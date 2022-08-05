РУС
ВСУ готовятся к активным действиям со стороны россиян на юге, - представитель Сил обороны юга Украины Гуменюк

Силы обороны юга готовятся к активным действиям врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, враг формирует ударные группировки. Однако ВСУ держит на огневом контроле объекты инфраструктуры, важные для россиян.

"Мы наблюдаем, что они формируют ударные группировки на Криворожском направлении, пытаются подтягивать резервы. Но мы продолжаем держать огневой контроль над теми объектами оккупированной территории, которые для них жизненно важны: транспортные артерии, логистические склады", - рассказала Гуменюк.

Начальник пресс-центра сил обороны юга подчеркнула, что уничтожение ВСУ вражеской техники и складов с боеприпасами сильно подрывает моральный дух захватчиков и истощает материально.

Читайте: Антоновский мост до сих пор непроездной, дыры просто накрыли плитами, - ОВА

"Активные действия со стороны врага не исключаются. Поэтому мы поддерживаем мнение относительно эвакуации людей, чтобы Вооруженные силы смогли выполнить свою работу. Конечно, и мы готовимся к активным действиям со стороны россиян, и враги это видят и тоже готовятся. Потому что им больше ничего не остается, у них затруднение в связи с проблемами в транспортном сообщении", - сказала Гуменюк.

Также, по ее словам, на оккупированных территориях продолжается активное партизанское движение. К тому же враг не имеет значительных успехов в подготовке к так называемому референдуму.

