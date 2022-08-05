РУС
Оккупанты стреляли вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки, - "Энергоатом"

заес

Сегодня, 5 августа 2022 года, российские военные снова прибегли к провокациям. В результате их обстрела в 14:30 зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки Запорожской ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Как отмечается, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. Согласно их пропускной способности было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.

Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

"Захватчики продолжают устраивать террор и подвергать опасности весь цивилизованный мир. Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украины!", - добавляют в "Энергоатоме".

Читайте: Оккупанты загнали тяжелую технику и взрывчатку в машинный зал энергоблока ЗАЭС

Наши пошли в наступление? Дай Бог.
05.08.2022 17:03 Ответить
Це просто жахітття, що ці мавпи думають взагаллі, а МАГАТЕ теж ....
05.08.2022 18:54 Ответить
1200 просмотров этой новости и пару комментов.Короче народу пох,что может быть ядерная катастрофа...
05.08.2022 20:49 Ответить
 
 