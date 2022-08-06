Пока не видим готовности РФ к завершению войны путем переговоров, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

Россия не хочет завершать войну в Украине путём переговоров.

Об этом в пятницу в Гане во время турне по африканским странам сказала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", – сказала она во время выступления.

При этом она попросила понять, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", – сказала госпожа посол.

Она добавила, что диалог и переговоры должны проходить на условиях, которые определит украинский народ.