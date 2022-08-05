РУС
На западе Берлина произошло несколько взрывов на складе с боеприпасами, пожар распространился на лес Грюневальд

пожежа

В Берлине взорвался склад боеприпасов, пожар перебросился на рядом расположенный лес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что местные пожарные ликвидировали пожар в одном из крупнейших городских лесов Берлина - Грюневальд, вызванном несколькими взрывами на складе боеприпасов.

Полиция Берлина установила блокпосты на дорогах в лес и использовала собственные вертолеты и водометы для борьбы с огнем, который в четверг, 4 августа, выжег 1,5 гектара леса.

Огонь быстро распространялся, местные слышали взрывы на месте, где хранятся старые боеприпасы времен Второй мировой войны, фейерверки и взрывные боеприпасы. Склад использовался с 1950 года.

Пригородное железнодорожное сообщение с западными окраинами города было частично остановлено, а одна из важнейших магистралей города – Авус – была закрыта. Пламя непосредственно не угрожало домам, но пожарная служба предупредила, что огонь может распространиться дальше из-за засухи и жаркой погоды.

+64
показать весь комментарий
05.08.2022 13:04
+62
а вот и приветик от кацапов
показать весь комментарий
05.08.2022 12:47 Ответить
+53
Побольше овсянниковых к себе пускайте, то и не только склады гореть будут.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:48 Ответить
Комментировать
Порошенко ?
показать весь комментарий
05.08.2022 12:46 Ответить
Схоже, що так… кому воно ще треба? ))
05.08.2022 12:55
показать весь комментарий
05.08.2022 12:55 Ответить
Ну да. Комуж воно ще треба.

Рашисты готовились к войне годами...
показать весь комментарий
05.08.2022 13:04 Ответить
Зелені скажуть що не дарма не хотіли його випускати з України))
05.08.2022 13:47
показать весь комментарий
05.08.2022 13:47 Ответить
Як влучно, ще й обгортку з під цукерки рошен знайшли неподалік.
05.08.2022 14:46
показать весь комментарий
05.08.2022 14:46 Ответить
если убрать по и ко то будет рошен....наверно вкусный(
05.08.2022 17:16
показать весь комментарий
05.08.2022 17:16 Ответить
а вот и приветик от кацапов
показать весь комментарий
05.08.2022 12:47 Ответить
Там їх пів Берліна.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:54 Ответить
100% робота русьні шпілі-вілі
показать весь комментарий
05.08.2022 12:48 Ответить
Побольше овсянниковых к себе пускайте, то и не только склады гореть будут.
05.08.2022 12:48
показать весь комментарий
05.08.2022 12:48 Ответить
" Слабкість - привід для насилля!..."
Ф . Ніцше
показать весь комментарий
05.08.2022 12:51 Ответить
От, що означає, вчасно поміняти очільника ССО! Креатура єрмака в дії...
05.08.2022 12:51
показать весь комментарий
05.08.2022 12:51 Ответить
Пора ватку за поребрік,можливо дійде нарешті
05.08.2022 12:52
показать весь комментарий
05.08.2022 12:52 Ответить
Тоді Берлін спустіє наполовину.
показать весь комментарий
05.08.2022 12:55 Ответить
і що? впаде хоч трохи нарешті кварплата.
05.08.2022 13:35
показать весь комментарий
05.08.2022 13:35 Ответить
Хаймерси?
показать весь комментарий
05.08.2022 12:59 Ответить
Как вам газок, немцы, уже не кажется удобным?
05.08.2022 13:02
показать весь комментарий
05.08.2022 13:02 Ответить
Хай спустіє
Как говорится - лучше меньше да лучше.

