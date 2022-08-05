РУС
5 352 8

В Херсонской области морские пехотинцы сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и сорвали планы противника, - ВМС

вмс

В минувшие сутки подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвали планы противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Как отмечается, несмотря на постоянные обстрелы тяжелой артиллерии, личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины надежно держит оборону на определенных позициях в составе группировок.

"На Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком направлении в результате боев украинские защитники уничтожили 12 российских оккупантов.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, уничтожив 1 - БТР, личного состава - 7 человек", - добавляют в ВМС.

05.08.2022 14:07 Ответить
05.08.2022 14:15 Ответить
Морській піхоті України-черговий респектище...
05.08.2022 14:17 Ответить
А де Ермак ? Це він просив не поспішати з контратакою на Херсон , бо він зерно продае ‼️‼️‼️

вот уже кацапи резерви підтягнули
05.08.2022 14:22 Ответить
Короче наш контрнаступ плавно перешел в оборону.
05.08.2022 14:41 Ответить
Под Севастополем горит патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков"
Наверное по крейсеру "Москва" соскучился. Курс известен
https://apostrophe.ua/news/society/2022-08-05/vozle-sevastopolya-gorit-russkiy-********-korabl-novyie-podrobnosti/276072
05.08.2022 14:53 Ответить
Так хто наступає на півдні ми чи кацапи?
05.08.2022 15:19 Ответить
Мов-би то ми збиралися наступати на Херсонщині.... Чи шо?
05.08.2022 18:31 Ответить
 
 