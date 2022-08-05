РУС
"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и защите от влияния России", - посол США Бринк

Посол США Бриджит Бринк провела встречу с главой САП Александром Клименко.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"САП играет ключевую роль в борьбе с коррупцией и в защите от влияния России и помогает создать сильную, демократическую, суверенную Украину. Мы продолжим поддерживать его важную работу", - подчеркнула Бринк.

Читайте: Костин должен разблокировать дисциплинарное производство по заместителю руководителя Офиса генпрокурора Симоненко, - нардеп Юрчишин

Тобто, САП з сьогоднішнього дня розпочинає полювання за російськими агентами у владі?!
05.08.2022 17:46 Ответить
наiвна. ключову роль у боротьбі з корупцією вiдiграють ключовi корупцінери пiд кришуванням ОП. тому й маємо зрiст олiгархату i розкрадання держави.
05.08.2022 17:47 Ответить
No eta nitochna , jesli zeljonna plesenj tudi zapustit korni . 🤡
05.08.2022 17:47 Ответить
Господи, хоч іноді у новинах проскакують патріоти, чесні, нормальні люди, відкриті обличчя, а не одна тільки зелена шобла і її щоденні злочини. Дай вам, боже, здоров'я, панове.
05.08.2022 18:43 Ответить
Та ну нах...
05.08.2022 19:35 Ответить
Суспільство очікує на відповідь щодо особи єрмака і його протеже при владі і це якраз на часі.
05.08.2022 20:28 Ответить
ООО как интересно прокурору сап напомнили о Шокине? Это и есть ключевым в отражении ********** агрессии о чем и говорила Спарт?
05.08.2022 20:28 Ответить
Коли Єрмака заарештують?
05.08.2022 21:32 Ответить
САП відіграЄ чи відігрАє?!
Різниця принципова, пані Посол…
05.08.2022 22:06 Ответить
схожий на гарного хлопця! Але вони його каструють якщо пiдведе!
05.08.2022 23:02 Ответить
Зачем эти совковые сокращения? АБЫРВАЛГ. Гугл говорит, что САП - это немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций.
05.08.2022 23:28 Ответить
 
 