5 944 14

Войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ на востоке и готовятся к обороне на юге, - Генштаб

рф

Российские войска на востоке Украины пытаются штурмовать позиции ВСУ, на юге готовятся к оборонительным действиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Начались сто шестьдесят четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясное, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из артиллерии разных типов неподалеку от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы оккупантов возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозовое - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Вольное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.

Враг вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибугское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Квитневое, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия вражеских БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

армия РФ (20392) Генштаб ВС (6855)
+4
Які обирали, таких і обрали.
06.08.2022 07:58
+3
Невже у нас немає мотивованих старших офіцерів, щоб роздушити єкмаковсько-татарівських гнід, взяти зєлю за горло, щоб п.здів не те, що скаже х.й.о, а те, що треба?

І не треба боятись втратити підтримку американців і англійців. Вони звикли співпрацювати з правильними хунтами. Поляки, Литва і балтійці також все розуміють. А решта Європи - болото, з якого користі практично немає. Вже стогнуть, що радянська зброя у них закінчилась, а справжню не хочуть давати, бо "путін нападєт". Вже давно купив всіх їхніх шредерів і меркелих, і напав.
06.08.2022 08:03
+3
Мабуть, що немає таких хоробрих героїв. Хоча ні, є один, його звуть Onufri Zagloba, він зможе це зробити.
06.08.2022 08:11
Армії вже давно пора прийти до оп і повідомити єрмаку, татарову і їхньому кагалу про те, шо "караул устал". Або робимо висновок, що верхівка армії така само гнила, як і верхівка влади?
06.08.2022 07:51
Які обирали, таких і обрали.
06.08.2022 07:58
дивіться інтерв'ю з Бутусовим, все розказує, як є

https://youtu.be/Ah-pg8Q8roU
06.08.2022 09:08
Невже у нас немає мотивованих старших офіцерів, щоб роздушити єкмаковсько-татарівських гнід, взяти зєлю за горло, щоб п.здів не те, що скаже х.й.о, а те, що треба?

І не треба боятись втратити підтримку американців і англійців. Вони звикли співпрацювати з правильними хунтами. Поляки, Литва і балтійці також все розуміють. А решта Європи - болото, з якого користі практично немає. Вже стогнуть, що радянська зброя у них закінчилась, а справжню не хочуть давати, бо "путін нападєт". Вже давно купив всіх їхніх шредерів і меркелих, і напав.
06.08.2022 08:03
Мабуть, що немає таких хоробрих героїв. Хоча ні, є один, його звуть Onufri Zagloba, він зможе це зробити.
06.08.2022 08:11
Ведуть зараз суки таємні переговори через хламідію абрамовича з путіним. Для себе щось вторговують, наживаються
06.08.2022 08:13
оркі південного кагалу обросли господарствами, нерухомістю, автівками... будуть захищати награбоване
06.08.2022 08:32
Обстріли Первомайського, Водяного - Піски все? Далі по трасі тільки Покровськ, а там уже й Дніпропетровщина! Потім ніяких агломерацій (тільки Павлоград) і природних перешкод - і мільонний Дніпро та ще тисяч двісті біженців. Філатов був правий, коли пропонував дніпрянам виїхати?
06.08.2022 09:14
А що ти хотів - "покращуємо переговорні позиції"...
06.08.2022 09:26
верещучка вже сказала, що після Донеччини буде вивозити інші області.
06.08.2022 10:08
Так, а де той недоблогер, який розповідав, що допомога в Піски "підійшла"?)
06.08.2022 09:27
за Піски тут мовчок. Видать, наші вже відійшли з Пісок...
06.08.2022 10:31
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
06.08.2022 10:19
Гиркин пишет, что Пески все. У кацапов. Хотелось бы теперь от Генштаба подтверждения или опровержения.
06.08.2022 10:46
 
 