РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9269 посетителей онлайн
Новости
9 771 47

Юрий Бродский об обысках СБУ: Они занялись экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов

сбу

Сын бизнесмена Михаила Бродского Юрий подтвердил информацию об обысках, которые проводят сотрудниками СБУ на предприятиях, принадлежащих семье Бродских.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что наша доблестная СБУ не дает никому расслабиться: вместо того, чтобы заниматься своими прямыми функциями, она занимается привычным делом. (Экономика). Они решили терроризировать весь бизнес, который хоть как-то выживает сейчас! Я не исключение из правил и к сожалению , они сейчас бегают ко всем и просят денег, а если денег нет, тогда подозрения!

Было смешно, что прибежали в кафе моей семьи искать документы, надеюсь, пироги не пропали. Ребята, мы знаем, кто нас заказал и зачем!!", - написал Юрий Бродский.

Также читайте: СБУ проводит обыски у Бродского, - СМИ

"Когда уже СБУ перестанет заниматься экономикой? Они сейчас расследуют дела 2017-2019 года, неужели это сейчас самое актуальное???", - задал риторический вопрос бизнесмен.

Юрий Бродский об обысках СБУ: Они занялись экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов 01

Бродский Михаил (426) правоохранительные органы (2972) СБУ (20340) силовики (2800)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
"Ім'я, сеста, ім'я!"
Хто ж той садист, який видав всього 5 тисяч сім-карт міліону тролів і змусив стояти в чергу , щоб накинутися на стражденну Бовтекла, яка приїхала з Італії, щоб пофотосеситися з Боневтіком?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:57 Ответить
+17
Обшуки будут у всех кто не примкнул к зелени.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:55 Ответить
+17
На каком основании? Опять по зелёному беспределу?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
если старшего Бродского сейчас нет в Украине, то самое время лишить его гражданства.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:47 Ответить
На каком основании? Опять по зелёному беспределу?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:56 Ответить
По закону о гражданстве от 2001 года. Как не называйте законы а будет как везде: "закон суров но он закон".
показать весь комментарий
05.08.2022 19:23 Ответить
Н бреши. Никто не может лишить гражданства по этому бреду. Позиция того же Корбана бесспрна и он выиграет любой суд.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:31 Ответить
И перечитай еще раз его, брехунець. Там ни слова нет о лишении гражданства. Более того, это прямо запрещено.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:35 Ответить
Вот именно что ваши фантазии о "лишение" горомадянстве ни какого отношения к закону не имеет. Можете подавать в суд на эту вашу фантазию. В законе там совсем другие понятия: вихід з громадянства, припинення і втрата. Так что если интересно то изучайте законы Украины и как видите все идёт к тому что заставят жить по законам. Так какой там суд собрался кто то выигрывать вы можете огласить?
показать весь комментарий
06.08.2022 09:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
показать весь комментарий
05.08.2022 20:54 Ответить
Был бы у Бутусова бизнес к нему бы тоже пришли. да какая экономика!? ******* строят диктатуру усиленными темпами.
https://www.obozrevatel.com https://www.obozrevatel.com

показать весь комментарий
05.08.2022 22:08 Ответить
А кажуть, бакланова звільнили...
показать весь комментарий
05.08.2022 18:48 Ответить
А що дєрьмаковські пси перестануть віджимати бізнес?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:51 Ответить
Там все гниды 🤢👹🤡🎪👿 ОДИНАКОВЫЕ ‼️Всех под трибунал‼️Где Генерал Бурба⁉️
показать весь комментарий
05.08.2022 19:25 Ответить
А. Міша Бродскій. Давно пора. Тридцять років як пора.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:50 Ответить
Там было инфо 2-месячной давности, Венето Бродского замешано в торговле брониками, поступившими в качестве помощи. Так, или не так, но сообщения были.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:52 Ответить
Війна не війна, а вони виконують вказівку коломойского добуту будь який будь від кого компромат на Порошенко. Для цього він зробив зеленського президентом
показать весь комментарий
05.08.2022 18:53 Ответить
можно смело начать копать с заправок *Денди* и нелегальных обменников валют в начале 2000-х...
показать весь комментарий
05.08.2022 18:54 Ответить
Починати треба з банди Черепа, до якої Міша мав неабиякий стосунок ще на початку 90х.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:58 Ответить
Починати можна и с СБУ.
Для начала очистить свою контору. Но такого не будет...
показать весь комментарий
05.08.2022 19:18 Ответить
Пусть начнут с Кучмы и 💩Какламойши
показать весь комментарий
05.08.2022 20:13 Ответить
От ******! Ні, щоби сказати: я чесний! Я платив всі податки і нічого в моїй діяльності протиправного не має і бути не може! Він говорить, що то замовне розслідування і не варто розслідувати те, що було в 17-19 -х роках. Варто!! І потрібно!
показать весь комментарий
05.08.2022 18:55 Ответить
А Коломойского когда?
показать весь комментарий
05.08.2022 20:03 Ответить
Обшуки будут у всех кто не примкнул к зелени.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:55 Ответить
Це ви не знаєте хто Міша Бродський. Якщо йому зелені або сині зроблять бетонні ласти природа тільки очиститься.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:00 Ответить
Так потім будуть обшуки в тих хто примкнув до зелених
показать весь комментарий
05.08.2022 19:31 Ответить
"Ім'я, сеста, ім'я!"
Хто ж той садист, який видав всього 5 тисяч сім-карт міліону тролів і змусив стояти в чергу , щоб накинутися на стражденну Бовтекла, яка приїхала з Італії, щоб пофотосеситися з Боневтіком?
показать весь комментарий
05.08.2022 18:57 Ответить
Внутрішні окупанти пишуть мовою зовнішніх окупантів...
показать весь комментарий
05.08.2022 19:02 Ответить
той момент коли нікого не шкода - рекитири з СБУ розводять на гроші баригу Бротського.

