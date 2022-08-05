РУС
Антоновский мост до сих пор непроездной, дыры просто накрыли плитами, - ОВА

мост,міст,антонівський,антоновский

Антоновский мост в Херсоне остается непроездным, несмотря на попытки оккупантов его отремонтировать.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что Антоновский мост после метких попаданий – непроездной. У них (оккупантов – ред.) есть попытки его ремонтировать, мы видели фейковое видео, что приехали специалисты, которые строили Керченский мост, но на самом деле это попытки поврежденные места накрыть плитами. Он до сих пор остается непроездным. Рядом они наладили паромную переправу, но там небольшое количество автомобилей и техники переправляется", - сказал он.

Напомним, в ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины третий раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

мост (1041) Херсонская область (5133)
+9
05.08.2022 14:57 Ответить
+4
Срамоту прикрили фіговим листочком, усе в кацопстані як в не людей
05.08.2022 14:25 Ответить
+4
Новина на стільки гарна, що в неї важко повірити на фоні всіх побрехеньок, що ідуть від Люськаінфо 🤗
05.08.2022 14:30 Ответить
В інтернеті з'явилась інформація про підбиття біля Сімферополя патрульного корабля типу василь биков.
05.08.2022 14:24 Ответить
Мабуть Севастополя.
05.08.2022 14:27 Ответить
Якщо це правда, то є робота для Єнота 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
05.08.2022 14:28 Ответить
Новина на стільки гарна, що в неї важко повірити на фоні всіх побрехеньок, що ідуть від Люськаінфо 🤗
05.08.2022 14:30 Ответить
Немає моря біля Сімферополя , найближче море - це Миколаівка за 80 км
від Севастополя !
05.08.2022 14:40 Ответить
Що, по Салгіру плив?
05.08.2022 16:01 Ответить
Коли небудь настане той час, коли українці перестануть плутати Сімферополь і Севастополь? А для цього треба не по закордонах шаритися, а свою країну досліджувати і регулярно влаштовувати собі хоча б короткі подорожі Україною, хоча б тури вихідного дня.
05.08.2022 18:10 Ответить
Срамоту прикрили фіговим листочком, усе в кацопстані як в не людей
05.08.2022 14:25 Ответить
Все як ******* та роблять рукажопі кацапи-із гавна і палак...
05.08.2022 14:26 Ответить
І на всякий випадок у козломордих ще є "сіняя ізалєнта"
05.08.2022 17:00 Ответить
Так Севастополя https://youtu.be/QN3NhH057Yo
05.08.2022 14:31 Ответить
Буде треба добют
05.08.2022 14:32 Ответить
Загнали б туди вже пару гаубиць, та танків, хай вже остаточно помре міст, що б вже ніхто не мучився. Орки, ви ж можете!!!
05.08.2022 14:42 Ответить
05.08.2022 14:55 Ответить
05.08.2022 14:57 Ответить
05.08.2022 15:21 Ответить
Херсонська ова філіал арестовича.
05.08.2022 18:11 Ответить
 
 