Задача номер один для России – остановить поставки оружия Украине. Мы не позволим этому произойти, - Кулеба
Россия пытается остановить поставки оружия в Украину ракетными обстрелами или дезинформацией о злоупотреблении им, но украинские власти не позволят этим усилиям увенчаться успехом.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия знает, что ее агрессия испытывает большой провал, если продолжится поставка оружия в Украину. Задача номер один для России — остановить поставки — будь то ракетными ударами по логистике или дезинформацией о вероятном злоупотреблении оружием в Украине. Мы не позволим ни одному из этих усилий увенчаться успехом", - отметил глава украинской дипломатии.
Топ комментарии
+16 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий05.08.2022 20:03 Ответить Ссылка
+15 Fjall_Raven
показать весь комментарий05.08.2022 20:02 Ответить Ссылка
+14 Voc Vox
показать весь комментарий05.08.2022 20:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окончательно одобренный законопроект прямо не связан с законом о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая. Этот документ позволит упростить процедуру передачи Украине оружия: американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.акромя яо
«Спасибо деду за победу» Д Б
о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая.
более 900 компаний США будут работать на л з
Більше думайте про перемогу України,а не про погане...Думки матеріалізуються...
Тільки перемога,б'ємо рашистів,допомагаємо армії!
Якби не асфальт клали,а 3 роки зброю виробляли,то не прийшлося б з протягнутою рукою зараз по світу ходити....
І реформи треба робити,а не обіцяти....
Нам ніхто нічого не винен,самі повинні були озброюватися!
Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.
https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
мабуть десь із 600 м?
https://theins.ru/politika/253767
Там кажуть, що воєнним злочинцем є тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.
Там зазначають, що знущання відбувалися на території санаторію "Привілля" на території окупованої Луганської області. В тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат".
Розслідувачі кажуть, що їм вдалося навіть поспілкуватися з Очур-Суге Монгушом.
Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Зокрема воєнний злочинець у розмові визнав і кілька разів повторив, що на одному з відео з окупованого Сєвєродонецька справді він. Також він підтвердив, що відео з тортурами було знято на території санаторію "Привілля".
розв'язка скоро наступить...