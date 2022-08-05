РУС
Новости
После встречи Эрдогана с Путиным был бы правильным контакт Турции с Украиной, - посол Боднар

ердоган,путін

После встречи Путина и Эрдогана важны контакты турецкой стороны с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, что правильно было бы думать о дальнейших контактах, возможно, с нашей стороной после того, как состоится этот визит. Это было бы по-честному и правильно с точки зрения их роли в урегулировании ситуации", - сказал дипломат.

По его словам, Украина продолжает переговоры с Турцией по введению ограничений на торговлю с РФ в связи с ее войной против Украины.

"Но есть истории, которые нам не доставляют большого удовольствия - это вопрос торговых отношений. Мы продолжаем говорить с турецкой стороной в нашем двустороннем формате о том, чтобы они присоединились к ограничениям, введенным со стороны ЕС и США, чтобы ограничить сотрудничество с Россией. "К сожалению, их интересы этому не отвечают, и они продолжают свой путь. В данном случае, у нас прямого влияния на принятие такого решения нет, и мы должны понимать, что не все происходит так, как мы хотим", - сказал Боднар.

Автор: 

Боднар Василий (168) путин владимир (32073) россия (96963) Турция (3535) Эрдоган Реджеп Тайип (942)
+12
визнання рашки спонсором тероризму дуже допомогло би цієї справі...
05.08.2022 14:07 Ответить
+5
І що ти для цього зробив посол?написав пост у пейсбуці?
05.08.2022 14:10 Ответить
+2
Правильно, Контакты нужны и важн. Ну а пока сбу контактирует с бродским.
05.08.2022 14:08 Ответить
визнання рашки спонсором тероризму дуже допомогло би цієї справі...
05.08.2022 14:07 Ответить
Правильно, Контакты нужны и важн. Ну а пока сбу контактирует с бродским.
05.08.2022 14:08 Ответить
Правильно для України, а не для семіта турецького
05.08.2022 14:09 Ответить
І що ти для цього зробив посол?написав пост у пейсбуці?
05.08.2022 14:10 Ответить
Та конечно правильно. Это дипломатика. Мы же не по дворовым понятиям живем. Разумеется не считая животных
05.08.2022 14:11 Ответить
Контакти це добре
05.08.2022 14:14 Ответить
Боднара можно вже звільняти!
05.08.2022 14:16 Ответить
Ердоган добре відноситься до України . Історія відносин України і Турції мае багато віків. Почнемо з того, що Православна віра звьязуе Україну і Стамбул.

Запорожці за Дунаєм довго слугували Султану , захіщая північ Османської імперії.

Треба робити с турками різноманітни історични заходи , також семінари по бізнесу , медіціні, сх .
туркі - сильна нація . Українці - теж сільна нація. Дві великих нації НЕНАВИДЯТЬ кацапів
05.08.2022 14:19 Ответить
За тридцять років,жодної української книжки,не перевили турецькою,чим там займаються "дипломати", питання риторичне.
05.08.2022 15:15 Ответить
05.08.2022 14:20 Ответить
Фуйло запропонував турку Арменію
та утворення контрнато
05.08.2022 14:30 Ответить
Пропонувати він може будь-що. Не думаю, що Ердоган повірить такій "пропозиції".
05.08.2022 15:14 Ответить
Путлер намагається будь-якою ціною укласти перемир'я, заморозити війну і залишити окупованими всі українські території!
05.08.2022 15:23 Ответить
Який збіг ! І Зеля намагається зробити те саме!
05.08.2022 17:02 Ответить
 
 