Украинские защитники освободили от рашистов село Дмитровка и уничтожили технику и пехоту врага, - Синегубов

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали – позже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что враг пытался прорвать нашу оборону вблизи Гусаровки Изюмского района, но наступление рашистов завершилось очередным полным фиаско. Враг отступил с потерями.

+17
Героям слава !!!
05.08.2022 09:28 Ответить
+13
и о погоде )))
///
В Черном море зафиксировали задымление очередного российского корабля

https://twitter.com/i/status/1555170246004297728

Неподтвержденная пока информация о том, что это беспилотник ВСУ пошалил...
05.08.2022 09:57 Ответить
+8
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
05.08.2022 10:38 Ответить
Героям слава !!!
05.08.2022 09:28 Ответить
Ви розумієте, що якщо звіряти по мапі бойових дій, то звільнення цього села означає, що нещодавно кацапи здійснили ********* прорив у тил... і ще не зрозуміло що там коїться насправді...
05.08.2022 10:00 Ответить
та ні, якраз дивлюсь по мапі, дійсно звільнили.
05.08.2022 10:13 Ответить
кацап прорыв своего очка ты cовершил
05.08.2022 10:32 Ответить
Он прав .Судя по тому ,что эти два села Мазановка и Дмитриевка освободили то прорыв таки имел место быть так ,как ещё дня три назад генштаб в сводках писал ,что наши войска успешно отбили наступление возле Мазановки на изюмском направлении .А вчера уже писал,что эту самую Мазановку наши войска освободили и значит судя по всему атаки и прорыв у кацапов были успешны раз эти нп пришлось освобождать после таких отбитых атак
05.08.2022 12:15 Ответить
Сказано ж, Дмитрівка Ізюмського району. Який іще прорив?
05.08.2022 11:12 Ответить
Так у нього з доступних мап тiльки пачка "Бiломору"...
05.08.2022 12:12 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
05.08.2022 09:46 Ответить
и о погоде )))
///
В Черном море зафиксировали задымление очередного российского корабля

https://twitter.com/i/status/1555170246004297728

Неподтвержденная пока информация о том, что это беспилотник ВСУ пошалил...
05.08.2022 09:57 Ответить
надеюсь на нем были калибры - точнее уже их там нет
05.08.2022 10:33 Ответить
говорят подводка горела не давно может это оно
05.08.2022 11:11 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
05.08.2022 10:38 Ответить
 
 