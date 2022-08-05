План эвакуации населения на случай наступления из Беларуси подготовили в Волынской области, - ОВА

На Волыни подготовили план эвакуации гражданского населения на случай военного вторжения со стороны Беларуси.

Об этом заявил первый заместитель главы областной военной администрации Сергей Мовенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Детали плана эвакуации, отметил он, под грифом "секретно".

В случае необходимости первый план эвакуации будет касаться приграничных с Беларусью районов: Камень-Каширского и Ковельского. В частности, тех громад, которые расположены непосредственно на границе с Республикой Беларусь.

"Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии", – пояснил Мовенко.

По его словам, руководители громад и районных военных администраций знают, как действовать.

О путях эвакуации, где будет находиться транспорт для перевозки людей в безопасное место - знают руководители громад и районных военных администраций.

В случае, если со стороны Беларуси будет осуществлена масштабная агрессия – есть план эвакуации Волынской области.

"Уверен, наши военные этого не допустят", – объяснил первый заместитель главы Волынской ОВА.

Читайте: Из-за падения обломков вражеских беспилотников на Волыни пострадали трое детей, - ОВА