Бывший телеведущий телеканала "Интер" Юрий Кот подозревается в госизмене, - Офис Генпрокурора

Следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области подозревают уроженца Житомира Юрия Кота в государственной измене в условиях войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подозрение обнародовал Офис генпрокурора.

Как говорится в тексте, Юрий Кот, 1976 г.р., с 2007 по 2014 годы неоднократно посещал РФ, работая в это время на украинских телерадиоканалах АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и ЧАО "Телеканал "Интер" получил медийную известность, которую в дальнейшем использовал в своих целях для ущерба информационной безопасности Украины, действуя в интересах страны-агрессора.

Зимой 2013-2914 гг. во время Революции Достоинства Кот был ведущим на киевском Антимайдане, в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там начал работу в государственном российском пропагандистском информационном агентстве "Россия сегодня" и российском информационном агентстве "News Front". Занимался информационным искажением событий на Евромайдане, подстрекал к межэтническим конфликтам, разжигал сепаратистские настроения среди населения отдельных регионов Украины, провоцировал национальные столкновения, формировал ложный образ части украинского населения как "национал-фашистов".

Установлено, что Кот поддерживает руководство РФ относительно начала военных действий в Украине. В своих выступлениях на видеозаписях в интернете, СМИ, мессенджерах поддерживает политику РФ и пророссийские взгляды. Фиксируется поддержка Котом деятельности "ЛНР/ДНР".

В своем "Telegram"-канале "Юрий Кот - Быть добру!" освещает искаженную информацию об исторических и политических фактах пророссийского толка. Например, 11 апреля 2022 года он опубликовал текст: "Украинцы в России должны прийти к необходимости осознания своей русскости и тотального отказа от украинства. Украинство — зло, существующее исключительно как паразитарное идеологическое образование в ментальном сознании русского человека". Днем ранее, 10 апреля, в "Telegram"-канале было опубликовано другое сообщение: "Вот так переписывается история. Украинство – раковая опухоль на теле русского народа, сожравшая здоровый организм малороссов, сегодня называет себя исконным народом… Украинство должно быть полностью уничтожено, вместе с их героями от Мазепы и Шевченко до Бандеры. И самое важное — ведь они реально сатанисты…".

Как говорится в подозрении, согласно заключению эксперта, материалы, изложенные Ю.В. Котом содержат информацию, которая наносит вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины. Таким образом, Кот Ю.В. подозревается в государственной измене, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины, совершенном в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 111 УК Украины.