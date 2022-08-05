Воздушные силы ВСУ опровергли подготовку украинских пилотов на самолетах F-15 или F-16
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о подготовке украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сначала нужно принять политическое решение, какой именно тип самолета будет предоставлен Украине, и на нем уже обучать. Пока подготовка на этих типах самолетов не ведется", - объяснил он.
Игнат отметил, что информация о возможных учениях появилась в контексте решения американского правительства о выделении 100 млн долларов на 2023 год для обучения украинских пилотов на западных самолетах.
"Возможно, эти средства будут использованы и в 2022 году на обучение, если сложится все так, как говорит американское правительство, и действительно будут обучать пилотов. Однако еще нет принятого решения о предоставлении Украине какого-либо из типов самолетов - F-15, F-16 или любого другого типа", - отметил спикер Воздушных сил.
Ранее сообщалось, что в Конгрессе США предлагают выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16.
Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские аэродромы не готовы для F-16.
Невже за 8 років війни, не можна було хоча б визначитися з літаками, що стануть на заміну мігів та су?
А от ми ні.
Міллі та Кірбі зайняті вивченням питання - на наступний навчальний рік щонайменше
А если без приколов действительно дадут F-18, то это второй по крутости вариант после F-15E Strike Eagle, бо универсальнее платформы кажысь в мире нет. На его же базе есть самолёт РЭБ EA-18g Growler. По запчастям/сервису практически полностью унифицированы. Связка Hornet+Growler=тотальная и молниеносная смерть кацапской ПВО и ЧФ РФ. Я уже молчу о читерской возможности в случае чего работать с американских авианосцев)) Но для этого, правда пилотов тренировать надо долго.
Оно конечно, можно обмазываться освежающим гелем из экстракта Арестовича, но этот дешевый клоун и упоротый нарцисс несет такую чушь, что просто удивительно, что от него не тошнит еще журналистов и блогеров. По-хорошему, его надо гнать мокрыми тряпками из любого места, где он только появляется. Причем, здесь речь не только о личной неприязни к нарциссам вообще, а в том, что каждый может сопоставить его публичные заявления полмесяца или месяц назад и то, что он несет в этот самый момент, чтобы увидеть прямую противоположность его утверждениям по одному и тому же вопросу, в частности - по поводу контрнаступления.
Очевидно, что поц дает десятки, если не сотни пар прямо противоположных рассуждений, что указывает на то, что он либо неисправимый лжец, либо там что-то наподобие биполярного расстройства, в стиле Джекила и Хайда. Но скорее всего, все же - первый вариант. Его тяга к самолюбованию всеобъемлюща и ради того, чтобы оставаться в центре внимания, он будет нести полный бред с видом великого мыслителя. В общем, те, кто этим обмазываются, когда-то должны дать ответ на вопрос не о том, почему он такое делает, поскольку это - его проблемы, а почему эта чушь тебе интересна.
Ну а возвращаясь к нашей теме, даже не будучи профессиональным военным, а используя линейную логику, можно легко найти отличия между оборонительным видом боевых действий и наступательным. Оборону всегда можно осуществлять с тем или иным использованием элементов скрытности, а вот наступать прийдется практически открыто. Возможные направления наступлений довольно легко вычислить, а цели - просчитать заранее.
И в таком случае, наступающая сторона становится довольно простой добычей для авиации противника. Для того, чтобы сухопутные войска могли выполнять свои наступательные задачи, как минимум, авиацию противника надо связать средствами ПВО и собственной авиации, а как максимум, собственная авиация должна эффективно наносить тяжелые удары по противнику, вставшему в оборону. Именно поэтому нам так тяжело обороняться, поскольку мы имеем очень ограниченные возможности в плане авиации, а без ее достаточного присутствия наступление возможно, но оно будет иметь кратно большие потери, чем в случае применения авиации.