+12
А хтось вже стільки часу "трандилчить" про підготовку ЗСУ до звільнення півдня. А тут зовсім інше..
05.08.2022 16:27 Ответить
+7
Для начала непонятно с кем ты собираешься договариваться.
05.08.2022 16:55 Ответить
+6
Тут вопрос принципиальный. Если мы не можем отобрать назад, то надо договариваться чтобы не потерять еще больше. Если же мы планируем отбить какие то территории назад, тогда наоборот договариваться нельзя. Правда пока вообще не понятно как мы собираемся отбивать...
05.08.2022 16:50 Ответить
05.08.2022 16:27 Ответить
Відверто кажучи,немає з чим наступати,елементарних речей не вистачає,хлопці сидять в укриттях,а кацапи по них гатять як у тирі,менше слухайте тб.
05.08.2022 16:40 Ответить
05.08.2022 16:50 Ответить
05.08.2022 16:55 Ответить
Да он бы и с гитлеровцами договорился. Ну а ****? У него вопрос принципиальный.
05.08.2022 17:43 Ответить
Та нема питань. Давай зі мною домовишся про передачу мені всього свого майна! Тварюка ти рашистська!
05.08.2022 22:03 Ответить
Ні, давайте як вони, з гаслом "Кієв за два дня" в атаку. А потім, як вони, з надертими дупами тікати. Немає у нас ресурсів, щоб проводити "розвідку боєм".
05.08.2022 16:41 Ответить
Досить цю маячню повторювати про тікали, відвід кацапсин було домовлено із ****** у Стамбулі,почитайте про що домовились.
05.08.2022 16:50 Ответить
Та, ну! Домовились! З ******! Зараз як повірю!
05.08.2022 17:27 Ответить
Вірити чи ні,то ваша особиста справа,а от перевірити перш ніж писати, обов'язково потрібно,не будете виглядати дурнем,знайдіть про що домовились у Стамбулі,та уважно прочитайте.
05.08.2022 17:33 Ответить
Зачем тогда об этом орать, позориться. У нас то вариантов особо нет, поэтому и воюем. А вот будет ли нам поставлять запад технику, деньги и поддержку напрямую зависит сможем ли мы побеждать. Иначе нас просто заставят подписать перемирие и все...
05.08.2022 16:53 Ответить
Никто никого не заставит.
05.08.2022 16:56 Ответить
Даже не смешно. Очевидно что без внешней помощи нам хана, даже экономически. Если запад увидит что мы не справляемся, или скатывается в затяжную войну без перспектив, заставит договариваться нас быстро =(
05.08.2022 17:03 Ответить
Никто никого не заставит. Чем больше идет война тем лучше Западу в том смысле, что Россия занята Украиной. По сути же им просто плевать за исключением каких-то лоббистов.
05.08.2022 17:25 Ответить
Умнику, ти думаєш там усі такі "розумні", як ти, й оставлять недобитим пораненого звіря? З ким домовлятися? З тим, що,навіть, договори зі США (РСМД) не виконує?
05.08.2022 17:32 Ответить
Ядерну зброю віддати задарма - "заставіли". Мінськ 1,2, формулу штайнмайєра - "заставіли". Зерно голодуючим дітям Африки - "заставіли". Перемір'я - не примусять?
05.08.2022 17:36 Ответить
Мені ***** перемірія,я буду їх вбивати поки живий,і таких як я тисячі.
05.08.2022 17:01 Ответить
З Іспанії?)
05.08.2022 18:17 Ответить
З марсу
06.08.2022 00:51 Ответить
То був вкид наживка . На донбасі нас заливали вогнем -- тепер трохи легше бо часть віиськ перекинули на Південь
05.08.2022 16:40 Ответить
Наконец-то кто-то озвучил реальную цель вброса о контрнаступе. А то некоторые аж кипятком писяться начали.
05.08.2022 18:14 Ответить
Не втомились виправдання придумувати?
05.08.2022 19:08 Ответить
Виправдання чого? У нас банально не вистачає зброї для масштабного наступу на Херсоншині. Якщо він і буде, то явно що не зараз а як мінімум через півроку, коли ленд-ліз запрацює на повну силу. А реальні плани Генштабу ви точно не знаєте
05.08.2022 19:20 Ответить
Навіщо Боневтік заявив про контрнаступ?
05.08.2022 22:04 Ответить
А как же контрантуп!?Зе!Ты же обещаль!
Впрочем как всегда у недомерка,привык ******** зебаранам вправлять
05.08.2022 19:45 Ответить
Чекаю підготовку до активних дій ЗСУ...
05.08.2022 16:45 Ответить
Прикольно читати зведення нашого Генерального штабу. Там постійно пишуть про дії москалів. А про ЗСУ не пишуть. Може не знають, чим займається ЗСУ?
05.08.2022 16:53 Ответить
то державна таємниця!
05.08.2022 16:56 Ответить
Пропонуєте ворогу докласти про наші дії?
Це дуже цікаво....оп постійно анонсує,де ми будемо наступати...
05.08.2022 16:56 Ответить
Ти тупа? Який анонс? Генштаб за місяці війни жодного разу не оголосив що вже було зроблено ЗСУ! Ніхто не каже про майбутнє, тобі людина питає і пише про минулі події!
05.08.2022 22:10 Ответить
Спокійніше,будь ласка.........
Треба було в школі добре вчитись,щоб прості речі відрізнять!
показать весь комментарий
У вас є можливість приєднатись до дій ЗСУ,будете знати.
показать весь комментарий
Не зрозумів.
До активних дій росіян?
Чи до активних дій ЗСУ?
Помилка в тексті.
Нєа?
05.08.2022 16:53 Ответить
Вот то нехер было Подоляку с Абдрестовичем и Ермаком метлой мести про контрнаступ и освобождение Херсонщины. По Азовцам уже трещали, а потом просто тупо кинули. Лучше молчите.
05.08.2022 17:23 Ответить
Вони мовчати не можуть. Робота у них така - "чушь (х-ню) прєкрасную нєсті".
05.08.2022 17:44 Ответить
Оце такий контрнаступ. Ставати в оборону від активних дій кацапні. І це коли ініціатива виривається буквально на протязі доби. А в нас лише балаканина "експертів" на телеканалах.🤦
05.08.2022 17:46 Ответить
Взагалі то цей "контрнаступ " смердить якимось мутняком ...
05.08.2022 18:00 Ответить
Залужний, уступи місце патріотам. Твій обіцяний перелом в травні місці, дуже дорого коштує Україні.
05.08.2022 18:18 Ответить
"Проїхав сьогодні весь Крим від Севастополя до Джанкоя. На дорогах суцільним потоком йдуть військові машини з літерами "Z" і "V". Колони, пари, трійки. Мілітаристський мурашник. Вантажівки, бензовози, крани. Тилова база сил вторгнення. Міст треба знищити якомога скоріше!". Это пишут от туда.
05.08.2022 18:21 Ответить
Як вам вдалося проїхати?......
Невже це реально : виїхати на українську територію?
Пишете правдиво,з точки зору психології....
Рашисти пруть техніку 5 місяців,але просунулись на йоту...наші стоять на смерть,позиції держать,відступають тільки для збереження життів наших захисників.
05.08.2022 18:59 Ответить
Ну ти реально тупа...'пишут от туда' це раз. В Криму купа українців, які чекають нашої перемоги це два.
05.08.2022 22:14 Ответить
Віримо в ЗСУ Переможемо
05.08.2022 21:02 Ответить
У нас нет линий"Маннергейма","Мажино","Сталина-Молотова,"Восточного Вала",..и.т.п.укреплений.. Сидя глухо в обороне в окопах и блиндажах ВСУ долго не продержится,у орков еще есть чем бесперебойно гасить по нашим позициям и подвозить резервы по не ликвидированным мостам, переправам с п-острова и рашестана..Нужна мобильная оборона на изматывание орков,только без"частичных"их успехов .ГШ с Главнокомандующим наверняка разрабатывают на это планы боевых действий.Верим в ВСУ!
05.08.2022 22:03 Ответить
Клятий Залужний дупи киян захищав, коли надважливий і простий в обороні( вузький перешийок) південь окуповували! Потім за його наказом основні сили на схід кинули, хоча через близькість кордону( тобто тилового забезпечення кацапні) це було тупе рішення. Минали місяці, рашисти на Херсонщині не те щоб окопалися і озброїлися, а вже обжилися!!!!!а тепер сраний статист генштаб повідомляє про можливий наступ на Кривий Ріг?! Що серйозно? Оце нежданчік!! Тупі зелені мразі!!! Роблять усе, щоб Україна була захоплена! Не вірю я в ніяке ЗСУ, тому що звичайний солдат нічого не вирішує!
05.08.2022 22:20 Ответить
 
 