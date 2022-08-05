Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов. Дождались, пока они соберутся в здании, и попали туда из артиллерии. ВИДЕО беспилотника

Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов, собравшихся в полуразрушенном здании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты группами входят в здание. Как только последние три захватчика зашли внутрь, раздался взрыв, разнесший место дислокации врагов вдребезги.

