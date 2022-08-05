Николаев закроют на два дня - комендантский час продлится до утра понедельника, - Ким

Комендантский час в городе продлится с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу относиться с пониманием, планировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - подчеркнул Ким.

По его словам, будет разрешаться выгул собак возле домов, прогулки во дворах с детьми. Полиция будет сопровождать выезд трех международных автобусов, поэтому те, кто приобрел билеты, смогут уехать. При необходимости водителям следует спланировать объезд города через Вознесенск.