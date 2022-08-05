РУС
Оккупанты во второй раз обстреляли Запорожскую АЭС, три "прилета" зафиксированы возле одного из энергоблоков, - "Энергоатом"

Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет.

Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.

Читайте: Оккупанты стреляли вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки, - "Энергоатом"

В "Энергоатоме" напомнили, что сегодня примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.

+28
05.08.2022 20:23 Ответить
+24
Ракетный террор - не работает, убийство военнопленных - не работает. Может хоть ядерная угроза заставит их договариваться? Что, вовочка, обосрался ты, мечешься, не знаешь как спасти свою жалкую душенку?
05.08.2022 20:23 Ответить
+20
05.08.2022 20:32 Ответить
Скоро скажуть що це ЗСУ обстріляло. Так вони вміють перекрувати!
05.08.2022 20:21 Ответить
А амнести интернешнл скажуть, що українці винуваті бо захищались
05.08.2022 20:47 Ответить
Ага. Скажуть, що розміщення українцями атомних станцій у зоні обстрілів кацапської РСЗВ - це наражання на небезпеку
05.08.2022 21:22 Ответить
****** мавпи!!!
05.08.2022 20:21 Ответить
вони заручники на станції
05.08.2022 20:25 Ответить
Теж. А що вони не виїхали?
05.08.2022 20:49 Ответить
05.08.2022 20:23 Ответить
05.08.2022 20:23 Ответить
Брат таблетки з йодом попросив. Україна готується, так що лякати можна,але не потрібно
05.08.2022 20:24 Ответить
Ветер в районе ЗАЭС сейчас дует в сторону Крыма, если что..
05.08.2022 20:25 Ответить
Пусть сильнее грянет буря... с напрвлением ветра в сторону крімняша 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
05.08.2022 20:27 Ответить
так дійсно, через Азовське на Керчь дме
05.08.2022 20:36 Ответить
весь схід Криму обдува, дивився на bestmaps.ru
05.08.2022 20:38 Ответить
Рашисти знають що скоро їх там не буде ось тому і обстрілюють . А ЗАЕС вони ж казали що це станція буде російською. Але напевно розуміють що не так сталося як гадалося і намагаються нанести збитків . І цим самим залякати світ і Україну щоб сісти за стіл переговорів. І чому Росію не виженуть із ООН ? Можливо як визнають спонсором тероризма тоді виженуть. Адже Росію виганяли із ЛІГИ НАЦІЙ коли розпочала війну з ФІНЛЯНДІЕЮ.
05.08.2022 20:27 Ответить
Це пуйло волає з бункеру про перемовини...
05.08.2022 20:30 Ответить
100%
05.08.2022 20:31 Ответить
відкрутити їм голови
05.08.2022 20:31 Ответить
Где МАГАТЭ, Европа? Если долбанет то до них тоже достанет. Придется в последствия влаживать сотни млрдов. Мы же голые...
05.08.2022 20:31 Ответить
Пусть теперь НАТО вступает в войну, рашисты несут ядерную угрозу Европе, нужен привентивный удар по бункеру
05.08.2022 20:32 Ответить
05.08.2022 20:32 Ответить
плачу зі сміху. такого чорного треша ще не було 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
(відправила всім знайомим в телеграмм)
05.08.2022 20:38 Ответить
Мне пса даже жалко... того, который на нижней фотке.
05.08.2022 20:48 Ответить
Схоже, песика не треба шкодувати: дивіться, яка у нього самовдоволена мордячка .
05.08.2022 23:24 Ответить
да вроде растерялся он, в непонятке
06.08.2022 04:13 Ответить
Тільки Amnesty International не кажіть,а то наших ЗСУ знов звинуватять.
05.08.2022 20:37 Ответить
Країна ядерний-терорист.
05.08.2022 20:45 Ответить
амнисти интернешнл Израилю ничего не хочет сказать удар по жилому дому или это другое?-Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует видео удара по сектору Газа.-https://t.me/nexta_live/34155
05.08.2022 20:51 Ответить
Этих иванушек интернейшенал надо как- то зачморить в интернетах, только пока не знаю, как.
05.08.2022 20:53 Ответить
Вони там шахіди шолі. В ім'я Аллаха.
05.08.2022 20:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 21:02 Ответить
Я шось трохи нерозумію... Казали шо кацапня хазяйнічає на території станції, навіть зброю та техніку розмістили в ангарах... І шо, по собі гатять? Чи вже покинули територію, а тепер гатять знаючи шо скоро їм насйоб?
05.08.2022 21:16 Ответить
І вони це зроблять. Вони зроблять нам другий Чорнобиль. А у відповідь весь світ занепокоїться І буде продовжувати купувати у ядерних терористів газ.
05.08.2022 21:20 Ответить
Це бункерне так на перемовинах з Ердоганом випендрюється?
05.08.2022 21:31 Ответить
А чё МАГАТЕ с ООН як воды в рот понабирали. Ни тебе озабоченности, ни осуждения. Как-то даже вроде и не хватает их обеспокоенности
05.08.2022 21:51 Ответить
Як варіант, виводять з ладу обладнання для транспортування електроенергії на вільні території, щоб залишити лінії лише на окуповані.
Хоча варіантів може бути багато, ядерний шантаж в тому числі.
05.08.2022 21:52 Ответить
а чого випадково не приліатає на курську АЕС? ФРГ не одобрить? шольц обкакається? тут тільки симетрична відовідь інакше біда
05.08.2022 22:08 Ответить
Треба вводити руйнівні санкції на рашистію, умовою відміни яких буде звільнення ЗАЕС. Бо якщо станеться вибух хоч на одному реакторі, то наслідки ліквідовувати буде нікому. Коли забруднену територію звільнять рашисти, нашим буде заходити на неї вже пізно, бо неконтрольоване горіння в реакторі і постійні викиди, забруднять все так, що перебувати там і в захисті стане неможливо. А за ними, без обслуговування, вибухне і решта, коли зупиняться контури охолодження. І радіоактивні речовини постійно будуть викидатися в повітря і вітрами розноситися по світу. Жити стане неможливо на Землі ніде. Решта стікатиме в світовий океан, через Дніпро. Якщо на заході цього не розуміють, масштабу катастрофи, то нехай хтось пояснить. Що це просто жах буде, а Чорнобиль, то квіточки.
05.08.2022 22:18 Ответить
Забули, але на території ЗАЕС є майданчик для зберігання відпрацьованого ядерного палива і на ньому понад 150 контейнерів під відкритим небом, тільки бетонний паркан по периметру. А якщо прилетить туда?
05.08.2022 22:27 Ответить
Кацапи захопили Запорізьку АЕС та тепер самі себе обстрілюють? А нащо це їм? Невже вони готові вмерти від свого снаряда чи виверження радіації? Ненавиджу кацапів, ну повірити в таке не можу.
05.08.2022 22:35 Ответить
святая наивность! не верит что кацапы обстреливают свои позиции ради провокации! вот это ты КЛОУН! а скорее всего долбаный провокатор!
06.08.2022 01:57 Ответить
Озадачу вас іще більше (сподіваюсь, без згубних для вас наслідків).
Пригадуєте, як орки окопувались у "рудому лісі"? Як гадаєте, хтось із тих організмів ще дихає? Ото ж.
А якби в їхніх черепних коробках замість гівна була б хоча б чайна ложка мізків, то:
- в "рудому лісі" не заривались би в землю;
- не творили б такого на Запорізькій АЕС;
- тікали б звідтам, ніби за ними дідько з мухобойкою летить.
06.08.2022 05:10 Ответить
Рашисти планують до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
05.08.2022 23:56 Ответить
 
 