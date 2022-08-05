Гендиректор Amnesty International Калламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" организации: Кулеба считает это "фальшивым нейтралитетом"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на критику гендиректора Amnesty International Агнесс Калламар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Калламар накануне заявила, что организацию атаковали "тролли": "Украинские и российские мобы и тролли в соцсетях: все они сегодня атакуют расследование Amnesty International. Это называется пропаганда войны, дезинформация и бессознательное перекручивание фактов. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов" .

"Видимо, Amnesty International называет меня "толпой" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее доклад искажает реальность, создает ложную моральную эквивалентность между агрессором и жертвой и усиливает усилия России по дезинформации. Это фальшивый "нейтралитет", а не правдивость", - подчеркнул глава МИД.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International сделала "аморальную избирательность", помогающую государству-террористу.

В то же время министр обороны Алексей Резников считает, что попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности.

