РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5354 посетителя онлайн
Новости Война
34 040 154

Глава украинского офиса Amnesty International Покальчук уходит с должности после отчета организации по ВСУ

оксана,покальчук

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук в пятницу, 5 августа, заявила, что увольняется.

Она заявила, что покидает пост после скандального отчета Amnesty International, в котором защитников Украины обвинили в том, что они якобы подвергают опасности гражданских, передает Цензор.НЕТ.

"Я увольняюсь с Amnesty International в Украине. Это – еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, 7 лет жизни, планы на будущее, а последние 5 месяцев – еще и спасительный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую вторглись оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого – осудить армию защитников. И нет слов ни в одном языке, способных это донести до того, кто не почувствовал этой боли.

Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучаемся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет.

Я присоединилась к Amnesty International в Украине почти 7 лет назад, потому что в первую очередь разделяла ценности организации. Международная Амнистия – это более 10 млн человек во всем мире и сотни активистов и активисток в Украине, это инструмент влияния на страны, власть и восприятие людьми различных социальных проблем в мире. Эта организация в своем составе имеет невероятно сильных правозащитников и правозащитниц, активистов и активисток, двигающих солнце и планеты для защиты прав человека в самых отдаленных уголках мира.

Читайте: Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД

Amnesty International работает в Украине уже более 30 лет со времен становления независимости нашей страны. За время работы в организации наша команда проделала огромную работу в пользу общества: мы исследовали и фиксировали нарушения прав человека в оккупированном Крыму, документировали преступления, совершенные во время Революции Достоинства, и требовали (и продолжаем требовать) их эффективного расследования, боролись за безопасность для пострадавших. от домашнего насилия, проводили кампании по ратификации Украиной Стамбульской конвенции, занимались образованием по правам человека, развитием активизма и правозащитного движения в Украине.

В эти годы мы ценностно, искренне, открыто и непрестанно боролись за соблюдение прав человека. Мы добивались от правительства Украины реформ, а от международного сообщества должного внимания к Украине и необходимой поддержки.

С начала полномасштабной агрессии мы не перестаем подчеркивать нарушения прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные Россией, страной-агрессором. Мы тщательно документируем эти нарушения, и они лягут в основу многочисленных судебных разбирательств и помогут привлечь виновных к ответственности. Например, я убеждена, что наше исследование атаки на Драматический театр в Мариуполе станет весомым доказательством и поможет наказать виновных в этом ужасном, бесчеловечном преступлении. И почти за 6 месяцев мы опубликовали целый ряд скрупулезных и качественных исследований.

Хочу акцентировать на этом, потому что это важно. Речь не идет о том, чтобы международные или локальные правозащитные организации не фиксировали действия украинских вооруженных сил. Принцип независимости и беспристрастности в такой работе важен, в конечном счете именно для этого существуют международные и национальные правозащитные организации. Но в таких важных отчетах, публикуемых в такой момент и в таком контексте, не может не быть данных о второй стороне войны, о том, кто начал эту войну.

Также читайте: Гендиректор Amnesty International Калламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" организации: Кулеба считает это "фальшивым нейтралитетом"

Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что прессрелиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International наконец обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов. Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды.

За последние несколько дней мы с коллегами активно проводили разъяснительную работу внутри организации. Я говорила с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана. Также я неоднократно говорила с высшим руководством, которое, к сожалению, в этой ситуации не предприняло надлежащих шагов, чтобы защитить интересы людей, на чье благо работает организация и все правозащитное движение. В дополнение к отсутствию надлежащей реакции состоялось игнорирование большой активистской инициативы людей со всего мира, которых возмутил этот пресс-релиз.

Мне это больно признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись ценностно. Потому я приняла решение покинуть организацию. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий. А главное, я убеждена, что наши исследования должны делаться скрупулезно и с мнением о людях, чья жизнь часто напрямую зависит от слов и поступков международных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великобритании Симмонс об обвинении Amnesty International: Украинцам угрожают только российские ракеты и войска РФ

Я иду с надеждой, что мы – украинцы и украинки, представители и представительницы гражданского общества своими действиями и активной позицией сможем изменить отношение международного сообщества к Украине. Мы сможем сдвинуть международные организации, сделать их более человечными, гибкими и способными эффективно реагировать на кризисы не только в Украине, но и во всем мире: там, где диктатуры и деспотии стремятся силой захватить свободных людей", - заявила Покальчук.