Наблюдаю росыйских блогеров, живущих за границей, в том числе и в Германии.
И везде одно и то же- пользуясь благами страны, они всеравно ее не любят и презирают. Но продолжают жить.
В Рашу возвращаются единицы
показать весь комментарий
05.08.2022 13:03 Ответить
тому що вони на зарплаті у крмля, бо щоб так жити на свою зарплату, треба впахувати так, що не буде часу навіть погоду в інтернеті подивитися не тільки блог вести.
05.08.2022 13:36
показать весь комментарий
05.08.2022 13:36 Ответить
Це не тіки блогери. І не тіки в Німеччині. Так живе більшість тих хто з колишнього совку приїхав до ЄС. Мої друзі кажуть все те саме і про Німеччину і про Єстонію, і про Чехію... Усюди росіянці дивляться свої новини, голосують за своїх, ******* пуйла, і не ******* ЄС, але повертатись не хочуть в рашку
05.08.2022 13:50
показать весь комментарий
05.08.2022 13:50 Ответить
Руского гіменця там багато он на пробігах скільки шушари, а це все потенційні диверсанти..Шульц ти казав що у вас немає зброї радянської,замість того щоб позбутись того хламу і передати Українцям ти і далі крутишся як вуж на петельні.Так би ці ********** утилізували купу гівна а так вам парк згорів і купа збитків.Де розум Шульц???
05.08.2022 13:04
показать весь комментарий
05.08.2022 13:04 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2022 13:04 Ответить
Расейські шпіони попутали склади і підірвали склад, де зберігаються старі ********** часів Другої світової війни
05.08.2022 13:07
показать весь комментарий
05.08.2022 13:07 Ответить
Золотые слова!

Но пока рашисты реально не бомбят европейские города, найдут у себя своих Порошенко и будут жевать сопли дальше.

Когда прилетит прямо из Параши... и то попервах будут еще думать - не кровожадные бандеровцы ли
показать весь комментарий
05.08.2022 13:10 Ответить
Ласкаво просимо до "розькємір" німчура.
05.08.2022 13:10
показать весь комментарий
05.08.2022 13:10 Ответить
https://apostrophe.ua/ua/news/276065 Скандал у Берліні: місцева влада заборонила виставку підбитих в Україні російських танків
05.08.2022 13:12
показать весь комментарий
05.08.2022 13:12 Ответить
Ну фсьо, тепер вже Порох взявся за німецькі склади... ***** гансам.
05.08.2022 13:18
показать весь комментарий
05.08.2022 13:18 Ответить
Замість слова (...да) використовуйте слово-торба і оригінально і без матюка. Перепрошую.
05.08.2022 13:45
показать весь комментарий
05.08.2022 13:45 Ответить
Уважно подивись в труси, довбойоб - тобі туди знову насрав Порошенко.
05.08.2022 14:02
показать весь комментарий
05.08.2022 14:02 Ответить
В Штутгарте в субботу, 9 апреля, состоялся пророссийский автопробег. Мероприятие, участники которого проехали колонной по административному центру земли Баден-Вюртемберг, собрало 190 автомобилей. На капотах и окнах многих транспортных средств были закреплены флаги РФ..

Организаторы пробега выступили против "дискриминации https://www.dw.com/ru/kak-vojna-v-ukraine-povlijala-na-russkuju-germaniju/a-61242673 русскоговорящего населения " ФРГ, а также "дискриминации русскоговорящих детей в школах" и ПРИЗВАЛИ "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".

Собравшиеся некоторое время танцевали под песню Ивана Ларионова "Калинка".

https://www.dw.com/ru/v-shtutgarte-proshel-prorossijskij-avtoprobeg/a-61421495
показать весь комментарий
05.08.2022 13:19 Ответить
"Правільним путьом ідьоте, касаби" , набираєте бали на звання біосміття, що заважає німцям жити.
05.08.2022 13:34
показать весь комментарий
05.08.2022 13:34 Ответить
До боли знакомые слова "ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБИЮ".
После этого ждите Денацификации...
Немцы, вы играете с огнем
Хотя что там играете - склады уже горят
показать весь комментарий
05.08.2022 13:36 Ответить
Русская мафия в Берлине: чеченские кланы, автоугоны и воры в законе. DW Новости (19.11.2019)

В Германии центром нечистых на руку выходцев из стран бывшего СССР стал Берлин.

ЕC выделил полмиллиона евро на спецпроект по борьбе с угонщиками автомобилей, а также с русскоязычными ОПГ

https://www.dw.com/ru
показать весь комментарий
05.08.2022 13:24 Ответить
Не искать русскоязычные ОПГ, а всех кацапов на родину отправить.
05.08.2022 13:34
показать весь комментарий
05.08.2022 13:34 Ответить
Ищите "туристов" Боширова и Петрова ....
05.08.2022 13:24
показать весь комментарий
05.08.2022 13:24 Ответить
По странному стечению обстоятельств взрываются склады, на которых оружие для Украины
В Чехии и Болгарии спецслужбы вычислили кацапов. И выгнали кучу дипломатов
Атеперь на очереди немцы- рискнут ли они выгнать послов ????

