На западе Берлина произошло несколько взрывов на складе с боеприпасами, пожар распространился на лес Грюневальд

В Берлине взорвался склад боеприпасов, пожар перебросился на рядом расположенный лес.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что местные пожарные ликвидировали пожар в одном из крупнейших городских лесов Берлина - Грюневальд, вызванном несколькими взрывами на складе боеприпасов.

Полиция Берлина установила блокпосты на дорогах в лес и использовала собственные вертолеты и водометы для борьбы с огнем, который в четверг, 4 августа, выжег 1,5 гектара леса.

Огонь быстро распространялся, местные слышали взрывы на месте, где хранятся старые боеприпасы времен Второй мировой войны, фейерверки и взрывные боеприпасы. Склад использовался с 1950 года.

Пригородное железнодорожное сообщение с западными окраинами города было частично остановлено, а одна из важнейших магистралей города – Авус – была закрыта. Пламя непосредственно не угрожало домам, но пожарная служба предупредила, что огонь может распространиться дальше из-за засухи и жаркой погоды.

