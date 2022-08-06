Войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ на востоке и готовятся к обороне на юге, - Генштаб

Российские войска на востоке Украины пытаются штурмовать позиции ВСУ, на юге готовятся к оборонительным действиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в утренней сводке на своей странице в фейсбуке информирует Генеральный штаб ВСУ.

Начались сто шестьдесят четвертые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясное, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник производил огневое поражение из артиллерии разных типов неподалеку от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы оккупантов возле Спирного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозовое - Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Вольное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Противник нанес авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки.

Враг вел воздушную разведку БПЛА возле Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибугское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Квитневое, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаевка. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого.

Разведывательные действия вражеских БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.