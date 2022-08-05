РУС
Новости
Задача номер один для России – остановить поставки оружия Украине. Мы не позволим этому произойти, - Кулеба

Россия пытается остановить поставки оружия в Украину ракетными обстрелами или дезинформацией о злоупотреблении им, но украинские власти не позволят этим усилиям увенчаться успехом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия знает, что ее агрессия испытывает большой провал, если продолжится поставка оружия в Украину. Задача номер один для России — остановить поставки — будь то ракетными ударами по логистике или дезинформацией о вероятном злоупотреблении оружием в Украине. Мы не позволим ни одному из этих усилий увенчаться успехом", - отметил глава украинской дипломатии.

Гендиректор Amnesty International Калламар заявила, що критика "не ослабит беспристрастность" организации: Кулеба считает это "фальшивым нейтралитетом"

Завдання номер один для України зрозуміти, що війна і налагодити своє зброю забезпечення. Світ не безкоштовний склад зброї. А за 163 дня щось потрібно таки робити. Тільки не дороги.
05.08.2022 20:03 Ответить
цілі параші та дерьмака з його ж оп-ою абсолютно співпадають.
05.08.2022 20:02 Ответить
05.08.2022 20:13 Ответить
как бы отпизженная орко-шавка не скаулила и не ссалась в конвульсиях от истерики, - она будет гарантировано утилизирована
05.08.2022 20:02 Ответить
05.08.2022 20:02 Ответить
А Кулеба їм допомогає.
05.08.2022 21:42 Ответить
Завдання номер один для Росії - це здохнути
05.08.2022 20:03 Ответить
05.08.2022 20:03 Ответить
Ясное дело. Веди Украина войну с Косово так бы и было. На организацию производства оружия,сложнее миномета нужны годы ( в уме держим факт 100% покрытия КР территории).
05.08.2022 20:16 Ответить
Байден изначально попросил у конгресса 33 млрд долларов для помощи Украине, однако после обсуждения эта сумма была увеличена.( 40млрд) Значительная часть пакета помощи будет направлена на поставки Украине вооружений, необходимых ей для противодействия российской армии.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/07/14/689170/ бесплатная помощь в приоритете УКРАИНЕ в 40 млрд долл.
Окончательно одобренный законопроект прямо не связан с законом о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая. Этот документ позволит упростить процедуру передачи Украине оружия: американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.акромя яо
«Спасибо деду за победу» Д Б

о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая.
более 900 компаний США будут работать на л з
05.08.2022 21:37 Ответить
Не Ми,- а ви!
05.08.2022 20:10 Ответить
Росія боїться західної зброї але коли в Україні буде дуже багато зброї тоді для Росії взагалі немає жодних шансів на успіх. А зброя буде прибувати в Україну незважаючи на різні провокативні прогнози . США все ж таки ухвалили Ленд-Ліз як тепер Путін може його зупинити ? Він може зупинити Ленд_Ліз тільки коли вийде з території України.
05.08.2022 20:10 Ответить
Шо це за підказки в кінці коментаря?
Більше думайте про перемогу України,а не про погане...Думки матеріалізуються...
Тільки перемога,б'ємо рашистів,допомагаємо армії!
05.08.2022 20:15 Ответить
я тоже верю в ленд-лиз. Только с ограничениями.
05.08.2022 20:37 Ответить
Вони всі зараз дуже багато говорять і обіцяють. Але врешті ніхто ніколи за свої слова на відповість.
05.08.2022 20:12 Ответить
А якою зброєю ми зараз воюємо?
Якби не асфальт клали,а 3 роки зброю виробляли,то не прийшлося б з протягнутою рукою зараз по світу ходити....
І реформи треба робити,а не обіцяти....
Нам ніхто нічого не винен,самі повинні були озброюватися!
05.08.2022 22:09 Ответить
05.08.2022 20:13 Ответить
05.08.2022 20:14 Ответить
Йой, то це нашій Мері Дупінс доведеться або сидіти ціхо, як гівно у траві, або ж пакувати валізи на ростов.
05.08.2022 20:30 Ответить
Завдання номер один для України - знищення росії
05.08.2022 20:16 Ответить
Росіі не треба нічого робити ви самі це робите. Чи вже треба шукати інших винних?
05.08.2022 20:17 Ответить
Д'єрмака прибери владо! Його токсичність загрожує всій Україні!!!
05.08.2022 20:18 Ответить
ну раїся частину вже отримала..рублі за газ від едрогана..
05.08.2022 20:22 Ответить
Похоже, это уже второе задокументированное применение загадочного боеприпаса верхнего боя украинскими войсками - здесь видно, что он был направлен на автомобиль, в котором, по сообщениям, находились российские офицеры.

Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.

https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
05.08.2022 20:23 Ответить
Який він "загадочний"? Звичайна робота НЛАВ у варіанті - "з верхньої півсфери" При прольоті над великим металевим об"єктом спрацьовує підривач і кумулятивний заряд проламує "ударним ядром" верхню частину башти танка чи бронемашини В даному випадку - проламали дах "Ниви" з купою кацапів
05.08.2022 20:34 Ответить
нлавами по легковим (не броньованим) автівкам - дуже оригінально

мабуть десь із 600 м?
05.08.2022 20:54 Ответить
Поїдь і поміряй Крім того - у НЛАВ максимальна дальність - 800 м А щодо "неброньованої - так офіцери варті танка! Особливо в російській армії Хто "бидло" в бій водитиме? У них немає "ініціативи знизу" коли командування на себе перебирає сержант а то і толковий солдат!
06.08.2022 02:03 Ответить
05.08.2022 20:27 Ответить
А наша головна задача №1 - Продовжити постачання чорних пакетів до мордору!
05.08.2022 20:32 Ответить
Дело в шляпе. Cадистом, истязавшим украинского военнопленного, оказался наемник из батальона «Ахмат» Очур-Суге Монгуш

https://theins.ru/politika/253767

05.08.2022 20:41 Ответить
Розслідувачі групи Bellingcat та видання The Insider заявляють, що змогли ідентифікувати російського окупанта, який на відео катує чоловіка у військові українській формі.
Там кажуть, що воєнним злочинцем є тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Там зазначають, що знущання відбувалися на території санаторію "Привілля" на території окупованої Луганської області. В тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат".

Розслідувачі кажуть, що їм вдалося навіть поспілкуватися з Очур-Суге Монгушом.
Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Зокрема воєнний злочинець у розмові визнав і кілька разів повторив, що на одному з відео з окупованого Сєвєродонецька справді він. Також він підтвердив, що відео з тортурами було знято на території санаторію "Привілля".
05.08.2022 20:59 Ответить
Краще йому тепер самому себе каструвати.
05.08.2022 21:59 Ответить
Постачання зброї можуть обірватися, якщо Зеля триматиметься двома руками за Єрмака.
05.08.2022 22:18 Ответить
Не обірвуть.Треба почекати,ситуація цікава....
розв'язка скоро наступить...
05.08.2022 22:39 Ответить
А ще треба Україні масово виробляти свої зброю і **********.
06.08.2022 03:23 Ответить
 
 