"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и защите от влияния России", - посол США Бринк
Посол США Бриджит Бринк провела встречу с главой САП Александром Клименко.
Об этом дипломат сообщила в Twitter
"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую, суверенную Украину. Мы продолжим поддерживать его важную работу", - подчеркнула Бринк.
