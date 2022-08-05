Поставляли гранаты из РФ, которые "беркутовцы" использовали против людей. Захарченко и другие чиновники времен Януковича объявлены в розыск, - ГБР

Сотрудники ГБР при процессуальном руководстве ОГП завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины за незаконную поставку гранат из РФ во время Революции Достоинства. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в январе 2014 года чиновники незаконно переправили самолетом с территории российской федерации ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручные дымовые гранаты производства. государства-агрессора. Указанные спецсредства не прошли экспертизу о возможности и порядке их применения к людям.

"В то же время в январе-феврале 2014 года спецсредства были противоправно применены подразделениями МОТ "Беркут" МВД Украины против участников акций протеста в центре Киева. В результате их использования 137 митингующих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также должностные лица растратили более 1 млн грн бюджетных средств время растаможки указанных спецсредств", - говорится в сообщении.

Читайте также: Боцману, перешедшему на сторону врага и служащему на фрегате "Адмирал Эссен", сообщено о подозрении, - ДБР

Экс-чиновники обвиняются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц, растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и незаконном препятствии проведению акций протеста в центральной части г. Киева во время Революции Достоинства с применением физического насилия (ч. 3 ст. 365 УК Украины в редакции 2011 г., ч. 5 ст.191 УК Украины).

По ходатайству следователей ГБР обвиняемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвиняемые объявлены в розыск. По оперативной информации, они скрываются на территории РФ.

"Неиспользованные гранаты были изъяты в ходе проведения досудебного расследования. После начала полномасштабной российской агрессии они были переданы в Национальную полицию Украины. Высшее руководство РФ поставляло оружие бывшему руководству Украины, чтобы подавить акции протеста в Киеве, но сегодня эти гранаты помогают защищать Украину от российских оккупантов ", – добавляют в ГБР.