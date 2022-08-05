РУС
Новости
План эвакуации населения на случай наступления из Беларуси подготовили в Волынской области, - ОВА

На Волыни подготовили план эвакуации гражданского населения на случай военного вторжения со стороны Беларуси.

Об этом заявил первый заместитель главы областной военной администрации Сергей Мовенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Детали плана эвакуации, отметил он, под грифом "секретно".

В случае необходимости первый план эвакуации будет касаться приграничных с Беларусью районов: Камень-Каширского и Ковельского. В частности, тех громад, которые расположены непосредственно на границе с Республикой Беларусь.

"Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии", – пояснил Мовенко.

По его словам, руководители громад и районных военных администраций знают, как действовать.

О путях эвакуации, где будет находиться транспорт для перевозки людей в безопасное место - знают руководители громад и районных военных администраций.

В случае, если со стороны Беларуси будет осуществлена масштабная агрессия – есть план эвакуации Волынской области.

"Уверен, наши военные этого не допустят", – объяснил первый заместитель главы Волынской ОВА.

А нет у вас плана в случае нападении Беларашки ********* все нах*й на Беларашке, включая дворец и нефтеперегонные заводы Лукашонки? Ато все бежать...куда уже бежать? Бульбофюрер должен знать что если что у него не будет больше страны

05.08.2022 18:42 Ответить
На 6 місяці війни. квартальний малорос повинен був за рік до війни підготувати план евакуації для всіх регіонів які знаходяться біля білоцапії, кацапії та окупавних регіонів
05.08.2022 18:29 Ответить
05.08.2022 18:44 Ответить
На 6 місяці війни. квартальний малорос повинен був за рік до війни підготувати план евакуації для всіх регіонів які знаходяться біля білоцапії, кацапії та окупавних регіонів
05.08.2022 18:29 Ответить
05.08.2022 18:44 Ответить
тссссс! Не наводь паніку. Це погано для економіки
05.08.2022 18:36 Ответить
Не доведи Боже
05.08.2022 18:40 Ответить
А нет у вас плана в случае нападении Беларашки ********* все нах*й на Беларашке, включая дворец и нефтеперегонные заводы Лукашонки? Ато все бежать...куда уже бежать? Бульбофюрер должен знать что если что у него не будет больше страны

05.08.2022 18:42 Ответить
А краще б не було самого бульбофюрера.
05.08.2022 18:45 Ответить
то бензин, а то діти...(Алі-Баба)
05.08.2022 18:58 Ответить
"Ще невідомо, що ми разом звільнятимемо першим - Мінськ чи Крим"

Эрфан Кудусов рассказал, когда будет разрушен Крымский мост
https://www.youtube.com/watch?v=R4uXBTaqhec&ab_channel=Charter97video
05.08.2022 19:24 Ответить
Видосики от гундосика это главное. Эвакуация не очень. Хорошего презика выбрали. Поздравляю!..
05.08.2022 20:16 Ответить
Це реакція на доповідь АМ? Жартую, звичайно, але у кожному жарті...
05.08.2022 18:43 Ответить
А может лучше Бульбофюрера нужно поставить на место и предупредить что если полезет то так легко как в феврале он не отделается и картошку он сажать будет уже в Магадане или у Кобзона в Аду
05.08.2022 18:44 Ответить
Спочатку треба зібрати те, що він вже насадив
05.08.2022 18:46 Ответить
Лучше его посадить на два метра под землю и поливать может взойдет
05.08.2022 19:10 Ответить
Влада може скоріше втекти, ніж населення, хіба не було так в перші дні війни, але втікати не треба, народ буде захищати свою землю, навіть не дивлячись на владу.
05.08.2022 18:59 Ответить
Чим захищати ?
Коктейлями, кухонними ножами, перцевими балончиками (потрібне підкреслити) ?
05.08.2022 19:08 Ответить
05.08.2022 19:28 Ответить
досить дристати!!!
Наступ на Мінськ!!!
05.08.2022 19:35 Ответить
Сначала Херсон освободи, воин.
05.08.2022 20:18 Ответить
фюрер буде розраховуватись за це жопой територіями. Ті шо ми втратили після 18 го року доведеться повернути.
05.08.2022 19:45 Ответить
1918 го
05.08.2022 19:46 Ответить
Риємо окопи,захищаємося тим,що маємо..
Та не скиглимо,соплі не розпускаємо..
Київ захищався коктейлями молотова та автоматами...
Ми не здамо рідну землю,я знаю настрої захисників.
05.08.2022 19:45 Ответить
А мали підготувати план тотального удару по території білорусі щоб там все в руїнах лежало і наступ не те що захлиснувся, а був анігільований. Ну і звичайно контрнаступ для деокупації Білорусі від таргана, росії і рашистів.
05.08.2022 23:28 Ответить
 
 