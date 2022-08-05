Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ГБР
Моряк добровольно перешел на сторону российских оккупантов еще во время оккупации Крыма в 2014 году.
Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему старшему боцману большого разведывательного корабля "Славутич". В 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе военной части фигуранта, моряк добровольно перешел на сторону врага и присягнул на верность агрессору.
Пока он служит на ракетном фрегате "Адмирал Эссен" в составе 30 дивизии надводных кораблей черноморского флота вооруженных сил РФ. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).