Если кто в курсе того, что сейчас происходит под Бахмутом, могут подробно рассказать о том, что такое работающая авиация противника, при отсутствии своих птичек в небе. Прямо сегодня нам оттуда писали, как работают самолеты противника и ведь там у нас крепкая оборона и есть куда укрываться. А в атаке ты либо наступаешь, либо прячешься и не наступаешь. Но Люся же у нас эксперт, каких мало, и язык у него без костей и потому оно сыплет «контрнаступлениями» и вражескими «котлами» как подросток, объевшийся зеленых абрикос и не добежавший до приличного туалета. А потом, как тот же подросток делает вид, что все это сделал кто-то другой, Бабайка например, или соседская собака. Вид это имеет позорный, но кому-то это кажется бальзамом, которым надо хорошенечко обмазаться, особенно вокруг ушей и глаз, чтобы лучше заходило.
Отсюда следует, что если командование ВСУ примерно знает, когда к нам зайдет американская авиация, то она точно не станет наступать, пока не подтянутся самолеты. Скорее всего, мы это сейчас и наблюдаем Но тем не менее, мы не знаем, что у нас появится от США в ливреях ВСУ, но тем не менее, то, что у нас есть прямо сейчас, работает все активнее ,и уже очевидно, что активность эта обусловлена тем, что наши партнеры передали нам свои самолеты, закупленные еще в совке. Это - довольно ценные активы, поскольку страны модернизировали эти машины для работы с НАТОвскими боеприпасами и в частности - с ракетами класса «воздух-воздух», которые уже имеют бортовые системы самонаведения. Именно эти машины могут работать с ракетами, работающими по принципу «выстрелили и забыл».
А ведь именно в этом было колоссальное преимущество противника, поскольку нашим летчикам надо было подсвечивать цель до самого момента попадания в нее ракеты. То есть, после выстрела наш самолет какое-то время становится крайне уязвимым, поскольку он лишен способности активно маневрировать. Или же маневрирование приведет к промаху ракеты, которых у нас и так было не слишком-то и много. И вот поставленные самолеты решили как эту проблему, так и проблему совместимости с рядом боеприпасов западных образцов. Теперь их можно снабжать ракетами в приличном количестве, ну а точность работы этими ракетами становится совершенно другой.
Но пока мы не получили американские или европейские самолеты, даже такие аэропланы делают большое дело и благодарность за них имеет особенное свойство, в наших реалиях. Ну а теперь - немного географии. Уверен, что если сейчас перед коллегами разложить карту Европы и предложить ткнуть в то место, где расположена Северная Македония, половина коллег это сделают с большим трудом, внимательно рассматривая очертания границ. Ну а когда эта страна будет обнаружена, то наверное, каждый согласится с тем, что это - совсем крохотная страна, которую легко было не заметить даже на крупномасштабной карте.
И тем не менее, эта страна поставила нам три десятка танков Т-72А и между прочим, еще никто не отменил определения танка, как вида наступательного оружия. Конечно, именно с танками нас очень выручила Польша, отдав нам около 260 модернизированных танков, но просто заметим, что Македония нам отдала практически все свои танки. Так что любая помощь, которую нам предоставляют партнеры - безусловно прекрасна, но каждая из таких поставок имеет свою, индивидуальную ценность. И вот в исполнении Македонии, она - такая.
Но эта маленькая страна решила не останавливаться на танках и вот стало известно о том, что к поставке в Украину готовятся 4 штурмовика Су-25, которые находятся в резерве с 2004 года. Это как раз те машины, которые нужны на поле боя для прикрытия наступающих, сухопутных войск. Противник тоже использует именно эти машины и они несут самые большие потери, поскольку наши военные активно и очень успешно работают по ним ПЗРК FIM-92 Stinger или PPZR Piorun. Оно конечно, если мы таки сможем получить штурмовики А-10, то это будет уже совсем другая история, но пока их нет, вот такие подарки нам нужны просто в первую очередь. С учетом того, что это - война и мы тоже несем потери, а это значит что и наши штурмовики тоже убывают, эти 4 птички прийдутся нам как раз впору.
Так что благодарим наших партнеров, по мере возможностей - помогаем нашим военным и соблюдаем информационную гигиену. К сожалению, это касается не только информационных потоков, идущих от врага, но и частично - с нашей стороны. Если бы у нас была поставлена правильная работа на информационном фронте, то вот такие Люси уже на пушечный выстрел не подходили бы к военным темам и скорее всего, были бы уже в Европе, вместе с остальными квартальными хохмачами. Ну а пока этого нет, каждый обязан соблюдать собственную информационную гигиену, больше этого делать некому.
