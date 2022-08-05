РУС
Бывший телеведущий телеканала "Интер" Юрий Кот подозревается в госизмене, - Офис Генпрокурора

Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области подозревают уроженца Житомира Юрия Кота в государственной измене в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подозрение обнародовал Офис генпрокурора.

Как говорится в тексте, Юрий Кот, 1976 г.р., с 2007 по 2014 годы неоднократно посещал РФ, работая в это время на украинских телерадиоканалах АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и ЧАО "Телеканал "Интер" получил медийную известность, которую в дальнейшем использовал в своих целях для ущерба информационной безопасности Украины, действуя в интересах страны-агрессора.

Зимой 2013-2914 гг. во время Революции Достоинства Кот был ведущим на киевском Антимайдане, в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там начал работу в государственном российском пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и российском информационном агентстве "News Front". Занимался информационным искажением событий на Евромайдане, подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины, провоцировал национальные столкновения, формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов".

Читайте также: Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ДБР

Установлено, что Кот поддерживает руководство РФ относительно начала военных действий в Украине. В своих выступлениях на видеозаписях в интернете, СМИ, мессенджерах поддерживает политику РФ и пророссийские взгляды. Фиксируется поддержка Котом деятельности "ЛНР/ДНР".

В своем "Telegram"-канале "Юрий Кот - Быть добру!" освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах пророссийского толка. Например, 11 апреля 2022 года он опубликовал текст: "Украинцы в России должны прийти к необходимости осознания своей русскости и тотального отказа от украинства. Украинство — зло, существующее исключительно как паразитарное идеологическое образование в ментальном сознании русского человека". Днем ранее, 10 апреля, в "Telegram"-канале было опубликовано другое сообщение: "Вот так переписывается история. Украинство – раковая опухоль на теле русского народа, сожравшая здоровый организм малороссов, сегодня называет себя исконным народом… Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное — ведь они реально сатанисты…".

Как говорится в подозрении, согласно заключению эксперта, материалы, изложенные Ю.В. Котом содержат информацию, которая наносит вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины. Таким образом, Кот Ю.В. подозревается в государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины, совершенном в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 111 УК Украины.

СБУ тратит на свое содержание миллиарды гривен для того , чтобы после 5 лет выступлений кота на всех рашисьских помойках определить что он предатель.
05.08.2022 12:17 Ответить
Та ви шо???😧
05.08.2022 12:09 Ответить
05.08.2022 12:14 Ответить
Та ви шо???😧
05.08.2022 12:09 Ответить
Лишить кота предметов облизывания. Только сначала его надо словить...
05.08.2022 12:11 Ответить
Підорзюється він.
05.08.2022 12:11 Ответить
Если кот оказался крот...
05.08.2022 14:21 Ответить
Зельониє щось запідозріли....
05.08.2022 12:12 Ответить
Вкушений русизмом
05.08.2022 12:12 Ответить
он ипанутый на всю голову
05.08.2022 12:13 Ответить
05.08.2022 12:14 Ответить
Як цього котяру можна дістати фізично , адже він знаходиться на кацапстані ?

таких тварюк потрібно тільки вішати 😠
05.08.2022 12:15 Ответить
А чому взагалі телеканал інтер не закриють? Там є щось цікаве окрім російської пропаганди ?
05.08.2022 12:16 Ответить
дєрьмак не дозволяє.
05.08.2022 12:24 Ответить
Тому що на ньому зараз облизують найвеличнішого лідера.
05.08.2022 12:34 Ответить
Это еще та тварь...
05.08.2022 12:17 Ответить
СБУ тратит на свое содержание миллиарды гривен для того , чтобы после 5 лет выступлений кота на всех рашисьских помойках определить что он предатель.
05.08.2022 12:17 Ответить
+100500!!!
05.08.2022 12:57 Ответить
межпрочим, в переводе - кот, шайзе и дерьмак одного поля млынці. 100% попадание ))
05.08.2022 12:17 Ответить
Новости декабря 2010 года

