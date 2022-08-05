РУС
1 819 19

Украина предлагает распространить морской "зерновой коридор" на экспорт металла, - Качка

порт,одеса,кубраков

Украина призывает международных партнёров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

Об этом рассказал замминистра экономики Тарас Качка в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ. 

Он выразил надежду, что соглашение, позволяющее разблокировать морской экспорт украинского зерна, будет соблюдаться. Тогда это станет
образцом для дальних договоренностей, поскольку трейдеры и экспортеры всегда проверяют границы.

"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?", – заявил замминистра экономики.

Напомним, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработали план разблокирования трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн. тонн зерна прошлогоднего урожая.

Ранее экономисты отмечали, что важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, ведь в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%. Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из портов Великой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном, - Кубраков. ВИДЕО+ФОТО

порт (745) экспорт (885) Качка Тарас (56)
Топ комментарии
+15
Всі ці коридори і домовленості приведуть до затягування війни. Люди будуть під обстрілами жити і ставати біднотою, але торгівля буде йти своїм шляхом і потрібні люди будуть заробляти. Ось така х....ня малята.
І до речі який метал? Рижого гудка?
Комбінатів немає, видобутку теж.
05.08.2022 14:39 Ответить
+11
Яка різниця між зерном та залізною рудою?

Така, що рашка за "дозвіл" вивозити руду морем затребує для себе зняття ще якихось санкцій, а турки скажуть, що "це справедливо". З кожною такою "угодою" ви легитимізуєте кацапів як "партнерів" і даєте аргументи уміратварітєлям, що, мовляв, бачите, з рашкою можна домовитися, тож не треба зброю постачати, а треба розмови розмовляти

05.08.2022 14:50 Ответить
+6
Згоден ! А ще орки теж захочуть за це щось в замін і так всі санкції знімаються -бабло рубається-військові гинем-олігархат живе довго і щасливо ( Заібало все це (
05.08.2022 14:44 Ответить
Металу з Азовсталі?
05.08.2022 14:35 Ответить
05.08.2022 14:39 Ответить
Згоден ! А ще орки теж захочуть за це щось в замін і так всі санкції знімаються -бабло рубається-військові гинем-олігархат живе довго і щасливо ( Заібало все це (
05.08.2022 14:44 Ответить
Тільки Я вас прошу не почните знову торгові відносини з оркостаном.
05.08.2022 14:40 Ответить
Який збіг. Це ж спочатку просували турки і рашка. Шановні партнери.
05.08.2022 14:42 Ответить
Цікаво, а що хочуть за це кацапи?
05.08.2022 14:45 Ответить
Нехай і метал продають. Бойовим діям це не заважає
05.08.2022 14:45 Ответить
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг
Єслі для торговлі нужен карідор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
05.08.2022 14:47 Ответить
05.08.2022 14:50 Ответить
решение принимает Украина а начнете обижаться на турков
05.08.2022 14:54 Ответить
Хтось героїчно виборює свободу,ціною власного життя та здоров'я,а хтось торгує мідяшною душонкою.
05.08.2022 14:56 Ответить
Эээ, вы как-то неправильно на это смотрите. Это деньги в бюджет, донаты на армию. Война это не бесплатно, даже при всей помощи наших западных партнёров
18.08.2022 23:58 Ответить
Справа у тім, що вівіз зерна здійснюється з метою недопущення голоду у низці країн. Відносно металу й руди такої гуманітарної мети нема.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:04 Ответить
+200500!!!
05.08.2022 16:12 Ответить
Не качача то справа.... Це вирішуватимуть поважні дядьки, а не зелепухи з ******. Нормальний світ вже усвідомив, що Україна реально залишилася без головних органів, котрі мали б чинити владу. Ні уряду порядного (а війна ж річ не передбачувана), а ні президента. Вони (оті ОРГАНИ) дико зашміровані з ******...законтачені. Світ то бачить і через брак можливості навпрост доправи зброї та амуніції для ЗСУ мусить розмовляти з різнобокозвихненцями як то рєзніки, пропан-бутанови, та іншими з коперти боневтіка.
05.08.2022 15:29 Ответить
А хіба в Африці вже почали їсти метал? Зерно вивозять, щоб запобігти голоду. Скоро морський коридор для вивозу ухилянтів попросять. До речі, в Африці ще є випадки канібалізму, отже це не суперечитиме меті запобігання голоду
05.08.2022 15:29 Ответить
Нет, но поможет нашей экономике умереть. Или плевать на это? Так деньги сейчас как никогда нужны, для армии в том числе
показать весь комментарий
18.08.2022 23:57 Ответить
В Кабмине заговорили о том, что, после «зерновой сделки», можно подписать такие же соглашения для вывоза украинского металла.

Путлер одобряет. Ведь «зерновое соглашение» он обменял, по сути, на спокойную аннексию Юга. Можно сделку по металлу обменять на аннексию Донбасса.
05.08.2022 16:15 Ответить
Обязательно надо. Чем больше будет экспортных позиций, тем лучше. Нужно по максимуму возобновлять логистику
18.08.2022 23:56 Ответить
 
 