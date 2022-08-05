Юрий Бродский об обысках СБУ: Они занялись экономикой, сейчас расследуют дела 2017-19 годов

Сын бизнесмена Михаила Бродского Юрий подтвердил информацию об обысках, которые проводят сотрудниками СБУ на предприятиях, принадлежащих семье Бродских.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ну что наша доблестная СБУ не дает никому расслабиться: вместо того, чтобы заниматься своими прямыми функциями, она занимается привычным делом. (Экономика). Они решили терроризировать весь бизнес, который хоть как-то выживает сейчас! Я не исключение из правил и к сожалению , они сейчас бегают ко всем и просят денег, а если денег нет, тогда подозрения!

Было смешно, что прибежали в кафе моей семьи искать документы, надеюсь, пироги не пропали. Ребята, мы знаем, кто нас заказал и зачем!!", - написал Юрий Бродский.

Также читайте: СБУ проводит обыски у Бродского, - СМИ

"Когда уже СБУ перестанет заниматься экономикой? Они сейчас расследуют дела 2017-2019 года, неужели это сейчас самое актуальное???", - задал риторический вопрос бизнесмен.