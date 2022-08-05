РУС
Действующая власть затягивала даже процесс создания теробороны, ее не интересовала война, - Кривонос

сергей,кривонос

Руководство государства могло не допустить огромного количества ошибок во время войны, если бы своевременно правильно управляло процессами.

Об этом в интервью НВ заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военную подготовку следует делать на уровне государства.

"Нужно готовить весь народ. Надо четко понять, что война идет против нас, на уничтожение украинского народа. Поэтому готовить к этому надо весь народ. Это не значит, что 100% все должны взять оружие, но они должны уметь взять это оружие", – подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что на войне против России работает большое количество военных организмов.

Читайте также: Залужный не может делать определенные вещи, потому что окружение президента руководит его процессами, - Кривонос

"Даже повар, который вовремя приготовит пищу для подразделения – очень важный, санитар, который своевременно предоставит помощь раненому – очень важен. Техник, ремонтник – очень важны. Это можно было делать, это предлагалось делать в программе, которую мы предлагали весной 2019 года. Этого не было сделано, это было заморожено, потому что пришедшие к власти люди являются "временщиками", их не интересует сильный украинский народ. Их интересуют процессы управления этим народом. Мне говорили: "Мы все равно победим", а я говорил: "Какой ценой?". Мы могли не допустить огромного количества ошибок, если бы своевременно управляли правильно процессами. Надо менять кадровую политику", - объяснил Кривонос.

Экс-заместитель секретаря СНБО заявил, что власть не интересовала война.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове был подтвержден провал создания теробороны, - Кривонос

"Давайте вспомним тот скандал, когда власти пытались заморозить программу по производству "Нептуна" и "Ольхи". Это был февраль 2020 года. Только громкий информационный скандал не позволил его заморозить. Но количество "Ольхи" и "Нептуна", которое можно было сделать еще с января 2021, позволила бы нам неплохо поражать врага. Давайте вспомним о потерянных 50 млрд, которые забрали из Вооруженных Сил в январе 2022. Это показывает подход властей к оборонной способности государства. Их не интересовала война, они затягивали процессы, они даже затянули процесс создания теробороны. Они создали силы теробороны, а не тероборону страны", – сказал Кривонос.

оборона (5268) Кривонос Сергей (97) ВСУ (6865) тероборона (349)
Топ комментарии
+69
Правління Зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило загибель сотень тисяч українців, спалені міста, зруйновану економіку, втрачені території.

05.08.2022 12:51 Ответить
05.08.2022 12:51 Ответить
+65
Яка ам тероборона, нас мали годувати шашликами.
05.08.2022 12:45 Ответить
05.08.2022 12:45 Ответить
+57
Процесами керував агент Козир за інструкціями *****, а недоросля сиділо на горшку.
05.08.2022 12:46 Ответить
05.08.2022 12:46 Ответить
Я щось не чув, щоб хтось був засуджений на високому рівні. Ще багато рупорів кремля перекрасилися і ніби засуджують агресію. Не покараний злочин породжує більший злочин. Хто поніс персональну відповідальність?
05.08.2022 14:17 Ответить
05.08.2022 14:17 Ответить
05.08.2022 14:18 Ответить
05.08.2022 14:18 Ответить