Але все ж таки тут більше симпатії до СБУ, хоча б з тієї причини, про яку ти написав
показать весь комментарий
05.08.2022 19:09 Ответить
Никакой симпатии, учитывая что творилось в самом СБУ
показать весь комментарий
05.08.2022 19:25 Ответить
А что там крестный отец Зе, пан Коломойский, лишенный гражданства покинул пределы государства или ожидает положительное решение Печерского суда о возвращении ему очередных 4 или 5 млр.дол.?
показать весь комментарий
05.08.2022 19:08 Ответить
Так Тіщенка теж потрібно шукати з приводу цього питання... Чи він і так заносить?
показать весь комментарий
05.08.2022 19:13 Ответить
Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДЕРЖАВНУ БЕЗПЕКУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 УКРАЇНИ .

Пріоритетними функціями Служби безпеки України є:

Захист державного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4 конституційного ладу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності , економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужб , підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;

попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупції й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 обороноздатності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 економічного потенціалу , розширення міжнародного співробітництва.

соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека громадян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дезорганізуючій політичній інформації

показать весь комментарий
05.08.2022 19:24 Ответить
Шо там, Бродский шпигун?

Загрожує державному суверинітету, конституційному ладу, територіальній цілісності?

Может быть СБУ занялось бы своими функциями
Что-то мы ничего не слышим про Коломойского, Чауса, Наумова, бандита Колю Тищенка... список большой
показать весь комментарий
05.08.2022 19:32 Ответить
Бродський просто бандит.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:44 Ответить
Коля Каклета просто ПОЦ, а Мойше Бродский это бандюган! Я бы ему палец в рот не положил!
показать весь комментарий
05.08.2022 20:51 Ответить
Бережіть пальці! Для цього (по фень-шую) є сушений пєніс олєня...
показать весь комментарий
05.08.2022 21:18 Ответить
мухи атдельно, каклеты атдельно.
показать весь комментарий
05.08.2022 20:58 Ответить
Справа літінанта живе і процвітає по завітам буратіни.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:25 Ответить
СБУ вместо того, что-бы кинуть все силы на отлов кацапской агентуры в ж.ОПе Дерьмака, опять трясут бизнес. Видать, для Бени КАЛомойского стараются.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:26 Ответить
Все правильно, буржуи должны помогать защищать Родину. Если не хотят добровольно, нужно заставлять принудительно...
показать весь комментарий
05.08.2022 19:34 Ответить
Правильно роблять,давно пора.
Бабки у міліардерів є,нічого кляньчить у МВФ...
Форсмажор....треба для фронту,для пенсіонерів,для держави.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:39 Ответить
если бродский еврей тогда все ясно
показать весь комментарий
05.08.2022 19:44 Ответить
Ублюдка Мойше Бродского за 31 год независимости Украины нужно было линчевать не менее 15 раз, за его разворовывание экономики страны и обман граждан!
показать весь комментарий
05.08.2022 20:49 Ответить
Але є Бродський завжди був Українофобом. Завжди.
показать весь комментарий
05.08.2022 20:52 Ответить
Знову патріотів пресують )))
показать весь комментарий
05.08.2022 21:11 Ответить
Двусторонняя хупца
показать весь комментарий
05.08.2022 22:01 Ответить
"заказуха-проблеяла безвинная овца!"Даже если заказуха,не вовремя,давай за грати,бо українці гинуть,а ти за..упа від народження крадій.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:24 Ответить
 
 