Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. Тема Украины в повестке дня, - Anadolu

В пятницу днем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Планируется, что Эрдоган пробудет в России один день.

В ходе переговоров Эрдоган и Путин намерены обсудить военно-техническое сотрудничество и работу центра по вывозу зерна из Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Железнодорожный вокзал горит в оккупированном Донецке: Рашисты обвиняют ВСУ. ВИДЕО