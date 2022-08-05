РУС
Рашисты снова ударили по Николаеву, более 10 человек ранены, есть погибшие, - ОВА

миколаїв,замазєєва

Войска РФ сегодня снова обстреляли Николаев.

Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня после обеда оккупанты со стороны Херсона снова обстреляли Балабановку и Корабельный район Николаева. К сожалению, есть пострадавшие, в частности, 14-летний парень. Медики работают на месте", - говорится в сообщении.

В то же время глава ОВА Виталий Ким сообщает о более 10 раненых.

Также есть погибшие, добавил он.

Читайте также: Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы, - Сенкевич

Автор: 

Николаев (2190) обстрел (29155)
Шкода, люди страждають ні за що.
05.08.2022 15:41 Ответить
Евакуюйте людей,статисти *****
05.08.2022 15:46 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 15:49 Ответить
Ну що, скільки разів вже повернув персонаж єврейських казок?? Бери і роби сам, а не ***** виписуй!
05.08.2022 21:58 Ответить
Зараз амнесті інтернешнл напише в цих смертях винна українська армія і що кацапія має право стріляти по нашим містам бо ми не хочемо здаватися
05.08.2022 15:51 Ответить
Якіж огидні і паскудні рашиські варвари ,для чого ви вбиваєте мирних жителів і руйнуєте місто ? від свої тупості чи безпорадності .
05.08.2022 16:45 Ответить
Від безкарності.
05.08.2022 17:05 Ответить
 
 