Действующая власть затягивала даже процесс создания теробороны, ее не интересовала война, - Кривонос

Руководство государства могло не допустить огромного количества ошибок во время войны, если бы своевременно правильно управляло процессами.

Об этом в интервью НВ заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, военную подготовку следует делать на уровне государства.

"Нужно готовить весь народ. Надо четко понять, что война идет против нас, на уничтожение украинского народа. Поэтому готовить к этому надо весь народ. Это не значит, что 100% все должны взять оружие, но они должны уметь взять это оружие", – подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что на войне против России работает большое количество военных организмов.

"Даже повар, который вовремя приготовит пищу для подразделения – очень важный, санитар, который своевременно предоставит помощь раненому – очень важен. Техник, ремонтник – очень важны. Это можно было делать, это предлагалось делать в программе, которую мы предлагали весной 2019 года. Этого не было сделано, это было заморожено, потому что пришедшие к власти люди являются "временщиками", их не интересует сильный украинский народ. Их интересуют процессы управления этим народом. Мне говорили: "Мы все равно победим", а я говорил: "Какой ценой?". Мы могли не допустить огромного количества ошибок, если бы своевременно управляли правильно процессами. Надо менять кадровую политику", - объяснил Кривонос.

Экс-заместитель секретаря СНБО заявил, что власть не интересовала война.

"Давайте вспомним тот скандал, когда власти пытались заморозить программу по производству "Нептуна" и "Ольхи". Это был февраль 2020 года. Только громкий информационный скандал не позволил его заморозить. Но количество "Ольхи" и "Нептуна", которое можно было сделать еще с января 2021, позволила бы нам неплохо поражать врага. Давайте вспомним о потерянных 50 млрд, которые забрали из Вооруженных Сил в январе 2022. Это показывает подход властей к оборонной способности государства. Их не интересовала война, они затягивали процессы, они даже затянули процесс создания теробороны. Они создали силы теробороны, а не тероборону страны", – сказал Кривонос.