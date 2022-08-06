РУС
Россия сейчас не может противостоять западному оружию в Украине. Ракеты ATACMS станут для армии РФ непосильным бременем, - советник Залужного Райс

atacm

России становится все труднее вести войну в Украине из-за эффективного использования украинцами западного вооружения.

Об этом в интервью Укринформу заявил американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс, отметив, что Россия вряд ли сможет существенно противодействовать этому вооружению в ближайшей перспективе, передает Цензор.НЕТ.

Недавно Райс вернулся из Донбасса, где наблюдал за изменениями на поле боя и оценивал потребности Украины для достижения победы в войне.

"Похоже, что России становится все труднее вести войну в Украине. Украина проделала отличную работу, нанося удары по пунктам управления, составам поставок и скоплениям войск", - сказал он.

Читайте: НАТО сотрудничает с производителями оружия для больших поставок в Украину, - Столтенберг

Эксперт пояснил, что система материально-технического обеспечения российской армии требует наличия централизованных составов, что объясняется "паллетным" типом материально-технического обеспечения. Это делает склады отличными мишенями для высокоточных HIMARS и M777, отметил он.

"Если – и, надеюсь, когда Украина получит ракеты ATACMS (ракеты, летящие на расстояние до 300 км, – ред.), России негде в Украине скрыть ни свои системы командования и управления, ни склады поставок", – сказал Райс. .

"Между НАТО и Украиной должна быть договоренность, что никакие ATACMS не будут запускаться за пределы территории Украины. Содержание армии, которая не контролирует небо и будет подвергаться обстрелам в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для российской армии бременем, которое она не способна нести", - акцентировал советник.

Он отметил, что содержание армии, которая не контролирует небо и будет испытывать обстрелы в любом месте на оккупированных территориях, вероятно, окажется для ВС РФ "обузой, которую они не способны нести".

Также читайте: Ночью россияне обстреляли Никополь, - глава РВА Евтушенко

По словам Райса, большинство западного оружия – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, высокоточные боеприпасы M777, Gray Eagle и Harpoon – оказались невероятно эффективными против российской армии.

"Россия давно знает о большинстве этих платформ и все же не может успешно противостоять им где-либо. Маловероятно, что Россия сможет существенно противодействовать этим платформам в ближайшей перспективе – в течение следующих нескольких лет. На мой взгляд, с достаточным количеством такого оружия это только вопрос времени, когда Украина добьется победы и выгонит россиян со своей земли", – сказал советник Валерия Залужного.

НАТО (10267) оружие (10412) ВСУ (6869)
+67
Ми маємо незаперечне право на знищення будь яких військових обєктів кацапів в зоні досяжності наших засобів на території **********. Якщо цього не робити війна не закінчиться ніколи. На глибину 120-200 км. від кордонів України не має бути нічого що несе нам загрозу наступу або стріляє по Україні. Безкарність у кацапів породжує іллюзію сили.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:19 Ответить
+58
Ну у рашистов есть крылатые ракеты перекрывающие всю территорию Украины. И они в отличие от нас не стесняются применять их по нашей территории. Я поверю в перелом когда на Рашке будут гореть аэродромы и взрываться склады и военные заводы
показать весь комментарий
06.08.2022 00:23 Ответить
+40
Може і мусить. Своїми Вільхами, Громами, Нептунами, тощо.
Хіба що Зеленський їх забув профінансувати.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:29 Ответить
мы могли бы произвести ракеты не хуже русских, если б не воровство
**********
В першу чергу, єслі б нє ********** нашої влади!
Чого тільки варте "заглянуть в очко путлєру", блєать! А "просто пєрєстать стрєлять"?
***** так і розраховувало на цих дебілів, але прорахувалося з українським народом.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:49 Ответить
Гм. З 2014 року на південмаші фейєрверки випускали? Зовсім ніякої стратегії ракетного озброєння не вигадалось, чи всі відкатів чекали поки запропонують?
показать весь комментарий
06.08.2022 11:08 Ответить
За исключением Калибров, все западное оружие превосходит российское. Большое спасибо союзникам за поддержку!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:20 Ответить
Т.е они по нам лупят не стесняясь, а нам нельзя по их территории. Значит надо как они - говорить одно, а делать другое и потом - это не мы.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:28 Ответить
потом некому говорить будет,степи и пепелища всеволишь,им стеснятся нечего
показать весь комментарий
06.08.2022 12:53 Ответить
Смачний https://itvmg.com/news/smachniy-retsept-sharlotki-antonivskiy-mist-yakiy-prisvyachuetsya-zsu--76864 рецепт шарлотки «Антонівський міст» , який присвячується ЗСУ.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:11 Ответить
Кров з носа нам потрібні далекобійні (на 300км і більше) засоби ураження агресора - щоб прокляті орки-рашисти не мали спокою на жодному клаптику окупованої української землі ! Щоб скрізь їх діставала високоточні снаряди і ракети ЗСУ ! Смерть оркам-окупантам !
показать весь комментарий
06.08.2022 15:13 Ответить
ну і коли це нарешті станеться?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:06 Ответить
ви фуйней там не хворійте - кацапів потрібно фуярити 24 година на добу - іншого вони не розуміють ...- а ви не сісьть кипятком а давайте ******* збррою- дость гинути за ваші інтереси нашим Воїнам - досить....
показать весь комментарий
06.08.2022 16:23 Ответить
Порожняковий пшик. Все там можуть і мають чим. Антиреклама супостату, не додає об*єктивності. А як *******! Ракет нема, боєкомплект нульовий, повний деморал. А по факту всього і повно.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:40 Ответить
а хто казав буде легко
показать весь комментарий
06.08.2022 19:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 