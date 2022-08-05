Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уходит с должности после отчета организации по ВСУ
Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук в пятницу, 5 августа, заявила, что увольняется.
Она заявила, что покидает пост после скандального отчета Amnesty International, в котором защитников Украины обвинили в том, что они якобы подвергают опасности гражданских, передает Цензор.НЕТ.
"Я увольняюсь с Amnesty International в Украине. Это – еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую вторглись оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли.
Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучаемся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет.
Я присоединилась к Amnesty International в Украине почти 7 лет назад, потому что в первую очередь разделяла ценности организации. Международная Амнистия – это более 10 млн человек во всем мире и сотни активистов и активисток в Украине, это инструмент влияния на страны, власть и восприятие людьми различных социальных проблем в мире. Эта организация в своем составе имеет невероятно сильных правозащитников и правозащитниц, активистов и активисток, двигающих солнце и планеты для защиты прав человека в самых отдаленных уголках мира.
Amnesty International работает в Украине уже более 30 лет со времен становления независимости нашей страны. За время работы в организации наша команда проделала огромную работу в пользу общества: мы исследовали и фиксировали нарушения прав человека в оккупированном Крыму, документировали преступления, совершенные во время Революции Достоинства, и требовали (и продолжаем требовать) их эффективного расследования, боролись за безопасность для пострадавших. от домашнего насилия, проводили кампании по ратификации Украиной Стамбульской конвенции, занимались образованием по правам человека, развитием активизма и правозащитного движения в Украине.
В эти годы мы ценностно, искренне, открыто и непрестанно боролись за соблюдение прав человека. Мы добивались от правительства Украины реформ, а от международного сообщества должного внимания к Украине и необходимой поддержки.
С начала полномасштабной агрессии мы не перестаем подчеркивать нарушения прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные Россией, страной-агрессором. Мы тщательно документируем эти нарушения, и они лягут в основу многочисленных судебных разбирательств и помогут привлечь виновных к ответственности. Например, я убеждена, что наше исследование атаки на Драматический театр в Мариуполе станет весомым доказательством и поможет наказать виновных в этом ужасном, бесчеловечном преступлении. И почти за 6 месяцев мы опубликовали целый ряд скрупулезных и качественных исследований.
Хочу акцентировать на этом, потому что это важно. Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну.
Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что прессрелиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International наконец обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды.
За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации. Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение. В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз.
Мне это больно признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Потому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мнением о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций.
Я иду с надеждой, что мы – украинцы и украинки, представители и представительницы гражданского общества своими действиями и активной позицией сможем изменить отношение международного сообщества к Украине. Мы сможем сдвинуть международные организации, сделать их более человечными, гибкими и способными эффективно реагировать на кризисы не только в Украине, но и во всем мире: там, где диктатуры и деспотии стремятся силой захватить свободных людей", - заявила Покальчук.
ПОКАЗУШНІ ФАСАДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ЯКИХ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЛІВАЦЬКІ
ПРОКРЕМЛІВСЬКІ ПРОЦЕСИ
Про те, яку роль активісти МА зіграли в моїй долі 1978 року я взнав лише через 12 років, коли вже, будучи депутатом першої демократичної обласної ради, розмовляв з тоді ще головою обласного КГБ генералом Маліком. Він показав деякі доноси, які на нашу родину писали "доброзичливці", а потім спитав, чи я пригадую, як мене судили на комісії у справах неповнолітніх. Звісно, таке не забувається. Тоді начальник районного КГБ вимагав за антикомуністичні вірші та "ідейно нездорові розмови" відправити мене в дитячу колонію. Інші доволі в'яло опонували, що це трохи зажорстко. Аж раптом кагебіста викликали до телефону. За пару хвилин він повернувся, відкликав одного міліцейського чина й щось йому прошепотів. Відразу ж міліціонер почав уже жорстко наполягати, що "не треба ламати долю, у мене ж тут сотні наркоманів і злодіїв, а цей - культурний, у галстуку й костюмі"... І запропонував дати мені термін пів року умовно. Кагебешник під здивовані погляди й хмикання голови райвиконкому зразу погодився і я вільним пішов додому. Виявилося, що про це судилище взнали в МА і зуміли пробитися до когось дуже високого в США, а тоді якраз готувалися переговори й ніхто не хотів нагнітання. Вимога зупинити процес прийшла прямо з москви в останню мить...
Така колись була ота Міжнародна Амністія... Думаю: а що з цими людьми сталося? З тими нічого. Вони відійшли з віком, більшості вже нема серед живих. Зате прийшли гроші й меткі та ласі до них ділки. А в такі організації завжди засуне своє свиняче рило кремлядь. Ті давні активісти МА були в прямому значенні цього слова волонтерами. Численні листи, звернення, поїздки, посилки з якоюсь підмогою для своїх підопічних - усе за власний кошт чи незначні пожертви. Айріс Акагоші, яка персонально опікувалася долею Зеновія Красівського, моєї мами Олени Антонів та й моєю, писала нам сотні листів і з них могли взнати, що вона ледь не кожен день проводить в ООН, де виловлює дипломатів та лідерів держав і переконує їх підписати відозви, заступитися за людей, яких репресував режим. Айріс уже померла. А з нею померла й та доброчесна та гідна міжнародна організація.
