РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9542 посетителя онлайн
Новости Война
23 511 47

Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов. Дождались, пока они соберутся в здании, и попали туда из артиллерии. ВИДЕО беспилотника

Морпехи 503-го отдельного батальона ликвидировали около 20 оккупантов, собравшихся в полуразрушенном здании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно, как оккупанты группами входят в здание. Как только последние три захватчика зашли внутрь, раздался взрыв, разнесший место дислокации врагов вдребезги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Железнодорожный вокзал горит в оккупированном Донецке: Рашисты обвиняют ВСУ. ВИДЕО

армия РФ (20377) уничтожение (7740) 503-й ОБМП (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
просил 10... ну ладно... нехай будет 20 ))))

показать весь комментарий
05.08.2022 15:00 Ответить
+47
Такі одночасні почуття, ейфорія від знищення тараканів, велика подяка нашим воїнам, за те що витримали паузу, поки збереться все кубло, і гнів на московитську надовоч, за те що вони здійснюють геноцид українців, руйнують нашу працю, наші будівлі, міста, нехай матеріальне вторинне якщо порівнювати з життям наших людей, яких вони знищили, але ми відбудуємо свою країну, людей не поверпнути.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
+43
Грохот раздался
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зустріли кабздона оваціями.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:59 Ответить
Авто ВАЗ работает в 3 смены
показать весь комментарий
05.08.2022 15:14 Ответить
загасили тараканов
показать весь комментарий
05.08.2022 15:44 Ответить
Да нет, в этом случае услуги Авто ВАЗа их родичам не светят. Я так понимаю, что там из всех собравшихся даже одного целого слепить невозможно. Так что они в россии будут пропавшими без вести, а за таких компенсации не положены, нет тела, нет дела.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:07 Ответить
Так целого и не надо, достаточно кусок предъявить для анализа. Другое дело, что куски собирать там будет некому, а уж тем более по адресу отсылать. Но для госбюджета это только выгода.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:02 Ответить
Прікольно !
показать весь комментарий
05.08.2022 15:42 Ответить
просил 10... ну ладно... нехай будет 20 ))))

показать весь комментарий
05.08.2022 15:00 Ответить
Тысяч?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:25 Ответить
Нагадало анекдот про повію на тонучому судні
- через одну мене грішницю, стільки безвинних постраждає
- якби ти знала скільки часу я вас "лядей" усіх збирав в одному місті.
показать весь комментарий
05.08.2022 16:26 Ответить
Здорово!!!Дружній привіт від козаків.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:01 Ответить
Найкраще кіно, що я видів останнім часом!
показать весь комментарий
05.08.2022 17:53 Ответить
Сразу 20 "лада калина"? А не напряжно ли для кацапского автопрома?)
показать весь комментарий
05.08.2022 15:02 Ответить
Такі одночасні почуття, ейфорія від знищення тараканів, велика подяка нашим воїнам, за те що витримали паузу, поки збереться все кубло, і гнів на московитську надовоч, за те що вони здійснюють геноцид українців, руйнують нашу працю, наші будівлі, міста, нехай матеріальне вторинне якщо порівнювати з життям наших людей, яких вони знищили, але ми відбудуємо свою країну, людей не поверпнути.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
Грохот раздался
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
Це вони на концерт бігли і встиглі
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
Сабірайтєсь свіні в кучу...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:12 Ответить
Відбігались касатики!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:13 Ответить
Економія місця поховання свинособак
показать весь комментарий
05.08.2022 15:14 Ответить
Наверно валяются там, лапками дрыгают.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:16 Ответить
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
показать весь комментарий
05.08.2022 15:22 Ответить
Такая точность , как будто с близкого расстояния прямой наводкой .
показать весь комментарий
05.08.2022 15:22 Ответить
у них, что там оргия намечалась...?
показать весь комментарий
05.08.2022 15:24 Ответить
ОрКия намечалпсь
показать весь комментарий
05.08.2022 18:58 Ответить
1. Цікаво, чому вони туди аж бігом бігли?
2. Якщо уважно подивитись, там є повтор двох одинакових відео. Не варто так робити. Це призводить до втрати довіри.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:27 Ответить
То твої проблеми.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:27 Ответить
amnesty international - а ниче что оккупанты прячутся среди мирного населения? Или скажите что ВСУ стреляют по гражданским объектам.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:31 Ответить
Азербайджанцы мочившие в сортире рюZkих баранов в Нагорном Карабахе совсем недавно...научили украинских воинов и выдержке и усердии...мочить падаль мавзолейную точно и быстро

Слава Азербайджану..,!!!💙💛💪👍
показать весь комментарий
05.08.2022 15:34 Ответить
забігло 19... 20-й напевне там на стіл накривав.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:45 Ответить
вiдмiнно. орки-*********, як пацюки, в коморi зiбралися...


вперед, у пекло, свинособаки!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:45 Ответить
Вік би дивився.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:49 Ответить
Шикарно , это есть кацапские тараканы , пришли пожрать Щии-куи полощи, ну а тут держи десерт , Украинский дихлофос , мразота, вместе с вашим ибучим поваром с дЯревни, *******...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:50 Ответить
Schön!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:56 Ответить
Блин, точность из арты просто сумасшедшая. Капец - один выстрел - одна цель.
показать весь комментарий
05.08.2022 15:56 Ответить
красивое
показать весь комментарий
05.08.2022 16:12 Ответить
Але ж оце все розвалене було колись чиєюсь домiвкою...
показать весь комментарий
05.08.2022 16:29 Ответить
смешнее вчерашний гопак в окопе вот я поржал..жаль не кинули бомбу на концерт оккупантов в азовсталь. .
на приезд стеклова..
и на показ брата два в мелитополе..
кто сидит смотрит не имеет значения он или завезенка или местный ватник..мелик и был полуватное гетто ..вот почему его здали с другими городами..вопрос..
показать весь комментарий
05.08.2022 17:00 Ответить
Ібо ***** шастать!
показать весь комментарий
05.08.2022 17:01 Ответить
А як швиденько бігли орки , мабуть запізнювалися на концерт КабиЗдоха
показать весь комментарий
05.08.2022 17:11 Ответить
Хлопці, п'ять балів👍
Рашисти бігали-бігали,а ви їх накрили прямим попаданням!
показать весь комментарий
05.08.2022 17:12 Ответить
Laptenogus vulgaris, помни - Старший брат следит за тобой!
показать весь комментарий
05.08.2022 18:12 Ответить
Туди кацапам й дорога.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:31 Ответить
Снайперські постріли. Браво!
показать весь комментарий
05.08.2022 18:48 Ответить
то в енергодарі так само робити
показать весь комментарий
05.08.2022 19:23 Ответить
Тримав кулачки, аби люди не постраждали. Ну обійшлось
показать весь комментарий
05.08.2022 20:02 Ответить
Круто! Хай кацапски падлюки дохнут, много и без устали
показать весь комментарий
05.08.2022 20:48 Ответить
Майор Чернобаев щас позвонит грамоту всем вручит
показать весь комментарий
05.08.2022 21:08 Ответить
 
 