Россия сейчас не может противостоять западному оружию в Украине. Ракеты ATACMS станут для армии РФ непосильным бременем, - советник Залужного Райс
России становится все труднее вести войну в Украине из-за эффективного использования украинцами западного вооружения.
Об этом в интервью Укринформу заявил американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, отметив, что Россия вряд ли сможет существенно противодействовать этому вооружению в ближайшей перспективе, передает Цензор.НЕТ.
Недавно Райс вернулся из Донбасса, где наблюдал за изменениями на поле боя и оценивал потребности Украины для достижения победы в войне.
"Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, составам поставок и скоплениям войск", - сказал он.
Эксперт пояснил, что система материально-технического обеспечения российской армии требует наличия централизованных составов, что объясняется "паллетным" типом материально-технического обеспечения. Это делает склады отличными мишенями для высокоточных HIMARS и M777, отметил он.
"Если – и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS (ракеты, летящие на расстояние до 300 км, – ред.), России негде в Украине скрыть ни свои системы командования и управления, ни склады поставок", – сказал Райс. .
"Между НАТО и Украиной должна быть договоренность, что никакие ATACMS не будут запускаться за пределы территории Украины. Содержание армии, которая не контролирует небо и будет подвергаться обстрелам в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для российской армии бременем, которое она не способна нести", - акцентировал советник.
Он отметил, что содержание армии, которая не контролирует небо и будет испытывать обстрелы в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для ВС РФ "обузой, которую они не способны нести".
По словам Райса, большинство западного оружия – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, высокоточные боеприпасы M777, Gray Eagle и Harpoon – оказались невероятно эффективными против российской армии.
"Россия давно знает о большинстве этих платформ и все же не может успешно противостоять им где-либо. Маловероятно, что Россия сможет существенно противодействовать этим платформам в ближайшей перспективе – в течение следующих нескольких лет. На мой взгляд, с достаточным количеством такого оружия это только вопрос времени, когда Украина добьется победы и выгонит россиян со своей земли", – сказал советник Валерия Залужного.
