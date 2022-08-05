В Херсонской области морские пехотинцы сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и сорвали планы противника, - ВМС
В минувшие сутки подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сдержали вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвали планы противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.
Как отмечается, несмотря на постоянные обстрелы тяжелой артиллерии, личный состав воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины надежно держит оборону на определенных позициях в составе группировок.
"На Херсонском направлении морские пехотинцы стойко и мужественно противостоят российским оккупантам. За прошедшие сутки нашим воинам удалось сдержать вражеское наступление на закрепленном участке фронта и тем самым сорвать планы противника", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Донецком направлении в результате боев украинские защитники уничтожили 12 российских оккупантов.
"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, уничтожив 1 - БТР, личного состава - 7 человек", - добавляют в ВМС.
вот уже кацапи резерви підтягнули
Наверное по крейсеру "Москва" соскучился. Курс известен
https://apostrophe.ua/news/society/2022-08-05/vozle-sevastopolya-gorit-russkiy-********-korabl-novyie-podrobnosti/276072