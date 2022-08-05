РУС
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. Тема Украины в повестке дня, - Anadolu

В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.

В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.

Топ комментарии
+15
Ох и скользкий этот тип - султан Эрдоган
05.08.2022 15:21 Ответить
+13
Без України про Україну? Це називається-змова!
05.08.2022 15:22 Ответить
+10
В байрактарі ключовий елемент канадська оптична система наведення. Без неї він просто повітряний змій...
05.08.2022 15:27 Ответить
Ох и скользкий этот тип - султан Эрдоган
05.08.2022 15:21 Ответить
це Ви його вже зовсым толерантно так..
05.08.2022 15:28 Ответить
Дьявол имеет много обличий, главное из которых тюркское.
05.08.2022 15:33 Ответить
От би путін на ньому підсковзнувся
05.08.2022 15:32 Ответить
Без України про Україну? Це називається-змова!
05.08.2022 15:22 Ответить
Голоане щоб Ердоган взяв з собою ятаган
05.08.2022 15:22 Ответить
Всё равно всё решил ВСУ на поле боя, они там могут говорить сколько угодно.
05.08.2022 15:22 Ответить
пох на обох...
05.08.2022 15:24 Ответить
Абосраний лапатний сцарь апять будєт клянчіть байрактари...
05.08.2022 15:24 Ответить
Міняючи їх на вивід своєї підорви із Сирії на кукарабаху
05.08.2022 15:35 Ответить
Путін зараз всі КДБешні уловки проти Ердогана виконає. Весь арсенал.
05.08.2022 16:48 Ответить
Хоч би отруту якусь пуйлу підсипав, послугу світові зробив
05.08.2022 15:24 Ответить
Чекати чергової турецько-рашистської підлості по відношенні до України і її народу.
05.08.2022 15:25 Ответить
Щось по ТВ кілька разів промайнуло, що обговорюватимуть у т.ч. поставку Байрактарів за поребрик. Сподіваюсь, що я щось недочув чи не так зрозумів, і Байрактари вони побачать лише у себе над головою - безпосередньо перед відправкою на концерт И. Кобзона.
05.08.2022 15:25 Ответить
В байрактарі ключовий елемент канадська оптична система наведення. Без неї він просто повітряний змій...
05.08.2022 15:27 Ответить
тоді Чмут має розірвати контракти з власником Байрактарів, якщо їх почнуть продавати кацапам.
05.08.2022 15:40 Ответить
сподваюсь у Ердогана ятаган з собою
05.08.2022 15:25 Ответить
Дві чмоні зустрічаються.
05.08.2022 15:26 Ответить
а Туреччина це член НАТО? Точно?👇

В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України. Джерело:
05.08.2022 15:27 Ответить
Русня буде уламувати Ердогана, щоб той дав наказ побудувати завод по виробництву байракатрів на Крисії, а спочатку отримати дозвіл на продаж.
05.08.2022 15:36 Ответить
Угорщина теж член НАТО, який зараз проти санкцій домовився з ****** про постачання газу на 23-24 роки.
05.08.2022 15:37 Ответить
Щось мені дуже не подобається той факт, що вони обговорюватимуть військово-технічне співробітництво.
05.08.2022 15:38 Ответить
Эрдоган помогает Путину???
05.08.2022 15:39 Ответить
Щоб розуміти для чого ці здибанки пуйла з Ердоганом спочатку в Тегерані,тепер в Сочі.Раджу прочитати всю статтю
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidhid-putina-najbilsh-virogidnij-mizh-7-zhovtnya-ta-pochatkom-grudnya.htm Таких путей пока видно два. Первый, сепаратный мир РФ с Украиной без участия США и ЕС при посредничестве Турции и её гарантиях. В качестве других гарантов могут выступить Китай, Индия и ещё кто-нибудь вплоть до Кубы. Этот вариант и будут обсуждать 5 августа в Сочи с Эрдоганом. Не случайно Москва не первый год старается убедить себя и всех вокруг, что Эрдоган - это тот же путин, но в феске или в чалме. Не будем ей мешать. Как говорят в Украине "Дурень думкой богатіє".
05.08.2022 15:40 Ответить
Україна не піде на сепаратний договір при підримки і гарантії турків вони нічого не варто.Все Україна топить до кінця інакше через час нова війна нова стадія і т.д.Ні цього не буде війна до перемоги України .Другого виходу немає а турки це хвойди портові які хочуть грати в свою гру і впливати на регіон черногморський і Кавказ.Хай ідуть в дупу самі і зі своєю рашкою
05.08.2022 20:21 Ответить
США нещодавно ліквідували одного терориста. От би цих двох разом знищити. Така нагода.
05.08.2022 15:44 Ответить
Этой падали , нужен БАЙРАКТАР , но не Эрдоган , может **** дожать , свое..
05.08.2022 16:01 Ответить
Йде 1942 рік. До гітлера прилетів Рузвельт для обговорення питань військово-технічного співробітництва. Нормально з головою?
05.08.2022 16:07 Ответить
Та який то Рузвельт? Туреччина зараз займає те ж мicце що i у другiй свiтовiй. Ну тiльки чомусь в НАТО.
05.08.2022 20:25 Ответить
Член НАТО обговорює військово-технічне співробітництво з стратегічним ворогом НАТО. Ще одне ху і ло
05.08.2022 16:12 Ответить
Скоріш за все напругу між Вірменією-Азербайджаном будуть обговорювати.
05.08.2022 17:40 Ответить
Путин будет просить Эрдоган обменять Сирию на Украину
https://youtu.be/dN2rOlSwrd0
05.08.2022 22:16 Ответить
 
 