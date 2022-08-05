РУС
В Херсонской области оккупанты агитируют родителей отдать детей в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма, - ОВА

Детей из Херсона оккупанты хотят отвозить в оздоровительные лагеря в России и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВА.

Оккупанты агитируют отдавать украинских детей в возрасте от 8 лет в оздоровительные лагеря в Ростове, Анапе, на крымском полуострове. Местные учебные заведения они пробуют перевести на российскую систему обучения.

В Бериславе представители оккупационных войск РФ захватили помещение профессионального колледжа, назначили там нового руководителя и предлагают студентам учиться по российским стандартам. Коллаборанты и оккупационные власти на Херсонщине рекламируют поступление в захваченные вузы и обещают бесплатное обучение для студентов.

Топ комментарии
+11
Українським дітям кацапи переформатовують мозок. Хто винен в цьому? Чому Херсон був взятий свинорусами, як на прогулянці? Хто й@б вашу матір,розмінував переходи з Криму? А чи не той,хто і зараз дебільному кловану у вуха дує?
05.08.2022 17:38 Ответить
05.08.2022 17:38 Ответить
+10
NATO-кOTAN @A_Traxel
На посаду глави Херсонської ОВА призначено люстрованого чиновника і довірену особу експрем'єра Азарова
05.08.2022 17:38 Ответить
05.08.2022 17:38 Ответить
+4
харошие лагеря еще в Лабытнанги.
05.08.2022 17:41 Ответить
05.08.2022 17:41 Ответить
шо там с "василием быковым"? кто в курсах?
05.08.2022 17:36 Ответить
05.08.2022 17:36 Ответить
Українським дітям кацапи переформатовують мозок. Хто винен в цьому? Чому Херсон був взятий свинорусами, як на прогулянці? Хто й@б вашу матір,розмінував переходи з Криму? А чи не той,хто і зараз дебільному кловану у вуха дує?
05.08.2022 17:38 Ответить
05.08.2022 17:38 Ответить
NATO-кOTAN @A_Traxel
На посаду глави Херсонської ОВА призначено люстрованого чиновника і довірену особу експрем'єра Азарова
05.08.2022 17:38 Ответить
05.08.2022 17:38 Ответить
якуневич?
05.08.2022 22:33 Ответить
05.08.2022 22:33 Ответить
05.08.2022 22:35 Ответить
05.08.2022 22:35 Ответить
харошие лагеря еще в Лабытнанги.
05.08.2022 17:41 Ответить
05.08.2022 17:41 Ответить
... а так же оздоровительных лагерей нижнего тагила, колымы, магадана... ещеб ******************** посоветовали оздоровительные лагеря освенцима, майданека, бухенвальда. все по заветам дэдушки ленина и сралина. и вообще. хорошее место лагерем не назовут.
05.08.2022 17:43 Ответить
05.08.2022 17:43 Ответить
Будут готовить юных путенят.
05.08.2022 17:51 Ответить
05.08.2022 17:51 Ответить
Мерзость,,, це просто мерзость
05.08.2022 17:58 Ответить
05.08.2022 17:58 Ответить
"Большое СПАСИБО " ЗЕБАНУТЫМ 73, за ВОЙНУ И ВОЗВРАТ В СССР , а там и ГУЛАГ не за горами‼️
05.08.2022 18:02 Ответить
05.08.2022 18:02 Ответить
В гитлерюгенд...
05.08.2022 18:06 Ответить
05.08.2022 18:06 Ответить
параша и оздоровление ))) здоровье там каждое утро все ватаны поправляют. но пользы это здоровью не приносит )
05.08.2022 18:50 Ответить
05.08.2022 18:50 Ответить
ага щоб їх потім не побачити
бо заберуть у військовий підготовчий лагер
і будуть зомбувати
05.08.2022 19:13 Ответить
05.08.2022 19:13 Ответить
кацапи дітей з Херсона готують майбутніми заручниками, коли буде звільнено херсонщину.
05.08.2022 20:59 Ответить
05.08.2022 20:59 Ответить
Буквально вчора читав, як у 1937-38 році СРСР "врятував" більше чотирьох тисяч іспанських дітей. Виявилося, що більше десяти відсотків цих дітей пройшли ГУЛАГ. А на батьківщину деякі змогли повернутися аж у 1966 році.
05.08.2022 22:20 Ответить
05.08.2022 22:20 Ответить
 
 