить
+15
Выходит наши парни, от части, воюют шоб негры не голодали. Это просто какой-та позор. Да это не ***** должно шантажировать весь мир гуманитарной катастрофой, амы должны. Шоб эти курвы ресче шевелились и давали нам больше и больше оружие, а то Жданов вчера розоткровенничался, что нету контрнаступа бо оружия дают как кот наплакал...
05.08.2022 08:45 Ответить
А в Україні? Якщо іде війна
05.08.2022 08:30 Ответить
05.08.2022 09:08 Ответить
Скажіть будь ласка, чому влади частину зерна не пустити на нужді самої України?

Якщо це вона не зробить - це теж показник її відповідальності.

А більшу частину зерна Україна продає за валюту, яка країни необхідна теж.
05.08.2022 09:36 Ответить
Ага!!! Тобто ЗАРАЗ це називається "Продажа за валюту, яка країні необхідна", а ДО 2019 це чомусь була "Торгівля на крові"
05.08.2022 10:30 Ответить
Бурлук,тебе де переціпило?"Торгівля на крові",для особливо одаренных, була не зерном,а вугіллям з шахт і копанок Ахметова, робота і випуск будь якої продукції на заводиках в кацапії, дуже хитра торгівля на блокпостах з окупованними територіями.А зараз нам потрібно співпрацювати і з ООН і з усім світом.У кацапів газ-у нас зерно.Газ,скільки не жуй -не наїсишся.
06.08.2022 14:09 Ответить
так на сколько я помню, это зерно, которое в избытке, а для внутренних потребностей нам всего около 2 млн тонн необходимо на год, а учетом 5 млн. выехавших и то меньше
05.08.2022 14:27 Ответить
Пане Білокурський,а що влада вам не доповідає яку частину зерна вона залишає собі?Це ж просто якась безвідповідальність.Вони ,влада,що форму докладу забули?Та ще й під час війни.
06.08.2022 14:02 Ответить
Ви дійсно така недолуга , або прикидаєтеся? Власник зерна продає його тому хто більш платить. Плюс валюта в країну. А це курс гривні, яка формує ціну на пальне та добрива.
І на останнє. Селянам теж потрібно заробляти. Тільки при совку селяни працювали за трудодень, та не мали права виїхати за кордон свого селища. Як кріпаки. Жили по селах без паспортів, які їм почали видавати тільки з 1970 року.
05.08.2022 11:45 Ответить
05.08.2022 12:57 Ответить
Ну извините, перерабатывающую промышленность мы тоже сейчас не построим, об этом раньше нужно было думать. А сейчас нужно наладить те же экспортные потоки, что были до войны, по максимуму
05.08.2022 23:50 Ответить
Так, особлива "надія" на ООН, яка майже ніколи і ні за що не відповідає. Надія, що все допливе нормально, тільки на Бога.
05.08.2022 08:32 Ответить
Зелений кукурузник рятує світ від голоду.
05.08.2022 08:39 Ответить
Собака лает, а караван идёт.
05.08.2022 08:50 Ответить
Я так понимаю собака которая лает, в этом случае, это Андрей Елдак?
05.08.2022 08:58 Ответить
Не только лает, а и видосики снимает...
05.08.2022 09:01 Ответить
Цікаво, яка скотина жре кукурудзу? Навіть нєгри її не їдять.
05.08.2022 08:59 Ответить
в смысле? кукуруза - это маис. ничем не хуже пшеницы.
05.08.2022 09:02 Ответить
Кожна скотина залюбки їсть кукурудзу.
А ти Микола- расист. Не ганьби будь ласка українців такими висловлюваннями.
05.08.2022 09:10 Ответить
Це сировина для попкорну. Його їдять зебіли коли дивляться як їхнє божество кривляється у відосику.
05.08.2022 09:10 Ответить
Пане 5 копійок,а чого ж вони почали продавати цю сировину для попкорну?Що відосиків вже не буде? У вас з логікою все нормально,чи ви блондинка?
06.08.2022 14:13 Ответить
Бон-Дюель. Не смаковал? Салати різні з кукурудзою, а-ля крабові палички?
Ну тоді ти мацкаль. Або НЕГР.
05.08.2022 11:50 Ответить
ти там був, у негрів? Їдять вони багато що. Якщо є що їсти.
06.08.2022 11:20 Ответить
Выходит наши парни, от части, воюют шоб негры не голодали. Это просто какой-та позор. Да это не ***** должно шантажировать весь мир гуманитарной катастрофой, амы должны. Шоб эти курвы ресче шевелились и давали нам больше и больше оружие, а то Жданов вчера розоткровенничался, что нету контрнаступа бо оружия дают как кот наплакал...
05.08.2022 08:45 Ответить
Всі страни що дають нам оружие всі ці роки сиділи та фантазувати що війни ніколи в світі вже не буде , в них нема достатньо оружія в тому обсязі щоб нас їм завалити.
05.08.2022 09:00 Ответить
Всі країни, що надають нам зброю, начебто на безоплатнй основі, насамперед отримують результати тестдрайву, які на звичайному полігоні не отримаєш. Он на байрактари кілометрова черга вже вишикувалась. А деяку зброю наші використовують так, що світ у шоці..тому й дають - бо наші знайдуть як приховані дефекти, так і додаткові сильні сторони.
05.08.2022 09:16 Ответить
В США зброї, на три світові війни є.
05.08.2022 10:38 Ответить
Пан Макакакартні ніколи не чув,що за ту ж саму зброю можно розрахуватись і кукурудзою,і зерном,а не чекати прильоту,щоб все згоріло.Перерозрахунки ніхто не відміняв ні в світі,ні в Україні.Чи уже увесь світ і його "Оборонпром" працює безкоштовно на Україну?
06.08.2022 14:18 Ответить
ну нарешті- в африці голода не буде- а це так важливо сьогодні для нашої країни
05.08.2022 08:51 Ответить
Хлеб поехал не в Африку, а в Иран, Сирию, Турцию, Индию и Китай- в страны которые помогают Расие в войне против Украины
05.08.2022 09:01 Ответить
.така вона, міжнародна торгівля..

