Редакторы "Sputnik Азербайджан" ушли в отставку и отказались публиковать информацию Минобороны РФ о якобы "нарушении режима тишины" их страной

Четыре выпускающих редактора русскоязычной версии агентства "Sputnik Азербайджан" подали в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Редакторы подали в отставку, отказавшись публиковать информацию Минобороны России о том, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в ходе операции "Возмездие".

Так, Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гульзар Мустафаева написали в соцсетях, что будучи гражданами Азербайджана, они как могли защищали интересы своей страны в редакции "Спутник Азербайджан". Однако теперь они вынуждены подать в отставку.

Отметим Sputnik - российское пропагандистское информационное агентство, имеющее региональные представительства и бюро в разных странах. Некоторые западные политики и СМИ обвиняют агентство в необъективной подаче информации и предвзятости в освещении событий.

Также смотрите: Удары по армянским пушкам на территории азербайджанского Карабаха. ВИДЕО