Враг пытается установить контроль над Соледаром и Бахмутом и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 05.08.2022.

"Слава Украине! Продолжаются 163 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений. На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Проводит инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения. Из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

В Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.

В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледарь и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины. Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное. Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

На Южнобужском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Красная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки. Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовом. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел. Для выявления позиций наших подразделений и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотные летательные аппараты.

В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения для подразделений, которые понесут потери в результате ведения войны в Украине.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в сообщении.