Після продажу товару продавець втрачає контроль за подальшим рухом товару(газ,зерно не помаркуєш "поштучно").

"просунута"зброя,звичайно,контролюється.
05.08.2022 09:50 Ответить
важливо продати попередній врожай і звільнити елеватори під новий
05.08.2022 09:09 Ответить
А він буде?
05.08.2022 09:28 Ответить
А що, не буде?
05.08.2022 11:07 Ответить
Ой і Аруд. (Останнє слово прочти задом наперед).
05.08.2022 11:56 Ответить
вопрос не в голоде, а в возможности дать нашим аграриям заработать на этом и иметь средства для подготовки к новому сезону. Ведь для покупки посевного материала, удобрений, топлива, тоже нужны оборотные средства
05.08.2022 14:29 Ответить
Велика Одеса? чи Одеса. Хай спочатку сяде років на 20 громадянин росії труханов (підробляє мером Одеси), приберемо памятник катерині, а потім можна щось думати...
05.08.2022 08:57 Ответить
Прям как при сталинских временах. На голову сыпятся бомбы, украинцы умирают тысячами, а из Украины вывозят караванами хлеб
05.08.2022 08:58 Ответить
Просто бизнес, ничего личного

05.08.2022 09:02 Ответить
В України є голод? Немає? Тоді яка херня у вашому моску?
05.08.2022 09:39 Ответить
В Україні війна. І знизена інфраструктура. Голод спокійно може бути.
05.08.2022 10:40 Ответить
Трохи невдале порівняння. Тому ща зараз на відміну від тих проклятих часів немає куди складувать новий врожай,бо елеватори переповнені старим.
05.08.2022 14:00 Ответить
Ну от і добре, накормимо людей Африки, олгігархи на вилучені кошти куплять собі яхти та нерухомість в Європі, весь світ задоволений, Україна всім допомогла
05.08.2022 09:14 Ответить
Ну экспорт всё равно должен быть, да и зерно мы всегда продавали. Тут другой вопрос - важно, чтоб мы и другую продукцию смогли продавать как раньше
05.08.2022 23:49 Ответить
Таможня дала добро!
05.08.2022 09:14 Ответить
Я то думаю почему у нас хлеб невозможно стало есть. Как будто из тырсы делают. как в старые времена, все лучшее африканским и иранским детям родители которыхз воюют против Украины. Кто не в курсе, Иран поставляет рашистам ударные беспилотники которыми рашисты убивают наших комбайнеров и выжигают поля.
05.08.2022 09:15 Ответить
пригальмуйте..

зі "зрадою"..

проблема-у порушенні логістики..

для якісного хліба необхідно борошно вищого сорту..

а його необхідно розвести по всіх хлібозаводах..

