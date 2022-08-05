РУС
УЕФА оштрафовал на 50 тыс. евро турецкий "Фенербахче", фанаты которого скандировали "путин" во время матча с "Динамо"

фенербахче

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тыс. евро за "незаконное скандирование" болельщиков клуба в матче с киевским "Динамо" 27 июля в Турции.

Комитет предупредил "Фенербахче" за неподобающее поведение команды.

Кроме штрафа, клуб должен частично закрыть стадион "Фенербахче" (минимум 5 000 мест) во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть как принимающий клуб. Частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты решения.

Решение принято из-за "бросания предметов и передачи провокационных сообщений оскорбительного характера, то есть незаконные скандирования".

Напомним, 27 июля в матче против киевлян болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского президента Владимира Путина.

путин владимир (32073) Турция (3535) УЕФА (343) футбол (3592)
Топ комментарии
+18
кароч. я не знаю как Украине победить. и никто не знает. я знаю теперь одно - путь израиля. закутаться в мантию недоверия, каким то мифическим образом восстановить промку, люди... кто уехал - дело такое, что же теперь. сумно. и только военные рельсы 90% промышленности. с таким дурнуватыми "соседями" - мы никогда не пожалеем о таком выборе.
05.08.2022 22:34 Ответить
+12
Це вже краще 👍🏼👍🏼👍🏼

УЕФА - подяка за справедливість 😠
05.08.2022 22:34 Ответить
+11
Украинцам нужно перестать ездить в турцию и покупать турецкие продукты. И не нужно насчет Турции обольщаться:Украина для Турции это только фигура в игре-у нас не может быть с Турцией равноправных взаимоотношений.
06.08.2022 00:02 Ответить
05.08.2022 22:34 Ответить
они орали путин пуйло....
05.08.2022 22:48 Ответить
Да, потом зашли на страницу ФК динамо в инсте и писали в коментах "Рассия - путин" "рассия молодец" и т.п
05.08.2022 23:05 Ответить
Вони скандували "путін путін", а не "путін пуйло". І робили вони це після того, як отримали гол. Тобто мотивація там була не проти пуйла, а проти України
05.08.2022 23:29 Ответить
кароч. я не знаю как Украине победить. и никто не знает. я знаю теперь одно - путь израиля. закутаться в мантию недоверия, каким то мифическим образом восстановить промку, люди... кто уехал - дело такое, что же теперь. сумно. и только военные рельсы 90% промышленности. с таким дурнуватыми "соседями" - мы никогда не пожалеем о таком выборе.
05.08.2022 22:34 Ответить
Ну во-первых, мы победим, это однозначно. А во-вторых - никто не должен уйти от кары. Не их чиновники и военные., не наши предатели и коллоборанты. В Гааге, или путем Моссада. Германские "беженцы" ещё не до конца закончились. Я верю, что Израиль нас проконсультирует, а мы сможем быстрее.
06.08.2022 00:37 Ответить
расєя не Палестина..

в рашці нуль ідеологічних підвалин(крім імперської ідеї) протистояння Українській Ідеї.

і величезні причини розвалитись...ВСІ ІМПЕРІЇ ВПАДУТЬ
06.08.2022 08:11 Ответить
Т.е. в "русском" языке появился новый мат, который по сочности выражения и содержательности смысла переплюнул остальные известные матюки?
05.08.2022 22:35 Ответить
Фанерна бахча зволила іобнутись?
05.08.2022 22:37 Ответить
у нас тоже все начиналось с фанатов. исход известен.
05.08.2022 22:39 Ответить
Мало

На 500 к десь би було справедливо за пижжене зерно
05.08.2022 22:41 Ответить
50k фігня 5лямів норм було б, Ердоган зробив з Турції копію підараші
05.08.2022 23:18 Ответить
50 тыс. надо было бы с каждого орущего болельщика.
05.08.2022 23:32 Ответить
Нужно не клуб штрафовать, а фанов, которые это кричали. Тогда и будет стимул думать в сдедующий раз
05.08.2022 23:32 Ответить
футбольні фани дуже "своєрідний" прошарок населення.

енергії-до фіга..мізків-катма.. особливо враховуючи,що на стадіоні-це просто натовп,що підчиняється "закону стада"
06.08.2022 08:16 Ответить
05.08.2022 23:39 Ответить
это вообще не деньги и вообще не штраф!!
05.08.2022 23:59 Ответить
Украинцам нужно перестать ездить в турцию и покупать турецкие продукты. И не нужно насчет Турции обольщаться:Украина для Турции это только фигура в игре-у нас не может быть с Турцией равноправных взаимоотношений.
06.08.2022 00:02 Ответить
мда, футбол футболом, а осадочек останется
06.08.2022 01:30 Ответить
Спорт это атавизм, доставшийся нам от диких людей. Тогда они для выживания, командой загоняли мамонта в яму или копьями убивали пищевых конкурентов из соседнего племени. Все войны от дикости, от деления на наших и ваших, от массового психоза идентичному спортивному азарту. Я никогда в жизни не болел ни за одну спортивную команду. Мне их всех жалко, особенно тех кто проигрывает. Зачем нам сегодня знать, кто из нас быстрее, выше, сильнее? Нам, что нужно вычислить альфа самца, что бы он как самый сильный оплодотворял всех самок нашего племени, а остальные породу не портили? Люди Вы сошли с ума от адреналина. Какое путин имеет отношение к футболу?
06.08.2022 05:01 Ответить
Можна було вийти з ціієї ситуації прямо на матчі:після турків"путін",наші кричали би х..йло,тоді було б все норм,
06.08.2022 08:09 Ответить
nado bylo prosta uiti s matcha da i vse. a uefa pustj potom razgrebajut.
06.08.2022 10:57 Ответить
А може турки кричали "путін ху...ло" а ми по турецьки не зрозуміли
06.08.2022 13:12 Ответить
УЕФА, ФИФА, МОК -- наднациональные мафиозные структуры. Безответственное скопище высокоплачиваемых бюрократов. Дело не в путине или Украине, Турции или России. Проблема в том, что любая международная организация наподобие ООН мало за что отвечает, но много под себя гребёт.
06.08.2022 22:07 Ответить
 
 