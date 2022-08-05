РУС
10 748 24

Враг пытается установить контроль над Соледаром и Бахмутом и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 05.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются 163 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений. На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Проводит инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения. Из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.

В Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотными летательными аппаратами провел воздушную разведку возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепиля.

На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.

В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледарь и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк.

На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины. Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населённых пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Марьинка, Владимировка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Новоандреевка, Каменское, Новоселка, Волшебное, Новополь, Гуляйполе и Нескучное. Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать. Оккупанты провели разведку беспилотными летательными аппаратами в районах Запорожья и Новоселовки Второй.

На Южнобужском направлении противник имеющимися средствами огневого поражения пытается удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления. Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Лупарево, Новониколаевка, Новогригоровка, Красная Долина, Зеленая Роща, Андреевка, Трудолюбовка, Нововоронцовка, Тополино, Потемкино, Ольгино, Никополь. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки. Противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовом. Получил решительный отпор от украинских воинов и отошел. Для выявления позиций наших подразделений и корректировки огня артиллерии активно используют беспилотные летательные аппараты.

В Акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Наши подразделения продолжают успешные выполнения ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противник испытывает острый дефицит обученного и хоть как-то мотивированного пополнения для подразделений, которые понесут потери в результате ведения войны в Украине.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+20
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
05.08.2022 19:03 Ответить
+13
Тяжка і кривава війна з нелюдями-орками....
05.08.2022 19:07 Ответить
+11
Походу, даже отвлечение части вражеских войск на херсонское направление не позволяет нам стабилизировать фронт на Донбассе. Хреново.
05.08.2022 19:14 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
05.08.2022 19:03 Ответить
Коли Ви пишите такі слова,дійсно приходять і мужність і сміливість і бойове мистецтво. Для ЗСУ важливо,що ми їм довіряємо і розуміємо їх.
05.08.2022 19:31 Ответить
Тяжка і кривава війна з нелюдями-орками....
05.08.2022 19:07 Ответить
Походу, даже отвлечение части вражеских войск на херсонское направление не позволяет нам стабилизировать фронт на Донбассе. Хреново.
05.08.2022 19:14 Ответить
може, якби ОПа не вмішувалась...
https://youtu.be/199AVgXyTUM
05.08.2022 19:19 Ответить
дьік все ж таки стабільно хрєново, нє?
05.08.2022 19:19 Ответить
Почему у орков работают переправы на Днепре?Отмазок больше не осталось..."Нэ на часи"?Рашистам создали все условия для наступления на Кривой рог!Один рывок и даже HIMARS до Днепра не достанут!
05.08.2022 19:15 Ответить
Тому що у владі зрадники, які працюють на масковію
показать весь комментарий
По заголовку можна зробити висновок, що Соледар та Бахмут вже здали ворогу; але насправді, судячи з тексту (та й репортажу в передачі Радіо Свобода на Еспресо сьогодні о 18-тій) бої йдуть під цими містами, але ще не в околицях; але з навколішніх сіл помалу відступаємо...
05.08.2022 19:25 Ответить
2 сіл звільнили остаточно, врізалася клином в рубіж орків і це Донецька область. Там писалося багато про замінених генералів, виявилось,що обидва зірок з неба не ловлять.
показать весь комментарий
А ГДЕ АРЕСТОВИЧ НА КОНЕ ДАВАЙ ВРИ В ТРИ РТА О УСПЕХАХ НАРЦИС ОТ ВЛАСТИ
показать весь комментарий
О, а де розпіарена з усіх "прасок" підготовка до наступу? Чи це чергове бла-бла у вуха "зебілів"?
показать весь комментарий
Так Беня ж сказав,що зе і його команда говорить,що ви хочете почути. З його вуст прозвучало,що бреше.
показать весь комментарий
А з Зе? Це ж він головний і без нього нікуди. Для недовіри Залужному ви створили нік
показать весь комментарий
Залужный лег под Ермака, поэтому гениальный ли он полководец, или нет, уже невозможно понять.
показать весь комментарий
ВСЕ дуже дивно...
показать весь комментарий
Лёг засвеченный перед Штатами мечущийся ермак с зеленым утырком
показать весь комментарий
Господи, Матінко Богородице, бережи та допомагай нашим захисникам
показать весь комментарий
На 19:30 прочёл 14 комментов. 6 (43%) обсуждают работу ОП И ГЕНШТАБА ! Это, конечно, на 100% информированные и разбирающиеся в тонкостях работы ОП и Генштаба люди ! .................................... А як же інакше- чого б це я писав? Не про становище ж на фронті, чи у своєму місті .... Це нудно і нікому нецікаво ... Біда ...
05.08.2022 20:56 Ответить
"информированные и разбирающиеся в тонкостях работы ОП и Генштаба люди "
Що тебе непокоїть? Є якість сумніви?
показать весь комментарий