Amnesty International (206) протест (5902) увольнение (2701)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
"Гондони без кордонів" мають йти відомим напрямком руZZкого корабля!
показать весь комментарий
05.08.2022 22:14 Ответить
+39
Amnesty international продажна помийка, їх не можна взагалі пускати в Україну після того як вони в 15 році казали що в нас не війна з кацапією, а в нас громадянська війна
показать весь комментарий
05.08.2022 22:19 Ответить
+37
Умница, спасибо!
показать весь комментарий
05.08.2022 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ви спиричаетесь с кацапським ботом
показать весь комментарий
06.08.2022 13:11 Ответить
проверьте ее банковские счета. наверняка от пуйла получила круглую сумму за провокацию. московская банда никаких денег не жалеет, американских сенаторов покупает. эта шлюшка не исключение.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:03 Ответить
Ось до чого приводить маразм 8 років влади - АТО-ООС-військовий стан! 24 лютого російські війська напали на Україну, вбили десятки тисяч цивільних і захопили понад 20% території! Ще і якась громадська організація вчить Україну, як захищатись від окупанта!
показать весь комментарий
06.08.2022 00:19 Ответить
ця чудова жінку, своїм вчинком не тільки довела свою гідність але ще занурила у лайно КМ, ОП та ще богато інших. Щана Пані Оксані!
показать весь комментарий
06.08.2022 00:26 Ответить
Це правда - ЩО ООН, ЩО ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ, ЩО АМНЕСТІ ІНТЕРНЕШНЛ ЦЕ БІЛЬШ
ПОКАЗУШНІ ФАСАДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ЯКИХ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЛІВАЦЬКІ
ПРОКРЕМЛІВСЬКІ ПРОЦЕСИ
показать весь комментарий
06.08.2022 00:31 Ответить
Какой то сбой в логике. То говорит, какая это распрекрасная организация на защите прав украицев и бац, разошлись ценностно. Где то ложный посыл.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:31 Ответить
наступний крок - закриття офісу 'амністії' в Україні, бо толку з них не просто НУЛЬ, а МІНУС!
показать весь комментарий
06.08.2022 01:59 Ответить
Ця пані ...бреше.
показать весь комментарий
06.08.2022 02:06 Ответить
Добре пригадую Міжнародну Амністію в 70-80-их роках. Не забуду Айріс Акагоші чи Хрісту Бремер, які (не тільки вони) опікувалися нашою родиною, в якій були політв'язні, репресовані комуністичною системою. Мене, ще тоді школяра, та мою маму від ув'язнення врятував розголос та хвиля протестів, яку піднімали по всьому світу активісти МА. Мамі, як розпоряднику Солженіцинського фонду допомоги політв'язням та їхнім родинам, загрожувало ув'язнення на понад 10 років. Уже було видно, що її будуть арештовувати, попри те, що не вдалося вибити проти неї жодного свідчення та на численних обшуках знайти хоч один доказ. І тоді саме представники Міжнародної Амністії зацькували совєтського посла в ООН та добилися звернень від багатьох західних політиків. І КГБ відступило, обмежившись лише цькуванням, паплюженням та звільненням з роботи. Це, до речі, до уваги нашої укрсучвлади, яка засекретила всі дані про полонених та уникає будь-якого розголосу. А це старе правило і в СРСР і в пуйлівській москві: там де розголос, там не катують і є шанс врятуватися, а коли твоя Вітчизна мовчить, ти переживеш пекло й можеш ніколи не вернутися...