05.08.2022 14:19 Ответить
05.08.2022 14:19 Ответить
05.08.2022 14:27 Ответить
05.08.2022 14:27 Ответить
Местным органам самоуправления были даны такие полномочия ..что создавай не только ТРО..а даже ищи забугорных инвесторов...для любого дела...Канадский чувак поверил крысам Кучмистам...вложил в энергетику будущего... и в итоге Зелемойские обули мужика...
Демонтировал все оборудование и уехал домой в Канаду...
Стадо зелемойское...ни копейки не дам..пока вы у власти...ни доллара..
05.08.2022 14:32 Ответить
05.08.2022 14:32 Ответить
"Хуже нє будєт", ''Хоч паржем'' - говорили вони.
05.08.2022 14:37 Ответить
05.08.2022 14:37 Ответить
Сейчас они говорят: "Вы не смеете критиковать зе! Вы ничего не знаете! Он столько сделал для Украины! Он -- глыба! Он -- скала! Нам дают оружие под зе! Не будет зе -- нам перестанут давать оружие..." и прочую ..уету...
05.08.2022 15:13 Ответить
05.08.2022 15:13 Ответить
100%
05.08.2022 14:41 Ответить
05.08.2022 14:41 Ответить
Во всём, что, происходит сейчас, сегодня в Украине виноват только безмозглый клоун Зеленский и его дебильные кухарки и баянисты из слуг народа!!
05.08.2022 14:45 Ответить
05.08.2022 14:45 Ответить
+1.
05.08.2022 15:09 Ответить
05.08.2022 15:09 Ответить
"Руководство государства могло не допустить огромного количества ошибок во время войны" -- мало того! Уверен: руководство государства могло не допустить саму войну, если бы с первого же дня своего правления не ослабляло полученную от попередников (не будем называть имена) Украину. Если бы вкладывало деньги в Армию и оборону, а не воровало на дорогах и "великому будівництві". Если бы не относилось ************* к сообщениям и предупреждениям США и ЦРУ... Сколько еще этих "если бы"...
имхо.
05.08.2022 15:07 Ответить
05.08.2022 15:07 Ответить
На обороне тоже можно воровать неплохо, еще лучше чем на дорогах, пользуясь секретностью и закрытостью да очень узким кругом подрядчиков
05.08.2022 15:50 Ответить
05.08.2022 15:50 Ответить
Хорошо бы напомнить об этом г-ну презЕденту и его окружению
05.08.2022 15:15 Ответить
05.08.2022 15:15 Ответить
В грудні на всі місцеві органи самоврядування був наказ "готуватись до надзвичайного стану". Бомбосховища,запаси їжі,води,медикаментів,ТРО. В Гостомельській громаді сиділо кодло,яке в січні 2022 року думало,як розпиляти місцевий бюджет. Жоден з депутатів серйозно не підняв це питання. Що отримали в Гостомелі? Я не захищаю центральну владу,але варто пам'ятати про лайно,яке керує на місцях. І це результат відсутності судової реформи досі.
05.08.2022 15:09 Ответить
05.08.2022 15:09 Ответить
Вони від самого початку були ФСБешними ZЕзрадниками - що для когось це новина???
05.08.2022 15:20 Ответить
05.08.2022 15:20 Ответить
ви все врете эта Парашенка саботировал однако..
05.08.2022 15:24 Ответить
05.08.2022 15:24 Ответить
В нас іде війна,генералам що називають себе патріотами слід зайнятись обороною країни,а не політиканством і словоблуддям!
05.08.2022 15:41 Ответить
05.08.2022 15:41 Ответить
Шашличкі для зе-дебілів важливіші.
05.08.2022 16:11 Ответить
05.08.2022 16:11 Ответить
05.08.2022 16:41 Ответить
05.08.2022 16:41 Ответить

05.08.2022 16:43 Ответить
05.08.2022 16:43 Ответить
Странно, что многие повторяют мантру об "ошибках". Если все "ошибки" приводят к ослаблению обороноспособности страны, охлаждению отношений к союзниками, а все договоренности приводят к ухудшению положения Украины и улучшению - кацапии. Может это все-таки не ошибки, а целенаправленные действия?
05.08.2022 18:03 Ответить
05.08.2022 18:03 Ответить
Під приводом створення тероборони були складені списки потенційних партизанів. Ці списки були не тільки у воєнкоматах, але і в органах місцевої влади. Я сам бачив, як їх складали, робили ксерокопії з документів, включно з дозволами на зброю. Вказівка була згори. Я думаю, після звільненння окупованих територій, ми дізнаємось, по яких списках окупанти знищували і катували людей, і хто це організував.
05.08.2022 18:23 Ответить
05.08.2022 18:23 Ответить
Деякі території вже звільнено. І я вже хочу знати, за якими списками в кожному звільненому від окупації населеному пункті окупанти катували і знищували людей. І яку роль в цьому відіграли Портнов і його вірна братія опзжистів і зелених?
05.08.2022 22:28 Ответить
05.08.2022 22:28 Ответить