а вот в Украине поймали только лося - он все 6 складов взрывал
показать весь комментарий
05.08.2022 13:25 Ответить
Берлинский бум: клиенты из РФ охотно скупают квартиры в столице ФРГ

Чуть ли не пятую часть элитного жилья в центре скупают русскоговорящие клиенты.

https://www.dw.com/ru
показать весь комментарий
05.08.2022 13:28 Ответить
Пока европейцы думу думают о загадочной русской душе, кацапье потихоньку откладывает личинки по всей Европе.
05.08.2022 13:31
показать весь комментарий
05.08.2022 13:31 Ответить
ну сбудется их мечта. Они будут жить с русскими, которые сначала потребуют 2ым государственным русский. Ну а потом по накатанной - референдум и путинвведи
05.08.2022 15:21
показать весь комментарий
05.08.2022 15:21 Ответить
Прибіжить Шредер з методичкою від .уйла(нова ревізія) і зробить заяву: "Що в Україні оркціоналісти захопили владу." - саме страшне, що так воно і є, Зешобла орки разом з бубєнчіком.
05.08.2022 13:29
показать весь комментарий
05.08.2022 13:29 Ответить
Чи позбавляться німці від почуття провини за танки на кацапії в ІІ Світову?

І як скоро? Ось у чому питання...
показать весь комментарий
05.08.2022 13:44 Ответить
А на українській землі танки їх що, не їздили? Двічі фронт туди сюди проходив. Ще, блд, перед ким вини більше вони мають відчувати - те ще питання
05.08.2022 14:36
показать весь комментарий
05.08.2022 14:36 Ответить
Ох той Петя наш шалунiшка....
показать весь комментарий
05.08.2022 13:44 Ответить
Зато тепер є відповідь хто взривав склади в Україні. І це не Петро.
Орки вже тоді почали готуватись. Ждали тільки поки піде Петро і прийде клован
показать весь комментарий
05.08.2022 18:49 Ответить
Так, вони чекали Зеленського. Дивилась iнтерв'ю покiйного Жириновского. Там вiн говорив, що через Коломойського домовляться за пiвдень Украiни, а Петю Зеля буде добивати . Знаючи ,що Жириновский говорив те,що задумав Кремль, то скорiше всього так й було.
05.08.2022 22:40
показать весь комментарий
05.08.2022 22:40 Ответить
Передайте пані Меркель!

показать весь комментарий
05.08.2022 13:51 Ответить
Це ніякі не кацапи. Німці самі підірвали за наказом кацапів.
05.08.2022 13:52
показать весь комментарий
05.08.2022 13:52 Ответить
Всю русню у табори для інтернованих - тільки так Європа зможе бути у безпеці до кінця війни.
показать весь комментарий
05.08.2022 13:52 Ответить
ruskij pukan padzhog , 100 % !
показать весь комментарий
05.08.2022 14:01 Ответить
Ой забагато москалів мешкає в Німеччині. Ой забагато!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:35 Ответить
Как только Шредер вошел в горячее объятии ***** , держи повокацион .
показать весь комментарий
05.08.2022 14:37 Ответить
Ну вот, кацапы уже и до немцев добрались. Может хоть сейчас до гансов что-то дойдёт...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s23OLr0ZNPI а кто это сделал ?..
показать весь комментарий
05.08.2022 15:00 Ответить
Рашкостан залякує гансів! Досвід в гнилого «вожака» є!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:14 Ответить
лисый сын бабки меркель схавает..потерпит....нема второго гитлера..((
показать весь комментарий
05.08.2022 17:18 Ответить
Мабуть там були i боеприпаси , якi нам дають для оборони нашоi краiни
показать весь комментарий
05.08.2022 16:47 Ответить
Зажравшаяся немчура даже свои склады с боеприпасами не способна охранять. К стати кацапоживотных в Берлине немерено.
показать весь комментарий
05.08.2022 17:42 Ответить
 
 