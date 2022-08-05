РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9865 посетителей онлайн
Новости Российская агрессия
3 221 18

Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ГБР

дбр

Моряк добровольно перешел на сторону российских оккупантов еще во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему старшему боцману большого разведывательного корабля "Славутич". В 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе военной части фигуранта, моряк добровольно перешел на сторону врага и присягнул на верность агрессору.

Пока он служит на ракетном фрегате "Адмирал Эссен" в составе 30 дивизии надводных кораблей черноморского флота вооруженных сил РФ. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также: Новоназначенная судья КС Совгиря способствовала пребыванию российского флота в Крыму

Автор: 

Черноморский флот РФ (1564) государственная измена (1614) коллаборационизм (905) ГБР (3182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Підозра буде йому разом з клоуном, але не при цій владі.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:32 Ответить
+4
Кримський поцман.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:29 Ответить
+4
Оце страшно пуганули. Коли ермаку буде підозра?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кримський поцман.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:29 Ответить
Оце страшно пуганули. Коли ермаку буде підозра?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:30 Ответить
Підозра буде йому разом з клоуном, але не при цій владі.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:32 Ответить
нагорода знайшла свого героя..через 8 років
показать весь комментарий
05.08.2022 11:32 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Шахидмобиль у российских оккупантов "не получился". В открытых источниках было опубликовано не безынтересное видео, на котором российские оккупанты готовили к применению "шахидмобиль", гружённый взрывчаткой, который в итоге подорвался на мине.
Российские оккупанты перешли к тактике террористов, которые используют гружённые взрывчаткой автомобили, для направления их на укрепрайоны или расположения подразделений противника.
То есть, это говорит о том, что возможностей и терпения у РОВ пробивать наши укрепрайоны всё меньше и меньше, а потому, они переходят к откровенной террористической тактике. И, скажем так, первый блин вышел комом. Но не факт, что это у не станет основой штурмов.
https://twitter.com/i/status/1555436969471234049
показать весь комментарий
05.08.2022 11:37 Ответить
непыльная работа в дбр...
показать весь комментарий
05.08.2022 11:44 Ответить
щюрить глазхки как фрай из футурамы..))подозреваю)
показать весь комментарий
05.08.2022 17:22 Ответить
Боцману, який перейшов на бік ворога та служить на фрегаті "Адмірал Ессен" - яка мета таких повідомлень? САМОзвіт внутряних органів ?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:49 Ответить
могли б і прізвище написати. Чи може й самі не знають?
показать весь комментарий
05.08.2022 11:50 Ответить
Окозамилювання народу, скільки справ відкрили, а який толк, хто його посадить?
показать весь комментарий
05.08.2022 12:20 Ответить
А цьому уйо.бку від підозри холодно чи жарко ? Заваліть когось з цих пі.арів , тоді люди порадіють .
показать весь комментарий
05.08.2022 12:41 Ответить
Такими темпами бывшие СБУшники в Крыму попадут под суд чуть-чуть позже, чем никогда.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:43 Ответить
Я коли відбував срочку 85-88 на ,,Чулочній Фабриці" так моряки в совку називали Чорноморський Флот ,,ЧФ"у нас на коралблі також був боцман.Кажу як перед Богом,наскільке це створіння було тупим у мене нема слів.Мабудь і оце з той породи.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:47 Ответить
Я вже подумав що Боцману/Малюті, той що Сергій Коротких, білоруський кгбіст і російський нацист. Якого кроти у СБУ протягли по кар'єрі в нацгвардію через Азов. Він ніби був вже керівником охорони стратегічних об'єктів...
показать весь комментарий
05.08.2022 13:42 Ответить
Передайте йому підозру Гарпуном!)
показать весь комментарий
05.08.2022 14:35 Ответить
боцман который умет жрать шнапс и ром и тонцевать танец боцмана не в магазин же ему идти....заложник ситуации..))
показать весь комментарий
05.08.2022 17:20 Ответить
 
 