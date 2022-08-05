2 460 16
В Херсонской области оккупанты агитируют родителей отдать детей в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма, - ОВА
Детей из Херсона оккупанты хотят отвозить в оздоровительные лагеря в России и в аннексированном Крыму.
Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты агитируют отдавать украинских детей в возрасте от 8 лет в оздоровительные лагеря в Ростове, Анапе, на крымском полуострове. Местные учебные заведения они пробуют перевести на российскую систему обучения.
В Бериславе представители оккупационных войск РФ захватили помещение профессионального колледжа, назначили там нового руководителя и предлагают студентам учиться по российским стандартам. Коллаборанты и оккупационные власти на Херсонщине рекламируют поступление в захваченные вузы и обещают бесплатное обучение для студентов.
