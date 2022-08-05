Оккупанты во второй раз обстреляли Запорожскую АЭС, три "прилета" зафиксированы возле одного из энергоблоков, - "Энергоатом"
Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет.
Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.
В "Энергоатоме" напомнили, что сегодня примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.
(відправила всім знайомим в телеграмм)
Хоча варіантів може бути багато, ядерний шантаж в тому числі.
Пригадуєте, як орки окопувались у "рудому лісі"? Як гадаєте, хтось із тих організмів ще дихає? Ото ж.
А якби в їхніх черепних коробках замість гівна була б хоча б чайна ложка мізків, то:
- в "рудому лісі" не заривались би в землю;
- не творили б такого на Запорізькій АЕС;
- тікали б звідтам, ніби за ними дідько з мухобойкою летить.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !