Российские войска используют территорию ЗАЭС и город Энергодар в качестве базы отдыха, где их не будут уничтожать ВСУ, - британская разведка

Россияне используют атомную станцию в Энергодаре как военную базу, где, по их мнению, из-за ядерной угрозы их технику не будут уничтожать украинские защитники.

Об этом сообщили на странице Министерства обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, после пяти месяцев оккупации намерения России по Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако действия российских войск на территории объекта подорвали безопасность нормальной работы станции.

По мнению иностранных специалистов, российские войска в прилегающих к электростанции регионах разместили артиллерию и использовали свои артиллерийские подразделения для обстрелов территории Украины на западном берегу Днепра.

Читайте: Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел мир: Костин об обстреле Торецка

Кроме того, российские войска использовали территорию объекта и город Энергодар, чтобы отдыхать, используя статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своего оборудования и личного состава от ночных атак украинских сил.