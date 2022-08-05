УЕФА оштрафовал на 50 тыс. евро турецкий "Фенербахче", фанаты которого скандировали "путин" во время матча с "Динамо"

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на 50 тыс. евро за "незаконное скандирование" болельщиков клуба в матче с киевским "Динамо" 27 июля в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Комитет предупредил "Фенербахче" за неподобающее поведение команды.

Кроме штрафа, клуб должен частично закрыть стадион "Фенербахче" (минимум 5 000 мест) во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть как принимающий клуб. Частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты решения.

Решение принято из-за "бросания предметов и передачи провокационных сообщений оскорбительного характера, то есть незаконные скандирования".

Напомним, 27 июля в матче против киевлян болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского президента Владимира Путина.

