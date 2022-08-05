Экс-замглавы ГУР Минобороны передавал РФ секретную информацию, ему объявили подозрение в госизмене, - Офис генпрокурора (обновлено)

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры генерал-майор, бывший заместитель председателя Главного управления разведки Министерства обороны Украины уведомлен о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года был завербован и действовал в интересах спецслужб РФ. Собирал и передавал секретную и полностью секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине, а также формах и методах, которые используются ВСУ и правоохранительными органами в противодействии российской агрессии.

Также сообщается, что по указанию спецслужб страны-агрессора он посылал им информацию из органов Министерства обороны, Главного управления разведки, Национальной академии Сухопутных войск им. П. Сагайдачного, авиационных и военно-промышленных государственных предприятий по деятельности последних, а также агентурных связей спецслужб Украины на временно оккупированной территории.

"В феврале 2022 года во время проведения обыска по месту работы подозреваемого он пытался застрелить сотрудников СБУ, которые прибыли для проведения следственных действий. Тогда ему было сообщено о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа и незаконного хранения оружия (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В свою очередь в СБУ отметили, что подозреваемый переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, которые прибыли для проведения процессуальных действий.

Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова", - говорится в сообщении.

В СБУ информируют, что задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

"В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе. По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, циркулирующую в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного", - отметили в СБУ.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.