Руководитель проекта "Квартал-95" http://file.liga.net/person/454.html Владимир Зеленский назначен генеральным продюсером телеканала "Интер", а его заместителем стал коллега по юмористическому шоу Сергей Шефир. Церемония официального представления новых топ-менеджеров AOЗТ "Українська Незалежна ТВ-Корпорація" (телеканал "Интер") состоялась 23 декабря.
05.08.2022 12:17 Ответить
Увесь час цей вшивий кот харчувався смачною українською ковбасою та сметаною поки ******** сусід не поманив його обіцянками, що помої та об'їдки - це набагато смачніше.
05.08.2022 12:18 Ответить
просто миттєва реакція
05.08.2022 12:19 Ответить
У него русизм головного мозга 4 стадии.
05.08.2022 12:20 Ответить
Не пройшло і 9 років....
05.08.2022 12:20 Ответить
Класс, после нескольких лет выступлений кота офис генпрокурора начал его подозревать в держзради......
05.08.2022 12:20 Ответить
Він тільки підозрюється
05.08.2022 12:22 Ответить
Що значить "підозрюється"?
05.08.2022 12:22 Ответить
Це значить знов "заочно", тобто імітація праці жирними тиловими щурами, які не бачать під носом очних ворогів.
05.08.2022 12:24 Ответить
Потому как виновность определят только суд
05.08.2022 12:46 Ответить
Не пройшло і десять років
05.08.2022 12:23 Ответить
05.08.2022 12:24 Ответить
Ты о чем болезный?!фото любовника своего выставил?
05.08.2022 15:15 Ответить
Прокурвори штота началі падазрєвать...
05.08.2022 12:25 Ответить
Ой, ведучий, а власник, гендиректор?
05.08.2022 12:26 Ответить
Этот кот ******** на всю голову существо, которому в 2014 году в киевской подворотне наваляли семиклассники... С тех пор оно обиженное...
05.08.2022 12:26 Ответить
Він в мацквє? Найти там якихось наріків, щоб за дозу його пирнули в підворотні...
05.08.2022 12:30 Ответить
Заклики до знищення цілої нації! Тут щонайменше довічне. А краще при спробі втечі *******
05.08.2022 12:30 Ответить
Під боком куча зрадників (скоріше ворогів) Єрмак, Татаров, ДБР в повному складі, та інша наволоч а вони "ганяються" за пропогандистами, мічманами, прапорщиками ... які давно сидять в росії, а в Генпрокуратурі вдають бурну діяльність. Це і зрозуміло , бо вороги їх для цього і поставили.
05.08.2022 12:35 Ответить
да уже хоть шо то сделайте,из кота,собаку,вашу мать.
05.08.2022 12:38 Ответить
Яке у нас сбу хитрожопе знаючи що не достануть з москви підозра як і януковичу,а чого ж ви приїхавшого з москви одразу після виборів зеленського Портнова не арештували,та мразь така сама,більше того вже в червні ще випустили з сином за кордон як военообязаного
05.08.2022 12:40 Ответить
Юрий КОТ родился https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 23 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомире . Восемь лет семья жила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Отец Юрия был актёром киевского Молодого театра,

мама - учительницей украинского языка и литературы

В начале своей карьеры работал диктором на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомирском областном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE радио , одновременно
преподавал украинскую литературу в институте

общественный деятель, эксперт российского телевидения, пресс-секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80 Всемирного русского народного собора .

В 1999-2007 ГОДА БЫЛ ГОЛОСОМ УКРАИНСКОГО ТЕЛЕКАНАЛА "ИНТЕР",
05.08.2022 12:42 Ответить
Уже в ноябре известный шоумен Владимир Зеленский займет кресло генпродюсера телеканала «Интер»,

а на место главы правления Сергея Созановского придет Ярослав Порохняк (вице-президент Inter Media Group, который якобы на пару

с главой https://rus.lb.ua/news/2010/09/10/64710_SBU_budet_diktovat_shutki_dlya_.html СБУ Валерием Хорошковским купил «95 квартал» ).

https://rus.lb.ua/society/2010/09/21/65945_zelenskiy_stanet_genprodyuserom_.html
05.08.2022 12:46 Ответить
Зеленский ушел с "Интера" ради России

https://rus.lb.ua/file/person/4525_zelenskiy_vladimir.html Владимир Зеленский , Сергей и Борис Шефиры (https://rus.lb.ua/society/2010/11/13/73903_95_kvartal_otkazalsya_ot_shutok_.html "Студия "Квартал 95" ) покинули телеканал "Интер"

Руководители "Студии "Квартал-95" хотят сконцентрироваться на производстве новых телепрограмм, сериалов и кинофильмов для всех каналов U.A.Inter media group

и для российского рынка, говорится в сообщении.

