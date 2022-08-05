После встречи Эрдогана с Путиным был бы правильным контакт Турции с Украиной, - посол Боднар
После встречи Путина и Эрдогана важны контакты турецкой стороны с Украиной.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что правильно было бы думать о дальнейших контактах, возможно, с нашей стороной после того, как состоится этот визит. Это было бы по-честному и правильно с точки зрения их роли в урегулировании ситуации", - сказал дипломат.
По его словам, Украина продолжает переговоры с Турцией по введению ограничений на торговлю с РФ в связи с ее войной против Украины.
"Но есть истории, которые нам не доставляют большого удовольствия - это вопрос торговых отношений. Мы продолжаем говорить с турецкой стороной в нашем двустороннем формате о том, чтобы они присоединились к ограничениям, введенным со стороны ЕС и США, чтобы ограничить сотрудничество с Россией. "К сожалению, их интересы этому не отвечают, и они продолжают свой путь. В данном случае, у нас прямого влияния на принятие такого решения нет, и мы должны понимать, что не все происходит так, как мы хотим", - сказал Боднар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запорожці за Дунаєм довго слугували Султану , захіщая північ Османської імперії.
Треба робити с турками різноманітни історични заходи , також семінари по бізнесу , медіціні, сх .
туркі - сильна нація . Українці - теж сільна нація. Дві великих нації НЕНАВИДЯТЬ кацапів
та утворення контрнато