Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ГБР

Моряк добровольно перешел на сторону российских оккупантов еще во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщается на странице Государственного бюро расследований, передаёт Цензор.НЕТ.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему старшему боцману большого разведывательного корабля "Славутич". В 2014 году, после захвата оккупантами в Севастополе военной части фигуранта, моряк добровольно перешел на сторону врага и присягнул на верность агрессору.

Пока он служит на ракетном фрегате "Адмирал Эссен" в составе 30 дивизии надводных кораблей черноморского флота вооруженных сил РФ. Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и заочно сообщили ему о подозрении в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины).