Про те, яку роль активісти МА зіграли в моїй долі 1978 року я взнав лише через 12 років, коли вже, будучи депутатом першої демократичної обласної ради, розмовляв з тоді ще головою обласного КГБ генералом Маліком. Він показав деякі доноси, які на нашу родину писали "доброзичливці", а потім спитав, чи я пригадую, як мене судили на комісії у справах неповнолітніх. Звісно, таке не забувається. Тоді начальник районного КГБ вимагав за антикомуністичні вірші та "ідейно нездорові розмови" відправити мене в дитячу колонію. Інші доволі в'яло опонували, що це трохи зажорстко. Аж раптом кагебіста викликали до телефону. За пару хвилин він повернувся, відкликав одного міліцейського чина й щось йому прошепотів. Відразу ж міліціонер почав уже жорстко наполягати, що "не треба ламати долю, у мене ж тут сотні наркоманів і злодіїв, а цей - культурний, у галстуку й костюмі"... І запропонував дати мені термін пів року умовно. Кагебешник під здивовані погляди й хмикання голови райвиконкому зразу погодився і я вільним пішов додому. Виявилося, що про це судилище взнали в МА і зуміли пробитися до когось дуже високого в США, а тоді якраз готувалися переговори й ніхто не хотів нагнітання. Вимога зупинити процес прийшла прямо з москви в останню мить...

Така колись була ота Міжнародна Амністія... Думаю: а що з цими людьми сталося? З тими нічого. Вони відійшли з віком, більшості вже нема серед живих. Зате прийшли гроші й меткі та ласі до них ділки. А в такі організації завжди засуне своє свиняче рило кремлядь. Ті давні активісти МА були в прямому значенні цього слова волонтерами. Численні листи, звернення, поїздки, посилки з якоюсь підмогою для своїх підопічних - усе за власний кошт чи незначні пожертви. Айріс Акагоші, яка персонально опікувалася долею Зеновія Красівського, моєї мами Олени Антонів та й моєю, писала нам сотні листів і з них могли взнати, що вона ледь не кожен день проводить в ООН, де виловлює дипломатів та лідерів держав і переконує їх підписати відозви, заступитися за людей, яких репресував режим. Айріс уже померла. А з нею померла й та доброчесна та гідна міжнародна організація.

Зараз там сидять продажні ділки, які отримують високі зарплати за рахунок відкритих жертводавців та пухкі конверти від московських чи пекінських покровителів. Те, що якийсь час від початку війни ми чули правильні заяви від окремих активістів та груп МА з осудженням рашистських злочинів, то не робіть собі з цього ілюзій. На низах ще збереглися щирі й віддані ідеалам люди, але їх замало, щоб змінити основний тренд організації. І це так помітно: коли раша переходить межу й у неї починаються проблеми - зараз нависає перспектива оголошення країною спонсором тероризму, то йде нагадування функціонерам МА, що треба платню відпрацьовувати. Ні, вони не стануть прямо виправдовувати рашистські злочини. Вони їх постараються замовчати, а потім видати найпідліше: "Не все так однозначно, завжди винуваті обидві сторони. От убивця б не закатував, якби вона... А москва не вбивала б і не руйнувала б, якби Україна не чинила опору..." І це ж зараз не вперше. Років 5 тому вже був скандал з такого самого приводу. Та й той просто виявився гучнішим, а подібні речі у своїх звітах та заявах проти нас вони публікували значно частіше. Тому сьогодні Емнесті Інтернешенл - це історія великої й надзвичайно брутальної та цинічної корупції. І за це ми маємо право їх зневажати й морально засуджувати. От лише, чи все так просто з нашою укрсучвладою? Згадайте, за що конкретно звільняли Денісову, як тихенько сидить її незаконно обраний наступник, наскільки хтиво пробують відвернути увагу від Оленівської Розправи, як руйнували з ГПУ слідство про малайзійський Боїнг... Про цих у своєму осуді також не маємо забувати.

