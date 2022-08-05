Оккупанты во второй раз обстреляли Запорожскую АЭС, три "прилета" зафиксированы возле одного из энергоблоков, - "Энергоатом"

Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. В настоящее время пострадавших нет.



Перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию. Вероятно, они знали, что готовится атака", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.

Читайте: Оккупанты стреляли вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки, - "Энергоатом"

В "Энергоатоме" напомнили, что сегодня примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети.