"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и защите от влияния России", - посол США Бринк

Посол США Бриджит Бринк провела встречу с главой САП Александром Клименко.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую, суверенную Украину. Мы продолжим поддерживать его важную работу", - подчеркнула Бринк.

