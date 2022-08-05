Воздушные силы ВСУ опровергли подготовку украинских пилотов на самолетах F-15 или F-16

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о подготовке украинских летчиков на самолетах типа F-15, F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала нужно принять политическое решение, какой именно тип самолета будет предоставлен Украине, и на нем уже обучать. Пока подготовка на этих типах самолетов не ведется", - объяснил он.

Игнат отметил, что информация о возможных учениях появилась в контексте решения американского правительства о выделении 100 млн долларов на 2023 год для обучения украинских пилотов на западных самолетах.

"Возможно, эти средства будут использованы и в 2022 году на обучение, если сложится все так, как говорит американское правительство, и действительно будут обучать пилотов. Однако еще нет принятого решения о предоставлении Украине какого-либо из типов самолетов - F-15, F-16 или любого другого типа", - отметил спикер Воздушных сил.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США предлагают выделить $100 млн на обучение украинских пилотов на F-15 и F-16.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские аэродромы не готовы для F-16.