Тарас Чорновіл
показать весь комментарий
06.08.2022 02:14 Ответить
А пам'ятаєте як за президенства Порошенка з цими кремлівськими консервами в унісон боролись з "баригами" місцеві грантоїди та інші шабуніни?
показать весь комментарий
06.08.2022 02:15 Ответить
Ми пам'ятаемо як ви були членом партії ригіонів під гавнюковічем.
показать весь комментарий
06.08.2022 05:02 Ответить
Порошенко пішов звідти у 2001 чи 2002, нагадайте, коли її очолив овощ?
показать весь комментарий
06.08.2022 12:07 Ответить
Вивчи краще тему. Порошенко був членом партії регіонального відродження. Це пізніше вона стала партією регіонів.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:13 Ответить
Украинский народ горой за ВСУ, ВСУ - это герои, а все, кто гонит на ВСУ - это враги и народ Украины презирает их!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 02:21 Ответить
Они обвиняют наших военных в том, что те могут базироваться якобы в школах или других гражданских объектах. Ну может и базируются, каникулы, вот только что в этом противозаконного? Снаряд который прилетает по школе, выпущен армией агрессора, и никак не смягчает вину совершаемых преступлений на территории чужой страны, и никак не является преступлением украинских военных базироваться на территории государственных и юридических лиц, это нормальная военная практика. Пусть себе в задницу засунут свои оценки.
показать весь комментарий
06.08.2022 02:28 Ответить
Багато говорить. Значить бреше.
показать весь комментарий
06.08.2022 02:49 Ответить
@

Поливає брудом бездоказово. Значить, проплачений.🤑🤑🤑
показать весь комментарий
06.08.2022 04:15 Ответить
Эта правозащитная контора из Англии, подайте на неё в английский суд за клевету и всего делов. Но что-то мне подсказывает в суд никто не обратится.
показать весь комментарий
06.08.2022 03:27 Ответить
Go
показать весь комментарий
06.08.2022 13:31 Ответить
І що з того? Це ж не її заява.

Я заява консерв рф із міжнародного офісу.
показать весь комментарий
06.08.2022 03:50 Ответить
Молодчинка! «Розійшлись ціннісно» - абсолютно точно. Вони - за фашистську парашу, а ми - проти.

(Для повноти додам: Human Rights Watch/hrw.org - таке саме лайно).
показать весь комментарий
06.08.2022 04:11 Ответить
..Деньги Amnesty International..

