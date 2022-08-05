Комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис): В день нашего выхода из Золотого кольцо закрылось. Мог быть еще один Иловайск или Дебальцево. ФОТО

В конце июня батальоны 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вышли из района Золотого Горного. Тогда россияне по обе стороны окружали украинское войско. На позициях чуть не образовалось кольцо.

Об этом в интервью "Еспресо.Захід" рассказал командир первого механизированного батальона 24 "королевской" бригады Сергей Мазорчук (позывной Ирис), передает Цензор.НЕТ.

"Мы стояли возле КПВВ Золотое, а противник – на КПВВ Первомайск. Именно на этом месте в 2019 году происходило разведение войск и образовалась "серая зона" около трех километров. Наши позиции в районе Золотого – Горного были восточнее Лисичанска, где была достаточно хорошая автотрасса. Она и дала противнику совершить стремительный рывок и дойти до Лисичанска. А на юге от нас - Попасная, где пролегает трасса в Бахмут. Этими трассами осуществляли поставки. К сожалению, сейчас контроль над ними мы потеряли", - вспоминает защитник Украины.

Говоря о развитии событий в Золотом, Мазорчук отметил, что обороняли позиции военные двух бригад – 24-й и 57-й.

"На наших позициях было большое количество артиллерии со стороны россиян. Также довольно часто они использовали авиацию. 6 марта произошел прорыв противника на левом фланге. К сожалению, тогда у нас погиб командир роты. Но мы провели успешную контратаку и возобновили позиции", - добавляет он.

"Начались провалы, когда мы потеряли 29-й блокпост. Через неделю россияне взяли Новотошковское, а дальше мы были вынуждены перегруппироваться и развернуться левее. Если до этого мы удерживали пять километров, то после маневра стало почти десять. Далее оккупанты взяли Светличное, Нижнее и вышли в Тошковку. В начале июня уже и Попасная, которую воины мужественно обороняли больше трех месяцев, была не под нашим контролем. Я не знаю, что там случилось, но были случаи, когда подразделения терробороны целыми батальонами оставляли позиции. Делали тактическое отступление, только никто не знал, куда. В Золотом 4, на так называемом хуторе Вольный, подразделения ЧВК "Вагнер" тоже пытались атаковать. Тогда многие россияне погибли, а за один день мы взяли семерых пленных: шестеро – россияне, а один – из Алчевска Луганской области. Один из них был майором, другой – прапорщик, остальные – сержанты и солдаты. Для сравнения, у нас в том бою - один погибший и двое раненых", - рассказывает командир.

"Связь с командованием была постоянной, полное взаимопонимание. С помощью систем Starlink у нас была закрытая связь. "Интересных" команд не было. Сейчас очень много информации "гуляет" в сети интернет от военнослужащих, прослуживших в нашей бригаде пять дней и рассказывающих о "зраде", что людей "кладут пачками". Такого не было. Конечно, нужно держать занимаемые позиции и, как бы это не было досадно и как бы нам этого не хотелось, но потери будут. Впрочем, стоять до гибели команды не было. Если нам не было выгодно какой-нибудь клочок держать, мы отходили, чтобы закрепиться и эффективно обороняться", - рассказывает он.

"20 июня уже было распоряжение, что мы из Золотого заходим в Горное. Это был подготовительный этап. Дальше мы пробовали проезжать по той дороге, по которой планировали отход. Мы пытались ехать через Новоивановку, где оставалась часть дороги. Тогда же хотели эвакуировать наших раненых. Ехали двумя машинами и попали под артиллерийский обстрел.Одна машина сгорела.Слава Богу, все остались живы.Сначала пешком оттуда вышли, где-то около четырех километров, а потом подъехала наша машина на двух пробитых колесах и мы вернулись на позиции. После этого начали планировать для выхода другую дорогу. Мы выходили в несколько этапов. Командир бригады определил, кто за кем выходит. Мы оставляли позиции крайними. Третий батальон прикрывал нас из района Лоскутовки, а второй – от Горного в направлении Лисичанска. В период с восьми вечера 21 июня подразделения уже начали постепенно оттягиваться из Золотого – Горного. Пехота ехала автомобилями "Пикап" несколько километров, пока враг нас не наблюдал, а дальше шли пешком в Лисичанск ориентировочно 17-20 километров", - добавляет Мазорчук.

"...В то время батальон 57-й бригады понес серьезные потери и его начали выводить. А 20 июня мы начали перегруппировываться и выходить из Золотого. Сначала заняли оборону в окрестностях Горного. Это был подготовительный этап выхода в сторону Лоскутовки – Лисичанска. Но в тот день россияне совершили продвижение по полевым дорогам и вышли в поселок в двух километрах от Лоскутовки. Тогда коридор оставался всего четыре-пять километров. В день нашего выхода россияне зашли в Лоскутовку и кольцо закрылось. У нас случился один инцидент при выходе. В Лоскутовке атаковали крайнюю колонну из сорока человек. Они пошли через овраги в сторону Волчоярки и с ними мы потеряли связь. Удалось связаться около 16:00. Вы не представляете себе, какая была для меня радость, что сорок побратимов нашлись. А с ними вышли еще тридцать военных из 46 батальона", - вспоминает защитник Украины.

Говоря о минимальных потерях во время выхода из Золотого, Мазорчук отмечает: "Да, я бы сказал, что нам повезло. Основные силы вышли пешком. Только в 03:20, когда начало светать, у нас еще осталась техника и 70 военных. Это была последняя группа и тогда пехота выходила на броне. Всех на технике не вывозили, потому что колонну обычно обстреливает артиллерия и шансов выжить у пехоты нет. В броню не сажали, потому что загрузили боекомплекты, чтобы не оставлять их захватчикам.Технику тоже выводили двумя колоннами. Первую вел я, а вторую – заместитель. Мы совершили маневр, минимизировавший влияние вражеской артиллерии по нашей колонне. Дальше между Волчеяровкой и Лоскутовкой мы простояли два дня и снова попали в окружение. У нас был на позиции танк, как огневая засада. Он успел подбить три танка и один БТР противника. Так нам удалось выйти.

"При выходе в моем батальоне три военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - уточнил он.