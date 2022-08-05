Рашисты снова ударили по Николаеву, более 10 человек ранены, есть погибшие, - ОВА

Войска РФ сегодня снова обстреляли Николаев.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева. К сожалению, есть пострадавшие, в частности, 14-летний парень. Медики работают на месте", - говорится в сообщении.

В то же время глава ОВА Виталий Ким сообщает о более 10 раненых.

Также есть погибшие, добавил он.