десь його заміняють..
05.08.2022 09:46 Ответить
Та вже давно, в нас хліб не дуже.
05.08.2022 10:41 Ответить
Тут хочеш не хочеш,а правда вона завжди "вилазить".Для гарного і смачного хліба потірбне зерно твердих сортів пшениці.Це не вигідно вирощувати-урожаї малі,вимоги великі.Наші "багатострадальні "аграрії %уй положили і на наших людей, і на якість зерна.Давай валюту.Яка обробна промисловість?Та ви що?Зерно тільки на годівлю худоби і дуже голодних людей.Війна в поміч .
06.08.2022 14:26 Ответить
Чим швидше ми зуміємо вивезти 20 млн тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, тим швидше покращиться продовольча ситуація у світі", - резюмує Кубраков. Джерело:

КУБРАКОВ - типичный совок больной на всю голову.
ПОКА НЕ ОТДАДУТ ПЛЕННЫХ АЗОВЦЕВ, я бы зерно не отдавала. Думать надо о себе, а не о ленивых неграх под пальмами . Они всю жизнь ели финики бананы - им углеводов хватало
05.08.2022 09:25 Ответить
заї..али..((

фантазери-урапатріоти...(

бо ТРЕБА ВРАХОВУВАТИ РЕАЛІЇ...зокрема необхідність виглядати ПРАВИЛЬНО в очах Заходу.

бо зараз ми цілковито залежні від його фіндопомоги.
05.08.2022 09:43 Ответить
Старые братаны Роман Абрамович и дЕрмак все сделают круто...Труплер всея Мацковии будет доволен ...Эрдоган тоже не накладе
05.08.2022 09:35 Ответить
Сенатор,ти би все таки був більш послідовним,а то випорожнився і собі на голову...Абрамович-то підопічний Арахамії,в якого забрали диппаспорт.І чому Єрдоган-"не накладе"?
06.08.2022 14:30 Ответить
ОСОБЛИВО "ПРОСУНУТИМ" прихильникам "попритримати українське зерно" Я НЕ ЗНАЮ ЯК пояснити просту істину...

що для того,щоб наповнити склади новим врожаєм(60-65 млн.т)( котрих обмежена ємність),треба їх спочатку звільнити..(краще 5,а получиться,на жаль, 3 млн.т в місяць )
05.08.2022 09:39 Ответить
Це все вірно, але з нашими зеленими шмарклями у руля, які вже з пандемією знатно накуралєсілі є внутрішнє переконання, що це ще було не дно їх можливостей, далі буде...
05.08.2022 09:49 Ответить
Добрийдід,а скільки зерна ти зможеш сховати в себе вдома?А,ти не по зерну,ти по кольору шмарклів спеціаліст."Не знаю як,но не так!"Тобі і Гришані скажу відверто,з нашого зерна ні муки для хліба,ні макаронних виробів не зробиш.Так що обидва заспокойтесь,не треба так піклуватися про Україну."С паршивой овцы,хоть шерсти клок".
06.08.2022 14:37 Ответить
Війна на дворі, щоб не лишились з голою ОПою, як це було на початок пандемії...
05.08.2022 09:43 Ответить
Уже считай лишились. И до войны наше зерно в Турцию вывозилось на переработку, а возвращалось уже в виде муки и макаронных изделий. Про осень с зимой и про нас с вами сейчас никто не думает.
05.08.2022 19:02 Ответить
Раскудахтались тут боты пуйловые ....смуту сеют . Украине надо продать зерно прежде всего для себя, это доходы нашей страны, нашего бизнеса, от этих доходов зависит бюджет воюющей страны. Если кто не в курсе, то поинтересуйтесь ВВП в разрезе отраслей.
05.08.2022 10:04 Ответить
Виторг від продажу зерна поділили агроолігархи вивели в офшори з відкатом зеленій владі.
лаптестан взамін отримав скасування санкцій, а турція знижку на 25% з ціни українського зерна
от така зелена перемога на зерновому світовому ринку
05.08.2022 10:29 Ответить
Все це так, але якшо не вивезти зерно, то аграріям зовсім гаплик буде. Елеватори переповнені, ціна на зерно впала вдвічи на фоні зростання бакса та цін. А тут вже новий врожай іде, який складати нема де.
05.08.2022 11:01 Ответить
боти не боти, а мовою х-лостану Ви розмовляєте..перед тим, як когось звинувачувати, хоч українську вивчить..а то як у Грузії буде))
05.08.2022 11:31 Ответить
Якшо ці кораблі дойдуть без пригод, то постає питання шо ж таке важливе здав Зєля..
05.08.2022 11:04 Ответить
Ну что коридор разблокировали может и хорошо, но возникает вопрос - почему из Турции муку не везут в Украину, как раньше??? Зерно они вывезут, помогут, так сказать, народам Африки, а что мы зимой сосать будем, почему не говорят сразу?
05.08.2022 18:59 Ответить
чудесно, негры в Африке с голода не умрут.
05.08.2022 20:38 Ответить
Я очень надеюсь, что в ближайшее время будет налажена логистика для всех категорий экспортных товаров. Потому что зерно это даже не 30% нашей экономики. Всем остальным тоже работать надо
05.08.2022 23:48 Ответить
 
 