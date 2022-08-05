РУС
Путин будет просить Эрдогана помочь обойти РФ западные санкции, - The Washington Post

По данным The Washington Post, президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 5 августа будет просить его помочь обойти западные санкции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В The Washington Post отмечают, что вторая через три недели личная встреча Путина и Эрдогана вызывает опасения, что Кремль может укрепить экономические связи с Турцией — страной НАТО, которая не присоединилась к введению санкций против Москвы.

Перехваты перед встречей свидетельствуют, что Россия надеется на согласие Турции на налаживание новых каналов, которые помогут ей избежать санкций в банковском, энергетическом и промышленном секторах.

Предложение, о котором The Washington Post сообщили источники в украинской разведке, призывает правительство Эрдогана разрешить РФ покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах — шаг, который, по мнению экономистов, может помочь скрыть его экспорт после нефтяного эмбарго Европейского Союза. Россия также требует, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что, по мнению экспертов, стало бы грубым нарушением западных санкций. Также Кремль предлагает, чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

Читайте: Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным. Тема Украины в повестке дня, - Anadolu

В то же время, издание отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку они оставят собственные банки и компании страны под угрозой вторичных санкций и перекроют им доступ к западным рынкам.

Высокопоставленный турецкий чиновник, отвечая на вопрос о российском предложении, не стал прибегать к деталям, но сказал, что страна по-прежнему "отдана независимости и суверенитету Украины". Он добавил, что Турция "из принципа... исключительно присоединяется к санкциям, которые вводит Организация Объединенных Наций".

Также читайте: После встречи Эрдогана с Путиным был бы правильным контакт Турции с Украиной, - посол Боднар

+18
восток - дело тонкое
а Турция еще и хитрое...
05.08.2022 19:21 Ответить
+12
не здивуюсь якщо єрдоган погодиться
05.08.2022 19:19 Ответить
+9
Єрдоган погодиться, взамін витребує з путіна Сирію, Лівію і Карабах. І пуйло погодиться. В кінці Єрдоган його кине, путін здохне, а Україна була і буде
05.08.2022 19:30 Ответить
не здивуюсь якщо єрдоган погодиться
05.08.2022 19:19 Ответить
це буде конфронтація із заходом і в першу чергу із США, які вимушені будуть Ердогана показово покарати (а вони вже давно мають на нього зуб)
05.08.2022 19:28 Ответить
Єрдоган погодиться, взамін витребує з путіна Сирію, Лівію і Карабах. І пуйло погодиться. В кінці Єрдоган його кине, путін здохне, а Україна була і буде
05.08.2022 19:30 Ответить
Це відбудеться без погодження з ******. Щось ще?
05.08.2022 20:11 Ответить
Звичайно,для чого тоді летіти в Сочі,все залежить від проценту домовленості..
05.08.2022 19:50 Ответить
Кремль-тв сказало, що переговори завершились швидко. Про результати мовчать.
05.08.2022 19:52 Ответить
восток - дело тонкое
а Турция еще и хитрое...
05.08.2022 19:21 Ответить
Ставлю на любовь к помидорам
05.08.2022 19:23 Ответить
Із широкіх штанін Ердоган достайьот ятаган-прігатовься лапатний ваван...
05.08.2022 19:25 Ответить
Москалі на межі визнання ДЕРЖАВОЮ СПОНСОРОМ ТЕРОРИЗМУ....
Якщо Ердоган укладе якісь угоди з москалем, то після визнання ДСТ Турція отримає ті ж санкції від США, як і у москалоти...

