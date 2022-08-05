РУС
Экс-замглавы ГУР Минобороны передавал РФ секретную информацию, ему объявили подозрение в госизмене, - Офис генпрокурора (обновлено)

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры генерал-майор, бывший заместитель председателя Главного управления разведки Министерства обороны Украины уведомлен о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года был завербован и действовал в интересах спецслужб РФ. Собирал и передавал секретную и полностью секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине, а также формах и методах, которые используются ВСУ и правоохранительными органами в противодействии российской агрессии.

Также сообщается, что по указанию спецслужб страны-агрессора он посылал им информацию из органов Министерства обороны, Главного управления разведки, Национальной академии Сухопутных войск им. П. Сагайдачного, авиационных и военно-промышленных государственных предприятий по деятельности последних, а также агентурных связей спецслужб Украины на временно оккупированной территории.

"В феврале 2022 года во время проведения обыска по месту работы подозреваемого он пытался застрелить сотрудников СБУ, которые прибыли для проведения следственных действий. Тогда ему было сообщено о подозрении по факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа и незаконного хранения оружия (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Смотрите: Группа мужчин задержана в лесу на Киевщине: Подозревают, что это ДРГ. ФОТО

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В свою очередь в СБУ отметили, что подозреваемый переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

"Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения в РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, которые прибыли для проведения процессуальных действий.

Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова", - говорится в сообщении.

В СБУ информируют, что задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

"В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе. По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, циркулирующую в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного", - отметили в СБУ.

Кроме того, РФ интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Топ комментарии
+105
Коли ж Єрмака заарештують
показать весь комментарий
05.08.2022 14:46 Ответить
+60
Коли ж ви вже будете призвіща їх оприлюднювати?
показать весь комментарий
05.08.2022 14:49 Ответить
+53
Скільки там таких від самого низу до самої гори!!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
При кому він був заступником голови ГУР МОУ? При Ющенко й Тимошенко. Невже ніхто не бачив його проросійські погляди?
показать весь комментарий
05.08.2022 20:46 Ответить
В ті часи всі при владі були прокремлівські. І використовували Москву як мультиплікатор для "кар'єрного" росту -с грязі в князі..,І Москва с того користувалася....
показать весь комментарий
06.08.2022 07:26 Ответить
Важный гусь.Жирный,*****.На 25лет потянет
показать весь комментарий
05.08.2022 21:12 Ответить
Скідьки їх ще консервів у керівництві країни. Добре що викривають... Але збитків від них дуже багато . І не стосується це поглядів. інформація це товар який продається
показать весь комментарий
05.08.2022 21:17 Ответить
https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1555512232318013440
показать весь комментарий
05.08.2022 22:09 Ответить
Держслужбовцям за зраду - тільки страта, він гладкий, навіть на каторзі багато працювати не зможе.
показать весь комментарий
05.08.2022 22:32 Ответить
Насколько я помню, этого генерала в отставке, который пытался шмалить в арестовывавших его сбушников из своего наградного ПМ или ПСМ повязали ещё в конце февраля. А арестовали только сейчас в августе. А что он делал 5 месяцев? В мацкву на инструктаж ездил? Что то совсем не сходится или как всегда пересичному лохторату стойкие бакановцы лапшу на уши крутят. Так это просто - баян панове офицеры, баян!!! Бурная деятельность? Оправдание надежд? А шо сразу нельзя было предателя и шпиона на кичу определить или боялись гнева плешивенького гитлера? А вдруг придёт? Вообщем мутняк в этой инф какой то, лучше бы и не писали о таких «досягненнях»!
показать весь комментарий
05.08.2022 23:39 Ответить
Пани з ЦРУ-можно будьдаска перевирити Зеленського та Ярмака? В мене е пидозра. В якости розрахунку заберить до себе Каламойского та його гроши
показать весь комментарий
05.08.2022 23:41 Ответить
Перевирте будласка Зеленського та Ярмака
показать весь комментарий
05.08.2022 23:42 Ответить
как не прискорбно говорить но нет на эту ***** сталина.хоть я ненавижу комуняк.но кое в чем они знали толк.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:49 Ответить
Чистку надо начинать с Банковой.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:54 Ответить
А че не пристрелили,когда он ПМ наставил на СБУ?
показать весь комментарий
06.08.2022 07:16 Ответить
За інформацією журналіста Петра Шуклінова (liga.net), це Вячеслав Онисько
показать весь комментарий
06.08.2022 07:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 