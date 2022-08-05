54% респондентов относят себя к Православной Церкви Украины. Только 4% сейчас идентифицируют себя с УПЦ МП, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

6-20 июля 2022 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения, чтобы определить динамику религиозной самоидентификации населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данные опроса обнародовали на сайте КМИС.

"Подавляющее большинство респондентов продолжают себя идентифицировать как православные. Сейчас 72% респондентов идентифицируют себя как православных. Среди Православных Церквей безусловно "лидирует" Православная Церковь Украины. В общей сложности, 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной Церкви Украины. Только 4% сейчас идентифицируют себя с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата", – объясняют в КМИС.

Ученые добавляют, что еще 14% опрашиваемых считают себя просто православными, без конкретизации Патриархата. По сравнению с 2021 годом доля тех, кто идентифицирует себя с Православной Церковью Украины, выросла с 42% до 54%. С 18% до 4% снизилась доля тех, кто идентифицирует себя с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата.

Среди других результатов: после православия больше всего респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%). Другие религии/конфессии назывались реже.

Во всех регионах большинство людей идентифицируют себя с православием, а также – именно с Православной Церковью Украины (от 59% в Центре до 42% на Востоке). С УПЦ-МП идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона (даже на Востоке и на Юге – только 5-6%). В то же время с Запада на Восток с 6% до 26% растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к одному Патриархату.

Также можно обратить внимание на то, что с Запада на Восток с 4% до 17% растет доля атеистов.

Среди всех категорий больше всего респондентов идентифицируют себя по ПЦУ. Даже среди русскоязычных россиян хотя преобладание и относительное, но все же 36% относят себя к именно ПЦУ, в то время как к УПЦ-МП – 13%.

Среди всех возрастов также больше всего тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ. При этом для возрастных категорий 30+ лет это больше половины, в то время как для категории 18-29 лет – несколько меньше половины.



