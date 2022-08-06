РУС
Пока не видим готовности РФ к завершению войны путем переговоров, - посол США в ООН Томас-Гринфилд

війна,руйнування

Россия не хочет завершать войну в Украине путём переговоров.

Об этом в пятницу в Гане во время турне по африканским странам сказала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я слышала от некоторых, что африканцы не хотят, чтобы на них давили с требованием выбрать одну из сторон или поддержать определенную позицию. Я понимаю это. Никто из нас не хочет повторения холодной войны. И африканцы имеют право определять свою внешнеполитическую позицию без давления и манипуляций, без угроз", – сказала она во время выступления.

При этом она попросила понять, что именно из-за России, а не из-за Украины, десятки миллионов африканцев оказались перед угрозой голода.

"Я слышала, как многие африканские лидеры говорят, что они хотят дипломатического завершения этой войны. И мы не можем с этим не согласиться. Москве и Киеву нужно будет найти способы жить вместе в мире. Разногласия всегда лучше решать за столом переговоров, а не на поле боя. К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова принять дипломатическое решение", – сказала госпожа посол.

Читайте также: Малюська о переговорах с РФ: Они готовы подписать договор с Украиной на условиях, которые им нравятся и слишком похожи на капитуляцию

Она добавила, что диалог и переговоры должны проходить на условиях, которые определит украинский народ.

ООН (4231) переговоры (5133) посол (1830) россия (96975) США (27784) Томас-Гринфилд Линда (33)
+6
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
06.08.2022 09:10 Ответить
+4
Такого і не буде.
Питання в тому - або вони, або ми.
06.08.2022 08:41 Ответить
+3
При словах ''переговори'', ''діалог'' потрібно стріляти на звук.
06.08.2022 09:03 Ответить
А що ж там зеля мутить в Стамбулі з арахісом і абрамовичем? Продають якусь частину України?
06.08.2022 08:36 Ответить
Звичайно,бо не можна побачити те чого немає...
06.08.2022 08:41 Ответить
Такого і не буде.
Питання в тому - або вони, або ми.
06.08.2022 08:41 Ответить
Питання стоїть більш широко або раZкій мир або західна демократія. Захід це розуміє. Буде дуже важко всім, якщо він повторить помилку як після розвалу Рейганом і Тетчер оскаженілого ядерного совка . Україна, на жаль опинилась на лінії вогню і платить зараз велику ціну тільки з провини свого ж суспільства, а також з продажності деяких політиків заходу. Україна ще 30 років назад мала піти шляхом Литви, Естонії , Латвії, Польщі ну хоча б тої ж Угорщини, гуртуватись і захищати лідерів таких як Чорновіл та виривати з корінням бурьян вітренчих, януковощів, кучмів...... І тоді, б не було цієї війни.
06.08.2022 09:43 Ответить
А виходячи з такого -
https://twitter.com/i/status/1555832939337883648
то це вже може бути не питанням політичної системи, а питанням фізичного існування людей мінімум на європейскій частині. Це ПОВИНЕН бачити ВЕСЬ світ і зробити нарешті вибір.
06.08.2022 12:08 Ответить
Треба битися -- покои нам тільки сниця
06.08.2022 08:54 Ответить
Якось насрати на африканські країни та їхню думку.
06.08.2022 09:01 Ответить
При словах ''переговори'', ''діалог'' потрібно стріляти на звук.
06.08.2022 09:03 Ответить
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
(Boris Johnson)
06.08.2022 09:10 Ответить
-Переговоры? Это можно, но вывод войск РФ и выплата контрибуций Украине - вперёд!
06.08.2022 12:44 Ответить
Це коню навіть зрозуміло з першого дня ************ вторгнення.
06.08.2022 17:23 Ответить
 
 