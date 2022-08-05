РУС
Российские войска используют территорию ЗАЭС и город Энергодар в качестве базы отдыха, где их не будут уничтожать ВСУ, - британская разведка

Россияне используют атомную станцию в Энергодаре как военную базу, где, по их мнению, из-за ядерной угрозы их технику не будут уничтожать украинские защитники.

Об этом сообщили на странице Министерства обороны Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, после пяти месяцев оккупации намерения России по Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако действия российских войск на территории объекта подорвали безопасность нормальной работы станции.

По мнению иностранных специалистов, российские войска в прилегающих к электростанции регионах разместили артиллерию и использовали свои артиллерийские подразделения для обстрелов территории Украины на западном берегу Днепра.

Читайте: Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел мир: Костин об обстреле Торецка

Кроме того, российские войска использовали территорию объекта и город Энергодар, чтобы отдыхать, используя статус атомной электростанции, чтобы снизить риск для своего оборудования и личного состава от ночных атак украинских сил.

+6
Але ж Амнесті Інтернетіонал про це не знають і не хочуть знати. Бо це не співпадає з їхніми цілями щоб оправдовувати агресію параші.
05.08.2022 10:41 Ответить
+3
Коли запахне смаженим, вони втічуть звідти, як і з Чорнобиля.
05.08.2022 10:27 Ответить
+3
угу, заминируют и скажут как всегда - это не мы, это Зинка, ой, Англия.
05.08.2022 10:36 Ответить
Єдиний вихід оточити і вижити звідти ізмором.
05.08.2022 10:20 Ответить
АЭС... самое тревожное и уязвимое в Вашем предложении (ибо те варвары и неучи даже близко не представляют что это за опасность... и не только для ВСУ или Украины...)
05.08.2022 10:55 Ответить
05.08.2022 10:27 Ответить
Так,відпустка завжди має фініш,а у них він в один кінець
05.08.2022 10:29 Ответить
05.08.2022 10:36 Ответить
А що дронів вже нема ! Щоб їм зробити не спокійне життя !
05.08.2022 10:29 Ответить
Дегенераты рабсейские, готовы на реакторе сидеть, чтобы не жить как люди, но ************** своего вы рядом не увидите.
05.08.2022 10:30 Ответить
05.08.2022 10:41 Ответить
Вони більше переймаються проблемами сексменшин, опухлими від голоду ахриканцями.
05.08.2022 12:46 Ответить
В дохлом совка после 26 апреля 1986 года была такая Фишка..
Пусть живет кпSS на Чернлбыльской АЭС...
05.08.2022 10:45 Ответить
Можем рыжий лес в Чернобыле для оздоровления предоставить.
05.08.2022 10:46 Ответить
шо ты мелеш???? ШО ТЫ МЕЛЕШ???? троляка !!!
никто из жилых кварталов Никополя или Марганца НЕ ОБСТРЕЛИВАЕТ ЭНЕРГОДАР"!!!
не пи***!!!
(и кстати УКРАИНА пишется с большой буквы, хотя бы заглавной !!!
05.08.2022 11:02 Ответить
Одичалые любят радиацию. То в Чернобыльском лесу остановятся, то на атомной станции, то ракету с ядерным двигателем подорвут.
05.08.2022 11:00 Ответить
Солярій в реакторі? Круто, по- кацапські.
05.08.2022 11:09 Ответить
Як щодо осколкових бомб? Щось, що мало шкодить будівлям, але шматує м'ясо.
05.08.2022 11:27 Ответить
 
 