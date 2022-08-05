Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов. Дождались, пока они соберутся в здании, и попали туда из артиллерии. ВИДЕО беспилотника
Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов, собравшихся в полуразрушенном здании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты группами входят в здание. Как только последние три захватчика зашли внутрь, раздался взрыв, разнесший место дислокации врагов вдребезги.
Топ комментарии
- через одну мене грішницю, стільки безвинних постраждає
- якби ти знала скільки часу я вас "лядей" усіх збирав в одному місті.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
2. Якщо уважно подивитись, там є повтор двох одинакових відео. Не варто так робити. Це призводить до втрати довіри.
Слава Азербайджану..,!!!💙💛💪👍
вперед, у пекло, свинособаки!
на приезд стеклова..
и на показ брата два в мелитополе..
кто сидит смотрит не имеет значения он или завезенка или местный ватник..мелик и был полуватное гетто ..вот почему его здали с другими городами..вопрос..
Рашисти бігали-бігали,а ви їх накрили прямим попаданням!