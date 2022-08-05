РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9950 посетителей онлайн
Новости
5 732 10

Редакторы "Sputnik Азербайджан" ушли в отставку и отказались публиковать информацию Минобороны РФ о якобы "нарушении режима тишины" их страной

спутник

Четыре выпускающих редактора русскоязычной версии агентства "Sputnik Азербайджан" подали в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал AZERBAIJANI ARMED FORCES.

Редакторы подали в отставку, отказавшись публиковать информацию Минобороны России о том, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в ходе операции "Возмездие".

Так, Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гульзар Мустафаева написали в соцсетях, что будучи гражданами Азербайджана, они как могли защищали интересы своей страны в редакции "Спутник Азербайджан". Однако теперь они вынуждены подать в отставку.

Отметим Sputnik - российское пропагандистское информационное агентство, имеющее региональные представительства и бюро в разных странах. Некоторые западные политики и СМИ обвиняют агентство в необъективной подаче информации и предвзятости в освещении событий.

Также смотрите: Удары по армянским пушкам на территории азербайджанского Карабаха. ВИДЕО

Азербайджан (814) россия (96963) СМИ (3854)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Нашим ТП из украинского отдела " Амнисти " на заметку.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:51 Ответить
+20
Sputnik - иди *****!
показать весь комментарий
05.08.2022 10:47 Ответить
+17
А у нас Г+Г
показать весь комментарий
05.08.2022 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sputnik - иди *****!
показать весь комментарий
05.08.2022 10:47 Ответить
Таки да!!!!!)))
показать весь комментарий
05.08.2022 10:58 Ответить
Нашим ТП из украинского отдела " Амнисти " на заметку.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:51 Ответить
А де ж ще ці нездари будуть харчеваться?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:17 Ответить
З цих "редакторiв" не треба лiпить героiв- поки треба було лити лайно й бруд на Украiну ,то вони там досить "плiдно" працювали i платню за це отримували...
показать весь комментарий
05.08.2022 12:28 Ответить
Так вони хоч "лили лайно за гроші " на ЧУЖУ країну! А наші ллють на власну!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:15 Ответить
А у нас Г+Г
показать весь комментарий
05.08.2022 10:52 Ответить
Таких на бенямарафон не пустили би)
Там потрібні тільки пропагандони.
показать весь комментарий
05.08.2022 10:57 Ответить
Скобiйчук не дасть збрехати...
показать весь комментарий
05.08.2022 12:29 Ответить
Такі люди там, де достатньо платять...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:11 Ответить
 
 