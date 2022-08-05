Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня утром из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.

Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

"Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - отмечает украинский министр.

Он также акцентирует внимание на том, что для этого Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", – добавляет Кубраков.

Он убежден, что такие шаги необходимы не только украинской экономике, но и миру.

"Чем быстрее мы сумеем вывезти 20 млн тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире", - резюмирует Кубраков.





Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 13 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.