Путин будет просить Эрдогана помочь обойти РФ западные санкции, - The Washington Post

По данным The Washington Post, президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа будет просить его помочь обойти западные санкции.

В The Washington Post отмечают, что вторая через три недели личная встреча Путина и Эрдогана вызывает опасения, что Кремль может укрепить экономические связи с Турцией — страной НАТО, которая не присоединилась к введению санкций против Москвы.

Перехваты перед встречей свидетельствуют, что Россия надеется на согласие Турции на налаживание новых каналов, которые помогут ей избежать санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах.

Предложение, о котором The Washington Post сообщили источники в украинской разведке, призывает правительство Эрдогана разрешить РФ покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах — шаг, который, по мнению экономистов, может помочь скрыть его экспорт после нефтяного эмбарго Европейского Союза. Россия также требует, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что, по мнению экспертов, стало бы грубым нарушением западных санкций. Также Кремль предлагает, чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

В то же время, издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку они оставят собственные банки и компании страны под угрозой вторичных санкций и перекроют им доступ к западным рынкам.

Высокопоставленный турецкий чиновник, отвечая на вопрос о российском предложении, не стал прибегать к деталям, но сказал, что страна по-прежнему "отдана независимости и суверенитету Украины". Он добавил, что Турция "из принципа... исключительно присоединяется к санкциям, которые вводит Организация Объединенных Наций".

