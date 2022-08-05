Антоновский мост до сих пор непроездной, дыры просто накрыли плитами, - ОВА

Антоновский мост в Херсоне остается непроездным, несмотря на попытки оккупантов его отремонтировать.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что Антоновский мост после метких попаданий – непроездной. У них (оккупантов – ред.) есть попытки его ремонтировать, мы видели фейковое видео, что приехали специалисты, которые строили Керченский мост, но на самом деле это попытки поврежденные места накрыть плитами. Он до сих пор остается непроездным. Рядом они наладили паромную переправу, но там небольшое количество автомобилей и техники переправляется", - сказал он.

Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины третий раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

Читайте также: Оккупанты заделывают плитами дыры на Антоновском мосту, - Хлань