Украинские защитники освободили от рашистов село Дмитровка и уничтожили технику и пехоту врага, - Синегубов

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но наступление рашистов завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.