с 29-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
показать весь комментарий
06.08.2022 04:32 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 05:01 Ответить
Не знаю що ця пані робила раніше, але зараз вона зробила гідний вчинок. Бажаю усім політикам робити так саме. Доведить на особистому прикладі, що цінності важніше аніж гроші.
показать весь комментарий
06.08.2022 05:06 Ответить
Можна ображати Amnesty International як завгодно, АЛЕ, але, треба пам'ятати, що Amnesty International, фінансується Держдепом США, Парламентом Англії, і Єврокомісією. Раша не має ніякого впливу на Amnesty International, і якщо вони так заявили, то цим не задоволені США. У будь-якому випадку, це не до добра.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:18 Ответить
І ще, спікер Пентагону, а значить це офіційна позиція, заявив, що якщо Оленівку обстріляли ЗСУ, то це було зроблено помилково. Всім подобається такий хід думки? Вже схоже на перехід до захисту
показать весь комментарий
06.08.2022 06:27 Ответить
Молодець дівчина. А роботу ще знайдеш, не жалкуй.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:12 Ответить
Киздуй...поки не натворила більше...ти на кого працювала....на кремлівську мафію??
показать весь комментарий
06.08.2022 07:12 Ответить
Когда чеченов мочили в сортире два раза и погибло 300 000 этого народа по словам Анны Пооитковской...,то в Эмнисти это назвали "Зачисткой"...рабZeи от нациста Джохара Дудаева и майора Масхадова...
показать весь комментарий
06.08.2022 07:27 Ответить
Замість того що б сурмити на увесь світ,що в Оленівці ******* рашисти створили "Новий Освєнцим" з українців з катуваннями і знищеннями людей,про плюндрування 40 %% територіїї України,убивства дітей,населення,згвалтування,тортури.....вана як вівця щось нікчемне блеє?На кого цей непотріб ,взагалі працює? Це ницість,це сорм на увесь світ!!!!Що ж це твориться одна з розпухшими ногами мотається по світу...просить не чіпати єрмака (?),виблискує глянцем...а поруч катують АЗОВЦІВ,ціле сбу працює (невже для путіна?) знищує міфічну ботоферму,бо путін ненавидить Порошенко (?)оманськийкнурбєня судиться з КРАЇНОЮ УКРАЇНА і виграє мільярди,гнусявийлєвітан читає зведення (????),оманськікнурячі ведуть перемовини з ворогами,знімають санкції (???) а люди,воїни...хай гинуть????Та ось це і є СРАЧІ (це Притулі)
показать весь комментарий
06.08.2022 07:35 Ответить
Используйте лучше фразу Лаврова...
Украина напала на Украину с целью ликвидации Украинизации Украины...во всем виноват Порошенко...он не договороспособен...
Будем ждать нового президента...
Дождались ..73%....)))?
показать весь комментарий
06.08.2022 07:39 Ответить
Это конечно трагедия. 7 лет жизни получать зарплату на должности никуянеделанья и вот лавочку прикрывают
показать весь комментарий
06.08.2022 07:49 Ответить
Сегодня Украина существует за счёт налогоплательщиков США и Британии ...других средств к существованию просто нет в природе...
Вопрос...что будут делать дальше Зелемойские?Ответ дал Игорь Валерьевич некоторое Время назад...возьмем 100 ярдов долларов кредита у путлера...
Круг замыкается...надо только Западу снять санкции с мавзолейного ублюдка ...
показать весь комментарий
06.08.2022 08:05 Ответить
С кошелька путлера Романа Абрамовича санкции по факту снял лично Зе ..,выпросив у Байдена типа челомбитну для братана Ромы...а помог кто?правильно...Арахамия ...
Весело живём ... И вперёд идём...
показать весь комментарий
06.08.2022 08:15 Ответить
Мысли Перзидента
@VVP2_0
·
22 год
По сути Амнести Интернешнл встали на сторону Путина, который жалуется, что ему мешают ЗСУ - "Вместо того, чтобы сдаться, они сопротивляются агрессии и тем самым подвергают опасности жизнь украинцев".
показать весь комментарий
06.08.2022 09:31 Ответить
Влучніше і не сказати.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:22 Ответить
Цудова ілюстрація, як в цілому непогана організація із достойними намірами може в одну мить просерити власну репутацію, загравшись у "ліберальні цінності" та ковтнувши порцію рускава міра. Ну, напрямок свого руху вони тепер знають, нехай щастить...
показать весь комментарий
06.08.2022 09:33 Ответить
Я читав відповідь глави Амнести Інтернешнл на звинувачення Зеленського і Кулеби. Вона сказала, що вони виявили в Донецькій області 22 об'єкти охорони здоров'я та освіти, в яких дислокуються ЗСУ. Особливо зазначила, що військами зайнятий верхній поверх і дах пологового будинку, а породіллі не виселені! Треба розуміти, що там була не одна людина з Амнести Інтернешнл, там робили фото і відео (благо не показують). Що робити, щоб не було подібних розслідувань? Все просто, не треба розміщувати війська в пологових будинках, і покарати тих, хто це допускає.
показать весь комментарий
07.08.2022 09:02 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 10:14 Ответить
