Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. Тема Украины в повестке дня, - Anadolu
В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.
В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.
В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України. Джерело:
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidhid-putina-najbilsh-virogidnij-mizh-7-zhovtnya-ta-pochatkom-grudnya.htm Таких путей пока видно два. Первый, сепаратный мир РФ с Украиной без участия США и ЕС при посредничестве Турции и её гарантиях. В качестве других гарантов могут выступить Китай, Индия и ещё кто-нибудь вплоть до Кубы. Этот вариант и будут обсуждать 5 августа в Сочи с Эрдоганом. Не случайно Москва не первый год старается убедить себя и всех вокруг, что Эрдоган - это тот же путин, но в феске или в чалме. Не будем ей мешать. Как говорят в Украине "Дурень думкой богатіє".
