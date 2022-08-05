Бывший телеведущий телеканала "Интер" Юрий Кот подозревается в госизмене, - Офис Генпрокурора
Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области подозревают уроженца Житомира Юрия Кота в государственной измене в условиях войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, подозрение обнародовал Офис генпрокурора.
Как говорится в тексте, Юрий Кот, 1976 г.р., с 2007 по 2014 годы неоднократно посещал РФ, работая в это время на украинских телерадиоканалах АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и ЧАО "Телеканал "Интер" получил медийную известность, которую в дальнейшем использовал в своих целях для ущерба информационной безопасности Украины, действуя в интересах страны-агрессора.
Зимой 2013-2914 гг. во время Революции Достоинства Кот был ведущим на киевском Антимайдане, в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там начал работу в государственном российском пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и российском информационном агентстве "News Front". Занимался информационным искажением событий на Евромайдане, подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины, провоцировал национальные столкновения, формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов".
Установлено, что Кот поддерживает руководство РФ относительно начала военных действий в Украине. В своих выступлениях на видеозаписях в интернете, СМИ, мессенджерах поддерживает политику РФ и пророссийские взгляды. Фиксируется поддержка Котом деятельности "ЛНР/ДНР".
В своем "Telegram"-канале "Юрий Кот - Быть добру!" освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах пророссийского толка. Например, 11 апреля 2022 года он опубликовал текст: "Украинцы в России должны прийти к необходимости осознания своей русскости и тотального отказа от украинства. Украинство — зло, существующее исключительно как паразитарное идеологическое образование в ментальном сознании русского человека". Днем ранее, 10 апреля, в "Telegram"-канале было опубликовано другое сообщение: "Вот так переписывается история. Украинство – раковая опухоль на теле русского народа, сожравшая здоровый организм малороссов, сегодня называет себя исконным народом… Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное — ведь они реально сатанисты…".
Как говорится в подозрении, согласно заключению эксперта, материалы, изложенные Ю.В. Котом содержат информацию, которая наносит вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины. Таким образом, Кот Ю.В. подозревается в государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины, совершенном в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 111 УК Украины.
таких тварюк потрібно тільки вішати 😠
Руководитель проекта "Квартал-95" http://file.liga.net/person/454.html Владимир Зеленский назначен генеральным продюсером телеканала "Интер", а его заместителем стал коллега по юмористическому шоу Сергей Шефир. Церемония официального представления новых топ-менеджеров AOЗТ "Українська Незалежна ТВ-Корпорація" (телеканал "Интер") состоялась 23 декабря.
мама - учительницей украинского языка и литературы
В начале своей карьеры работал диктором на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомирском областном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE радио , одновременно
преподавал украинскую литературу в институте
общественный деятель, эксперт российского телевидения, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Всемирного русского народного собора .
В 1999-2007 ГОДА БЫЛ ГОЛОСОМ УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР",
а на место главы правления Сергея Созановского придет Ярослав Порохняк (вице-президент Inter Media Group, который якобы на пару
с главой https://rus.lb.ua/news/2010/09/10/64710_SBU_budet_diktovat_shutki_dlya_.html СБУ Валерием Хорошковским купил «95 квартал» ).
https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html Владимир Зеленский , Сергей и Борис Шефиры (https://rus.lb.ua/society/2010/11/13/73903_95_kvartal_otkazalsya_ot_shutok_.html "Студия "Квартал 95" ) покинули телеканал "Интер"
Руководители "Студии "Квартал-95" хотят сконцентрироваться на производстве новых телепрограмм, сериалов и кинофильмов для всех каналов U.A.Inter media group
и для российского рынка, говорится в сообщении.
При этом студия остается основной производственной базой "Интера" на будущий телесезон.
Депутат от БЮТ-Б Олег Ляшко выразил опасение по поводу обнародованного в СМИ факта приобретения структурами, близкими к главе СБУ Валерию Хорошковскому, студии "95 квартал", занимающейся производством юмористических программ.
"Доживем до того, что СБУ будет шутки писать", - сказал Олег Ляшко в эфире "Шустер Live" в пятницу.
О том, что компания, производящяя "Вечерний квартал" и другие юморстические программы для телеканала "Интер", приобретена структурой, якобы связанной с Хорошковским, ранее сообщила "Телекритика".
Валерий Хорошковский был владельцем группы каналов "Интер". После перехода на работу в органы исполнительной власти управлением компаниями занялась его супруга. Тем не менее,
Хорошковского постоянно обвиняют в лоббировании интересов группы "Интер" и в попытках установления контроля за информационным пространством страны.
Висновок: СБУ потрібно перевірити самих, а контору розформувати бо ніяка це не служба безпеки, це, б...ь, служба НЕбезпеки для України.