Бюрократы от либерализма на стадии вырождения. Типа "говно в себе ради себя".
Это значит шо украинского мсолдата могут засудить за то что, он выкопал окоп возле охраняемого типа ЮНЕСКО скифского кургана, или выстрелил по русському танку из гранатомета в охраняемом лесном массиве и нарушил тишину во время гнездования птиц и растоптал какой-то цветок-рептилию, которым любовался еще киевский князь Ярослав Мудрой.
А наша сучье-барыжная власть тоже и туда же - взять хотя бы закон о превышении необходимой самообороны. Песнь рабовладельца и торжество юридического маланства над разумом - ты должен в момент нападения все оценить и предусмотреть за доли секунды. А они потом, спокойно, под микроском ыкспертов будут все оценивать целым институтом харьковским за бешеные деньги. И не дай бог, ты ошибся по их выводам - прощай свобода...
показать весь комментарий
06.08.2022 10:34 Ответить
Пристаркувата "Еманнуель" з МА присмокталась до організації десятки років назад, набрала "вагомих спонсорів"і вперед освоювати бюджет. 100 відсотково спосорами є арабські шейхи і пукіни з асадами. В Україні Ермак нехай підбирає нову керуючу, я б запропонував або Сірожу Леща або ту інвалідку з соцкомітету ВР. Як раз підходить їх "половая ориентация" та любов до гонорарів, і словоблудіе.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:46 Ответить
Amnesty International мала би перейматися долями тисяч політв'язнів у російській федерації, яких запроторюють у тюрми тільки за те, що вони висловилися за мир і супроти війни. Чи не так?
Натомість Amnesty International займається цькуванням Збройних Сил України, які неймовірними зусиллями захищають не лише свою землю та сім'ї, але й всю Західну Європу від навали переозброєної "другої армії світу", складеної з мародерів, злодюг, садистів, гвалтівників.
показать весь комментарий
06.08.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 11:38 Ответить
підараси захопили всі правозахисні організації
показать весь комментарий
06.08.2022 12:04 Ответить
правильно
показать весь комментарий
06.08.2022 13:37 Ответить
Все вірно вчинила,нема чого робити в цій змоскальсченій помийці,хай облизують пуйла без нас...
показать весь комментарий
06.08.2022 13:39 Ответить
а чому гамністі русінешнл не напише статтю про заміновані АЕС. чи це не наражає на небезпеку цивільне населення?
показать весь комментарий
06.08.2022 13:54 Ответить
Ця сикуха просто втекла. Керівник українського офісу організації і її команда мали би наполегливо на всіх рівнях заперечувати інформацію організації, громити промосковські наративи, доказувати правоту своєї Армії, Країни і Нації. А ця сикуха просто тупо "злиняла з базару". І, тим самим дала всьому світові право подумати, що організація, по-суті була права, тому її українська керівниця не витримала такої ганьби і ..."здрисьнула".
Поназначали ********* сикух на посади (Верещук, Безугла, Пакальчук, Венедіктову...)
показать весь комментарий
06.08.2022 14:14 Ответить
В суд за брехню подать на них.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:56 Ответить
Крім заборони в судовому порядку діяльності проросійських партій, як таких що несуть загрозу національній безпеці, необхідно з цієї ж причини заборонити діяльність в Україні Amnesty International!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:30 Ответить
Просто не витримала навали тупорилого бидла, яке побігло звинувачувати авторитетну міжнародну неурядову організацію у тому, що вони посміли подивитися з неупередженого боку на дії військових, які вимушені захищатися усіма можливими способами в умовах зради владою власної країни.
ЗСУ не лише мають повне право, а і зобов'язані використовувати цивільні об'єкти для того, щоб мати шанс вистояти в тих умовах, яких перебувають, але це вже зовсім інше питання, яке не може входити в сферу вивчення організації з міжнародного права. Більш того, ЗСУ зобов'язані знищувати цивільні об'єкти на окупованих територіях, в т.ч. з колаборантами у даунєцку, який в зоні досяжності будь-якої зброї, але й досі, з незрозумілих причин, залишається необстріляним. Здогадуюсь, що хтось в українській владі продовжує орієнтуватися на те, а что же скажет путєн...
В будь-якому разі, український народ вчергове довів, що йому ще зарано як до Євросоюзу, так і до будь-якої іншої цивілізованої організації.
показать весь комментарий
06.08.2022 18:09 Ответить
Amnesty International (відома також як Amnesty, AI, Міжнародна амністія, МА, " Емнести») - міжнародна неурядова організація, заснована у Великій Британії
Фінансується: Міністерством міжнародного розвитку Великобританії, Європейська комісія і, Державний департамент США Раша не бере в діяльності Amnesty International ніякої участі. Дане розслідування, це очевидно що ініціатива США і Англії, треба задуматися до чого цей сигнал.
показать весь комментарий
07.08.2022 09:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 