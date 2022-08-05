РУС
Новости Российская агрессия
8 708 11

Николаев закроют на два дня - комендантский час продлится до утра понедельника, - Ким

кім

Комендантский час в городе продлится с вечера пятницы до утра понедельника.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу относиться с пониманием, планировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - подчеркнул Ким.

По его словам, будет разрешаться выгул собак возле домов, прогулки во дворах с детьми. Полиция будет сопровождать выезд трех международных автобусов, поэтому те, кто приобрел билеты, смогут уехать. При необходимости водителям следует спланировать объезд города через Вознесенск.

комендантский час (172) Николаев (2190) Николаевская область (2201) Ким Виталий (244)
Коригувальників розстрілювати на місці, то ж і прильотів стане менше і коригувальників також.
05.08.2022 12:25 Ответить
+4
Ну вот так вот, но ватникам нельзя забывать шо тут нацисты и президент - иудей - тоже так же нацист.
какое же говно эти ватники, если самое тупое и стремное что может быть - им наравится. Сидит выродок в говне, в сортир упал, зато по сартфону пишет - Мыпротефноцызма и пяндосы эта не крута.(интернет и смартфон это конечно же в совочке изобрели)
05.08.2022 12:27 Ответить
+3
Вот тут не понял, есть же окружная - За потреби водіям слід спланувати об'їзд міста через Вознесенськ.

Но неважно
05.08.2022 12:29 Ответить
Пане Кім, а навіщо ота ваша фотосесія "у диму вогнищь"? Іноді потрібно включати мозок.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:31 Ответить
Ким оголошує зрадникам та шпіонам що буде їх ловити....Він йолоп чи зрадник???
показать весь комментарий
05.08.2022 12:32 Ответить
А як ви вважаєте?
показать весь комментарий
05.08.2022 12:38 Ответить
Stultus vulgaris ,- "Дурень простий"(лат.) його діагноз. 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
05.08.2022 12:40 Ответить
Акела виишов на охоту
показать весь комментарий
05.08.2022 12:37 Ответить
Новий (старий) командувач військ і зразу "двіжняк пішов" - почали працювати на оборону?
показать весь комментарий
05.08.2022 12:45 Ответить
Зараз зкацаплені ***** підкинуть лайна на вентилятор в мережу!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 12:46 Ответить
Корисний крок, можна б було то робити од початку ординської навали регулярно!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:25 Ответить
 
 