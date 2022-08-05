ВСУ готовятся к активным действиям со стороны россиян на юге, - представитель Сил обороны юга Украины Гуменюк
Силы обороны юга готовятся к активным действиям врага.
Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, враг формирует ударные группировки. Однако ВСУ держит на огневом контроле объекты инфраструктуры, важные для россиян.
"Мы наблюдаем, что они формируют ударные группировки на Криворожском направлении, пытаются подтягивать резервы. Но мы продолжаем держать огневой контроль над теми объектами оккупированной территории, которые для них жизненно важны: транспортные артерии, логистические склады", - рассказала Гуменюк.
Начальник пресс-центра сил обороны юга подчеркнула, что уничтожение ВСУ вражеской техники и складов с боеприпасами сильно подрывает моральный дух захватчиков и истощает материально.
"Активные действия со стороны врага не исключаются. Поэтому мы поддерживаем мнение относительно эвакуации людей, чтобы Вооруженные силы смогли выполнить свою работу. Конечно, и мы готовимся к активным действиям со стороны россиян, и враги это видят и тоже готовятся. Потому что им больше ничего не остается, у них затруднение в связи с проблемами в транспортном сообщении", - сказала Гуменюк.
Также, по ее словам, на оккупированных территориях продолжается активное партизанское движение. К тому же враг не имеет значительных успехов в подготовке к так называемому референдуму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Впрочем как всегда у недомерка,привык ******** зебаранам вправлять
Це дуже цікаво....оп постійно анонсує,де ми будемо наступати...
Він пише чим займається,а це не минулий час,а теперішній!
Треба було в школі добре вчитись,щоб прості речі відрізнять!
До активних дій росіян?
Чи до активних дій ЗСУ?
Помилка в тексті.
Нєа?
Невже це реально : виїхати на українську територію?
Пишете правдиво,з точки зору психології....
Рашисти пруть техніку 5 місяців,але просунулись на йоту...наші стоять на смерть,позиції держать,відступають тільки для збереження життів наших захисників.