Можливо сам Ердоган цього не знає, але його оточення навряд чи... Тож підкажуть....
05.08.2022 19:35 Ответить
Пионтковский "завтра в Сочи Путин будет уговаривать Эрдогана помочь заключить перемирие с Украиной в обмен на сирийское Алепо и полный контроль на Карабахом. Русские своих не бросают. Армения уже не свои".
05.08.2022 19:38 Ответить
Піонтковський - старий 3.14здобол
05.08.2022 20:54 Ответить
вошколупицця ****. Жить хоче. Аще більше хоче шоб була газіровка по 5 копійок і ковбаса по 2.20 . Тварина *****.
05.08.2022 19:41 Ответить
І щоб залізна завіса ...від демократичного світу
05.08.2022 19:45 Ответить
Молодец чувак, сам обосрался, и теперь чтобы воняло не только от него, он готов пол мира облапать чтобы и они воняли!!! И белярусяв, турок, и китайцев, и пол европы с собой зовет(с модьярами проститутками, ит.д) !!!
05.08.2022 19:45 Ответить
Ну как был гэбнявый шнырь, так им и остался по своей сути, кресло преза ничуть не изменило психологию этого ушлепка.
05.08.2022 19:52 Ответить
Не першого Ердогана він просить.
Але і Ердоган такий, що залюбки наіпе.
Ніпанатна, що того роя вийде.
05.08.2022 19:51 Ответить
Журналіст Віталій Глагола (https://t.me/VGlagola) опублікував інформацію, що деякі закарпатські бізнесмени зараз здійснюють перевезення вантажів з Європи в росію, допомагаючи обходити санкції нашим ворогам.
05.08.2022 19:53 Ответить
Похоже, это уже второе задокументированное применение загадочного боеприпаса верхнего боя украинскими войсками - здесь видно, что он был направлен на автомобиль, в котором, по сообщениям, находились российские офицеры.

Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.

https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
05.08.2022 19:55 Ответить
не понимаю этого карликового бункерного говноеда.
Чё оно лазит по разным странам отлизывая промежность местным правителям (Иран, Турция, Талибан и.т.п) если у него супЭр вЯликая понто-Эмперия, которая срать на всех хотела и способна сделсть всё сама, а союзники у супэр-копро-эмперии- оркоармия, и тазико-флот
05.08.2022 20:05 Ответить
нарцьіссьі, Карл..
05.08.2022 20:14 Ответить
Цей план носить кодову назву "Наташа путина"...
05.08.2022 20:25 Ответить
Щойно Турція почне занадто зближуватися з ****** "колективний Захід" приємно посміхаючись почне відлучати Турцію від своїх технологій. Це суттєво вплине на розвиток технологічних галузей в країні. Турцію свого часу запросили в НАТО в обмін на контроль за Босфором, який перетворив Чорне море в просту внутрішню калюжу де бовтався совковий флот і куди жодна атомна субмарина совка зайти не могла. Доступ до ******** технологій супроводжувався виконанням вимог щодо демократизації в країні, запровадження світської адміністрації та реформ в усіх галузях. Але Турцію до цього часу не прийняли в ЄС в звязку з порушеннями прав людини і засиллям релігійної складової в суспільному світському житті. Ризикувати майбутнім країни Ердоган не стане. В нього сьогодні все просто чудово. Це у ***** реальна дупа і він поступово стає "*********" - "слугою двох панів" - китайця Сі та турка Ердогана. А там вже й індійські націоналісти на підході...
05.08.2022 20:35 Ответить
Пионтковский несет бред. Эрдогану не нужна Сирия или Ливия. Он не йо...й на почве территории путин и русня. Эрдоган хочет от путина ядерное оружие и ракетные технологии. Возможно космические тоже. Эрдоган неоднократно это говорил. Либо дайте нам сделать ЯО, либо место в Совете Безопастности ООН с правом вето. А то, там только христианские страны типа.

Это идет через всю его жизнь и карьеру. Сделать Турцию державой с ЯО. Об этом и просит он путьку. А не о каких-то мелочах вроде Сирии или еще чего.
05.08.2022 20:46 Ответить
два дебілабпя
05.08.2022 20:48 Ответить
два кондома
05.08.2022 21:07 Ответить
Двапедика.Інііпьот!
05.08.2022 21:11 Ответить
Почему Пионтковского зовут не Пиотр???
05.08.2022 21:14 Ответить
 
 