Зараз там сидять продажні ділки, які отримують високі зарплати за рахунок відкритих жертводавців та пухкі конверти від московських чи пекінських покровителів. Те, що якийсь час від початку війни ми чули правильні заяви від окремих активістів та груп МА з осудженням рашистських злочинів, то не робіть собі з цього ілюзій. На низах ще збереглися щирі й віддані ідеалам люди, але їх замало, щоб змінити основний тренд організації. І це так помітно: коли раша переходить межу й у неї починаються проблеми - зараз нависає перспектива оголошення країною спонсором тероризму, то йде нагадування функціонерам МА, що треба платню відпрацьовувати. Ні, вони не стануть прямо виправдовувати рашистські злочини. Вони їх постараються замовчати, а потім видати найпідліше: "Не все так однозначно, завжди винуваті обидві сторони. От убивця б не закатував, якби вона... А москва не вбивала б і не руйнувала б, якби Україна не чинила опору..." І це ж зараз не вперше. Років 5 тому вже був скандал з такого самого приводу. Та й той просто виявився гучнішим, а подібні речі у своїх звітах та заявах проти нас вони публікували значно частіше. Тому сьогодні Емнесті Інтернешенл - це історія великої й надзвичайно брутальної та цинічної корупції. І за це ми маємо право їх зневажати й морально засуджувати. От лише, чи все так просто з нашою укрсучвладою? Згадайте, за що конкретно звільняли Денісову, як тихенько сидить її незаконно обраний наступник, наскільки хтиво пробують відвернути увагу від Оленівської Розправи, як руйнували з ГПУ слідство про малайзійський Боїнг... Про цих у своєму осуді також не маємо забувати.
Тарас Чорновіл
Поливає брудом бездоказово. Значить, проплачений.🤑🤑🤑
Я заява консерв рф із міжнародного офісу.
(Для повноти додам: Human Rights Watch/hrw.org - таке саме лайно).
с 29-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
Украина напала на Украину с целью ликвидации Украинизации Украины...во всем виноват Порошенко...он не договороспособен...
Будем ждать нового президента...
Дождались ..73%....)))?
Вопрос...что будут делать дальше Зелемойские?Ответ дал Игорь Валерьевич некоторое Время назад...возьмем 100 ярдов долларов кредита у путлера...
Круг замыкается...надо только Западу снять санкции с мавзолейного ублюдка ...
Весело живём ... И вперёд идём...
@VVP2_0
·
22 год
По сути Амнести Интернешнл встали на сторону Путина, который жалуется, что ему мешают ЗСУ - "Вместо того, чтобы сдаться, они сопротивляются агрессии и тем самым подвергают опасности жизнь украинцев".
Это значит шо украинского мсолдата могут засудить за то что, он выкопал окоп возле охраняемого типа ЮНЕСКО скифского кургана, или выстрелил по русському танку из гранатомета в охраняемом лесном массиве и нарушил тишину во время гнездования птиц и растоптал какой-то цветок-рептилию, которым любовался еще киевский князь Ярослав Мудрой.
А наша сучье-барыжная власть тоже и туда же - взять хотя бы закон о превышении необходимой самообороны. Песнь рабовладельца и торжество юридического маланства над разумом - ты должен в момент нападения все оценить и предусмотреть за доли секунды. А они потом, спокойно, под микроском ыкспертов будут все оценивать целым институтом харьковским за бешеные деньги. И не дай бог, ты ошибся по их выводам - прощай свобода...
Натомість Amnesty International займається цькуванням Збройних Сил України, які неймовірними зусиллями захищають не лише свою землю та сім'ї, але й всю Західну Європу від навали переозброєної "другої армії світу", складеної з мародерів, злодюг, садистів, гвалтівників.
Поназначали ********* сикух на посади (Верещук, Безугла, Пакальчук, Венедіктову...)
ЗСУ не лише мають повне право, а і зобов'язані використовувати цивільні об'єкти для того, щоб мати шанс вистояти в тих умовах, яких перебувають, але це вже зовсім інше питання, яке не може входити в сферу вивчення організації з міжнародного права. Більш того, ЗСУ зобов'язані знищувати цивільні об'єкти на окупованих територіях, в т.ч. з колаборантами у даунєцку, який в зоні досяжності будь-якої зброї, але й досі, з незрозумілих причин, залишається необстріляним. Здогадуюсь, що хтось в українській владі продовжує орієнтуватися на те, а что же скажет путєн...
В будь-якому разі, український народ вчергове довів, що йому ще зарано як до Євросоюзу, так і до будь-якої іншої цивілізованої організації.
Фінансується: Міністерством міжнародного розвитку Великобританії, Європейська комісія і, Державний департамент США Раша не бере в діяльності Amnesty International ніякої участі. Дане розслідування, це очевидно що ініціатива США і Англії, треба задуматися до чого цей сигнал.