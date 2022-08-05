УЕФА оштрафовал на 50 тыс. евро турецкий "Фенербахче", фанаты которого скандировали "путин" во время матча с "Динамо"
Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тыс. евро за "незаконное скандирование" болельщиков клуба в матче с киевским "Динамо" 27 июля в Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Комитет предупредил "Фенербахче" за неподобающее поведение команды.
Кроме штрафа, клуб должен частично закрыть стадион "Фенербахче" (минимум 5 000 мест) во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть как принимающий клуб. Частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты решения.
Решение принято из-за "бросания предметов и передачи провокационных сообщений оскорбительного характера, то есть незаконные скандирования".
Напомним, 27 июля в матче против киевлян болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского президента Владимира Путина.
УЕФА - подяка за справедливість 😠
в рашці нуль ідеологічних підвалин(крім імперської ідеї) протистояння Українській Ідеї.
і величезні причини розвалитись...ВСІ ІМПЕРІЇ ВПАДУТЬ
На 500 к десь би було справедливо за пижжене зерно
енергії-до фіга..мізків-катма.. особливо враховуючи,що на стадіоні-це просто натовп,що підчиняється "закону стада"