Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уходит с должности после отчета организации по ВСУ

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук в пятницу, 5 августа, заявила, что увольняется.

Она заявила, что покидает пост после скандального отчета Amnesty International, в котором защитников Украины обвинили в том, что они якобы подвергают опасности гражданских, передает Цензор.НЕТ.

"Я увольняюсь с Amnesty International в Украине. Это – еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую вторглись оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли.

Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучаемся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет.

Я присоединилась к Amnesty International в Украине почти 7 лет назад, потому что в первую очередь разделяла ценности организации. Международная Амнистия – это более 10 млн человек во всем мире и сотни активистов и активисток в Украине, это инструмент влияния на страны, власть и восприятие людьми различных социальных проблем в мире. Эта организация в своем составе имеет невероятно сильных правозащитников и правозащитниц, активистов и активисток, двигающих солнце и планеты для защиты прав человека в самых отдаленных уголках мира.

Amnesty International работает в Украине уже более 30 лет со времен становления независимости нашей страны. За время работы в организации наша команда проделала огромную работу в пользу общества: мы исследовали и фиксировали нарушения прав человека в оккупированном Крыму, документировали преступления, совершенные во время Революции Достоинства, и требовали (и продолжаем требовать) их эффективного расследования, боролись за безопасность для пострадавших. от домашнего насилия, проводили кампании по ратификации Украиной Стамбульской конвенции, занимались образованием по правам человека, развитием активизма и правозащитного движения в Украине.

В эти годы мы ценностно, искренне, открыто и непрестанно боролись за соблюдение прав человека. Мы добивались от правительства Украины реформ, а от международного сообщества должного внимания к Украине и необходимой поддержки.

С начала полномасштабной агрессии мы не перестаем подчеркивать нарушения прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные Россией, страной-агрессором. Мы тщательно документируем эти нарушения, и они лягут в основу многочисленных судебных разбирательств и помогут привлечь виновных к ответственности. Например, я убеждена, что наше исследование атаки на Драматический театр в Мариуполе станет весомым доказательством и поможет наказать виновных в этом ужасном, бесчеловечном преступлении. И почти за 6 месяцев мы опубликовали целый ряд скрупулезных и качественных исследований.

Хочу акцентировать на этом, потому что это важно. Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну.

Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что прессрелиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International наконец обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды.

За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации. Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение. В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз.

Мне это больно признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Потому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мнением о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций.

Я иду с надеждой, что мы – украинцы и украинки, представители и представительницы гражданского общества своими действиями и активной позицией сможем изменить отношение международного сообщества к Украине. Мы сможем сдвинуть международные организации, сделать их более человечными, гибкими и способными эффективно реагировать на кризисы не только в Украине, но и во всем мире: там, где диктатуры и деспотии стремятся силой захватить свободных людей", - заявила Покальчук.