В Херсонской области морские пехотинцы сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и сорвали планы противника, - ВМС

В минувшие сутки подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвали планы противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Как отмечается, несмотря на постоянные обстрелы тяжелой артиллерии, личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины надежно держит оборону на определенных позициях в составе группировок.

"На Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком направлении в результате боев украинские защитники уничтожили 12 российских оккупантов.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, уничтожив 1 - БТР, личного состава - 7 человек", - добавляют в ВМС.

