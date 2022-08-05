Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня утром из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном.
Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
"Сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта "Черноморск". Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", - отмечает украинский министр.
Он также акцентирует внимание на том, что для этого Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.
"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель - полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под загрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра. Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", – добавляет Кубраков.
Он убежден, что такие шаги необходимы не только украинской экономике, но и миру.
"Чем быстрее мы сумеем вывезти 20 млн тонн урожая прошлого года и начать экспорт нового, тем быстрее улучшится продовольственная ситуация в мире", - резюмирует Кубраков.
Напомним, 1 августа, впервые с 24 февраля, из Одесского порта вышло судно с украинским продовольствием. На его борту более 26 тысяч тонн кукурузы. Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи, Ливан. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтвердили ООН и Турция. Сейчас в портах Одесщины остаются еще 13 судов с украинским зерном, которые ждут отправления.
Ну і схаваємо відмазку зелених, що діти в Африці голодують..
Ну і дехто нехило збагатиться..
Не просто ж так діда - власника Нібулона вбили..чотко перед цими угодами..
Якщо це вона не зробить - це теж показник її відповідальності.
А більшу частину зерна Україна продає за валюту, яка країни необхідна теж.
І на останнє. Селянам теж потрібно заробляти. Тільки при совку селяни працювали за трудодень, та не мали права виїхати за кордон свого селища. Як кріпаки. Жили по селах без паспортів, які їм почали видавати тільки з 1970 року.
А ти Микола- расист. Не ганьби будь ласка українців такими висловлюваннями.
Ну тоді ти мацкаль. Або НЕГР.
Після продажу товару продавець втрачає контроль за подальшим рухом товару(газ,зерно не помаркуєш "поштучно").
"просунута"зброя,звичайно,контролюється.
зі "зрадою"..
проблема-у порушенні логістики..
для якісного хліба необхідно борошно вищого сорту..
а його необхідно розвести по всіх хлібозаводах..
десь його заміняють..
КУБРАКОВ - типичный совок больной на всю голову.
ПОКА НЕ ОТДАДУТ ПЛЕННЫХ АЗОВЦЕВ, я бы зерно не отдавала. Думать надо о себе, а не о ленивых неграх под пальмами . Они всю жизнь ели финики бананы - им углеводов хватало
фантазери-урапатріоти...(
бо ТРЕБА ВРАХОВУВАТИ РЕАЛІЇ...зокрема необхідність виглядати ПРАВИЛЬНО в очах Заходу.
бо зараз ми цілковито залежні від його фіндопомоги.
що для того,щоб наповнити склади новим врожаєм(60-65 млн.т)( котрих обмежена ємність),треба їх спочатку звільнити..(краще 5,а получиться,на жаль, 3 млн.т в місяць )
лаптестан взамін отримав скасування санкцій, а турція знижку на 25% з ціни українського зерна
от така зелена перемога на зерновому світовому ринку