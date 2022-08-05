Задача номер один для России – остановить поставки оружия Украине. Мы не позволим этому произойти, - Кулеба

Россия пытается остановить поставки оружия в Украину ракетными обстрелами или дезинформацией о злоупотреблении им, но украинские власти не позволят этим усилиям увенчаться успехом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия знает, что ее агрессия испытывает большой провал, если продолжится поставка оружия в Украину. Задача номер один для России — остановить поставки — будь то ракетными ударами по логистике или дезинформацией о вероятном злоупотреблении оружием в Украине. Мы не позволим ни одному из этих усилий увенчаться успехом", - отметил глава украинской дипломатии.