При этом студия остается основной производственной базой "Интера" на будущий телесезон.

https://rus.lb.ua/culture/2011/08/06/109309_zelenskiy_ushel_intera_radi_rossii.html
05.08.2022 12:47 Ответить
Питань не маю
05.08.2022 12:52 Ответить
СБУ будет диктовать шутки для "95 квартала" - Ляшко

Депутат от БЮТ-Б Олег Ляшко выразил опасение по поводу обнародованного в СМИ факта приобретения структурами, близкими к главе СБУ Валерию Хорошковскому, студии "95 квартал", занимающейся производством юмористических программ.

"Доживем до того, что СБУ будет шутки писать", - сказал Олег Ляшко в эфире "Шустер Live" в пятницу.

О том, что компания, производящяя "Вечерний квартал" и другие юморстические программы для телеканала "Интер", приобретена структурой, якобы связанной с Хорошковским, ранее сообщила "Телекритика".

Валерий Хорошковский был владельцем группы каналов "Интер". После перехода на работу в органы исполнительной власти управлением компаниями занялась его супруга. Тем не менее,

Хорошковского постоянно обвиняют в лоббировании интересов группы "Интер" и в попытках установления контроля за информационным пространством страны.

https://rus.lb.ua/news/2010/09/10/64710_sbu_budet_diktovat_shutki_dlya_.html

05.08.2022 12:53 Ответить
Ідеальний для телемарафону.
05.08.2022 12:57 Ответить
Весь світ пише,що дєрьмак зрадник,а зеля його захищає! Втече,тоді об'являть зрадником!
05.08.2022 12:59 Ответить
А хто ж буде вести єдиний телемарафон??????
05.08.2022 13:00 Ответить
Сколько лет сколько зим.Сколько это ******* на УКРАИНЦЕВ гнал.Кастрировать ********* кремлевского.....................................
05.08.2022 13:07 Ответить
Підозра не геморой, носити можна. А скажіть мені, хтось може згадати хто такі Жилін, Бузина, Захарченко...? Отож... А з підозрою ще довго можна добрим людям кров псувати.
05.08.2022 13:17 Ответить
там все кодло садить надо!)
05.08.2022 13:19 Ответить
Із тисяч колоборантів,по одному в місяць ЗБУ !
05.08.2022 13:38 Ответить
Ого! Коли вже всі знають що воно замазане, СБУ висуває підозру, а до того СБУ були занепокоєні "що він там таке робить???"
Висновок: СБУ потрібно перевірити самих, а контору розформувати бо ніяка це не служба безпеки, це, б...ь, служба НЕбезпеки для України.
05.08.2022 13:38 Ответить
Хех серьезную спецоперацию провели. Респект!!! (Написано с сарказмом)
05.08.2022 13:50 Ответить
Бува ж таке кончене як Іуда Їскаріот...

05.08.2022 14:06 Ответить
весь інтер сепари
05.08.2022 14:47 Ответить
Не пройшло і СІМ років.А з цим "мурлом" на рашистських ТВ виступала о.Бондаренко,в.карасьов,корнилов,кілінкаров і т.д.А цим що - зрозуміти та пробачити.Доречі!А хто знає кудииподілись ці шльондри - о.бондаренко та о.лукаш?
05.08.2022 15:43 Ответить
А где все уроды с Зика и Ньювана?
05.08.2022 16:26 Ответить
Нехай уважніше придивлять до Мосійчучки. Це вона українцям розміновувача Чонгару впарила і продовжує нахваляти.
05.08.2022 18:27 Ответить
 
 