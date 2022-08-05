РУС
Поставляли гранаты из РФ, которые "беркутовцы" использовали против людей. Захарченко и другие чиновники времен Януковича объявлены в розыск, - ГБР

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве ОГП завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины за незаконную поставку гранат из РФ во время Революции Достоинства. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в январе 2014 года чиновники незаконно переправили самолетом с территории российской федерации ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные дымовые гранаты производства. государства-агрессора. Указанные спецсредства не прошли экспертизу о возможности и порядке их применения к людям.

"В то же время в январе-феврале 2014 года спецсредства были противоправно применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также должностные лица растратили более 1 млн грн бюджетных средств время растаможки указанных спецсредств", - говорится в сообщении.

Читайте также: Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ДБР

Экс-чиновники обвиняются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконном препятствии проведению акций протеста в центральной части г. Киева во время Революции Достоинства с применением физического насилия (ч. 3 ст. 365 УК Украины в редакции 2011 г., ч. 5 ст.191 УК Украины).

По ходатайству следователей ГБР обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемые объявлены в розыск. По оперативной информации, они скрываются на территории РФ.

"Неиспользованные гранаты были изъяты в ходе проведения досудебного расследования. После начала полномасштабной российской агрессии они были переданы в Национальную полицию Украины. Высшее руководство РФ поставляло оружие бывшему руководству Украины, чтобы подавить акции протеста в Киеве, но сегодня эти гранаты помогают защищать Украину от российских оккупантов ", – добавляют в ГБР.

МВД (9345) розыск (845) суд (25200) Захарченко Виталий (765) ГБР (3182)
+15
а з татаровим що, це речник захарченка.. теж в розшуку?
05.08.2022 16:16 Ответить
+8
На 9 году кинулись обьявлять в розыск---оперативно однако, по горячим следам погнали! Та к утру возьмут---далеко не ушли! Браво! Так бы всегда. Налоги отрабатывают.
05.08.2022 16:32 Ответить
+5
если найдут, неприменно назначит их дерьмак вновь на высокие должности.
05.08.2022 16:20 Ответить
а з татаровим що, це речник захарченка.. теж в розшуку?
05.08.2022 16:16 Ответить
Там здається ,сам Азіров борти зустрічав
05.08.2022 16:19 Ответить
Забалтывают сегодняшних злых гениев или шоблу!!
05.08.2022 16:19 Ответить
если найдут, неприменно назначит их дерьмак вновь на высокие должности.
05.08.2022 16:20 Ответить
пошукайте там підпис татарова
05.08.2022 16:22 Ответить
Мусорам і контрабандних гранат було замало, використовували навіть коктейлі Молотова...
05.08.2022 16:29 Ответить
На 9 году кинулись обьявлять в розыск---оперативно однако, по горячим следам погнали! Та к утру возьмут---далеко не ушли! Браво! Так бы всегда. Налоги отрабатывают.
05.08.2022 16:32 Ответить
Тут вже запитання до "пороха"-чому жоден високопосадовець, жоден депутат не поніс покарання за співучасть в масових розстрілах в центрі столиці?
" Я не зедебіл"! (щоб не виникало зайвих думок)
05.08.2022 16:35 Ответить
Складно змінити судову систему, яка працювала на Януковича. Довго, складно, і потребує багато часу. Це не тільки справа бажання Порошенко - система з колишніх регіоналів чинить опір і досі. Саме тому колаборантів під час війни треба знищувати, а не лишати у владі. Але ж ми "цивілізована" країна...
05.08.2022 17:12 Ответить
То спробуй покарай їх за кордоном. При Порошенко принаймні більшість з них их втекла а при Клоуні багато їх повернулося та ще й на державні посади.
Зараз ДБР тупо вадає бурхливу діяльність.
05.08.2022 17:23 Ответить
ахахахаха)) тільки Вітє Мєдвєдчуку цього не кажіть...
05.08.2022 17:37 Ответить
Как там Татаров, сидит уже? А Портнов, напевно, уже тоже срок мотает?
05.08.2022 18:01 Ответить
Медведчук - відпрацьований матеріал. Не виправдав сподівань Кремля і грошей на нього вбуханих також.
За це його і прибрали руками вже нових, подающих реальні надії, агентів.
06.08.2022 12:25 Ответить
Литовці 25 років розслідували справу 90х років біля телевежі, коли постраждали мирні протестувальники. і лише недавно ( роки три тому) було винесено судове рішення... Бо важко розслідувати такі справи, якщо злочинці переховується в росії....
05.08.2022 19:22 Ответить
Випустять під заставу! Цеж ДБР!
05.08.2022 16:43 Ответить
Наші слідчі органі просто вражають своєю оператівністю. Навіть 10 років ще не минуло, а злочинці вже встановлені, та ще й оголошені в розшук. Такими темпами можна сподіватися, що незабаром будуть знайдені та засуджені винні у голодоморі 1933-го року.
05.08.2022 16:46 Ответить
Планують на керівні посади призначити?
05.08.2022 16:59 Ответить
дбр назначить Пороха головним постачальником цих гранат.
05.08.2022 17:01 Ответить
Доречі,у Верещук чоловік працював у Беркуті...де він зараз?
05.08.2022 17:21 Ответить
Ще бiльше ******* один одного...
05.08.2022 17:27 Ответить
Прошу, Астанавітє ДБР!
05.08.2022 17:25 Ответить
А що там Татаров в ОПЗЄ? Що Дємченко на відпочинку від тяжкої праці?
05.08.2022 17:53 Ответить
Понятно что аж через 9 лет обьявили формальный розыск . Иногда создается впечатление что новая власть перелицованная перекрашенная старая власть
05.08.2022 18:19 Ответить
не пройшло і вісім років як зайнялись справою
05.08.2022 19:20 Ответить
ціква як ці гранати допомагають на фронті.....? Звідки автор взяв інфо як їх використовують на фронті?... вони ж просто шумові...
05.08.2022 20:01 Ответить
от кому нічим займатися, як Захерченком. Це вони вирвалися із Черновицького котла і рвуться в бій.Коли займуться Бакановим і всіма кого він призначив із нашим самодерцем
05.08.2022 20:18 Ответить
 
 