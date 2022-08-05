РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 650 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 792 танка и 4 032 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 августа потери личного состава противника составляют около 41 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1792 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4032 (+6) ед,

артиллерийских систем - 950 (+4) ед,

РСЗО - 260 (+0) ед,

средства ПВО - 123 (+5) ед,

самолетов - 223 (+0) ед,

вертолетов - 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,

специальная техника – 83 (+0).

Читайте также: Рашисты о ситуации на фронте: "100 человек зашло, бл#ть, восточных, зах#ячили всех нах#й", - перехват ГУР. АУДИО

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 41 650 человек, 223 самолета, 191 вертолет, 1 792 танка и 4 032 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
05.08.2022 09:21 Ответить
пусть выздахают все.
05.08.2022 10:00 Ответить
 
 