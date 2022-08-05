На западе Берлина произошло несколько взрывов на складе с боеприпасами, пожар распространился на лес Грюневальд
В Берлине взорвался склад боеприпасов, пожар перебросился на рядом расположенный лес.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Сообщается, что местные пожарные ликвидировали пожар в одном из крупнейших городских лесов Берлина - Грюневальд, вызванном несколькими взрывами на складе боеприпасов.
Полиция Берлина установила блокпосты на дорогах в лес и использовала собственные вертолеты и водометы для борьбы с огнем, который в четверг, 4 августа, выжег 1,5 гектара леса.
Огонь быстро распространялся, местные слышали взрывы на месте, где хранятся старые боеприпасы времен Второй мировой войны, фейерверки и взрывные боеприпасы. Склад использовался с 1950 года.
Пригородное железнодорожное сообщение с западными окраинами города было частично остановлено, а одна из важнейших магистралей города – Авус – была закрыта. Пламя непосредственно не угрожало домам, но пожарная служба предупредила, что огонь может распространиться дальше из-за засухи и жаркой погоды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рашисты готовились к войне годами...
Ф . Ніцше
Как говорится - лучше меньше да лучше.
Наблюдаю росыйских блогеров, живущих за границей, в том числе и в Германии.
И везде одно и то же- пользуясь благами страны, они всеравно ее не любят и презирают. Но продолжают жить.
В Рашу возвращаются единицы
Но пока рашисты реально не бомбят европейские города, найдут у себя своих Порошенко и будут жевать сопли дальше.
Когда прилетит прямо из Параши... и то попервах будут еще думать - не кровожадные бандеровцы ли
Организаторы пробега выступили против "дискриминации https://www.dw.com/ru/kak-vojna-v-ukraine-povlijala-na-russkuju-germaniju/a-61242673 русскоговорящего населения " ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и ПРИЗВАЛИ "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".
Собравшиеся некоторое время танцевали под песню Ивана Ларионова "Калинка".
https://www.dw.com/ru/v-shtutgarte-proshel-prorossijskij-avtoprobeg/a-61421495
После этого ждите Денацификации...
Немцы, вы играете с огнем
Хотя что там играете - склады уже горят
В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин.
ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ
https://www.dw.com/ru
В Чехии и Болгарии спецслужбы вычислили кацапов. И выгнали кучу дипломатов
Атеперь на очереди немцы- рискнут ли они выгнать послов ????
а вот в Украине поймали только лося - он все 6 складов взрывал
Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.
https://www.dw.com/ru
І як скоро? Ось у чому питання...
Орки вже тоді почали готуватись. Ждали тільки поки піде Петро і прийде клован