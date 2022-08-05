Украина предлагает распространить морской "зерновой коридор" на экспорт металла, - Качка
Украина призывает международных партнёров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.
Об этом рассказал замминистра экономики Тарас Качка в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Он выразил надежду, что соглашение, позволяющее разблокировать морской экспорт украинского зерна, будет соблюдаться. Тогда это станет
образцом для дальних договоренностей, поскольку трейдеры и экспортеры всегда проверяют границы.
"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?", – заявил замминистра экономики.
Напомним, Украина вместе с международными партнерами в Стамбуле разработали план разблокирования трех портов на Черном море - Одесский, "Южный" и Черноморский, которые в 2021 году обрабатывали 70% товарооборота Украины. Это позволит Украине экспортировать более 20 млн. тонн зерна прошлогоднего урожая.
Ранее экономисты отмечали, что важность отраслей ГМК и АПК для Украины очень высока, ведь в совокупности они занимают в украинской экономике долю в 35%. При этом их доля в экспорте составляет около 70%. Таким образом, разблокировка портов для экспорта украинского металла позволит Украине получать около 1 млрд долларов валютных поступлений ежемесячно.
І до речі який метал? Рижого гудка?
Комбінатів немає, видобутку теж.
Єслі для торговлі нужен карідор мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
Така, що рашка за "дозвіл" вивозити руду морем затребує для себе зняття ще якихось санкцій, а турки скажуть, що "це справедливо". З кожною такою "угодою" ви легитимізуєте кацапів як "партнерів" і даєте аргументи уміратварітєлям, що, мовляв, бачите, з рашкою можна домовитися, тож не треба зброю постачати, а треба розмови розмовляти
В Кабмине заговорили о том, что, после «зерновой сделки», можно подписать такие же соглашения для вывоза украинского металла.
Путлер одобряет. Ведь «зерновое соглашение» он обменял, по сути, на спокойную аннексию Юга. Можно сделку по металлу обменять на аннексию Донбасса.